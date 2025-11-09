English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஐபிஎல் மினி ஏலம் இந்த தேதியில் நடைபெறும்...! திங்கட்கிழமையில் நடப்பது ஏன்?

IPL 2026 Mini Auction Date: ஐபிஎல் 2026 சீசனின் மினி ஏலம் எந்த தேதியில் நடைபெறும் என்பது குறித்த தகவல் தக்போது வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:08 PM IST
  • ஐபிஎல் மினி ஏலம் டிசம்பரில் நடைபெறுகிறது.
  • டிசம்பர் மாதம் 2வது வாரத்தில் ஏலம் நடக்கும்.
  • அதேநேரத்தில் ஏலம் எங்கு நடைபெறும் என்பதும் உறுதியாகவில்லை.

ஐபிஎல் மினி ஏலம் இந்த தேதியில் நடைபெறும்...! திங்கட்கிழமையில் நடப்பது ஏன்?

IPL 2026 Mini Auction Date: ஐபிஎல் 2026 சீசன் மீதான எதிர்பார்ப்பு கடந்த சீசன் நிறைவடைந்த சில நாள்களிலேயே தொடங்கிவிட்டது எனலாம். சஞ்சு சாம்சனின் டிரேட் பேச்சுவார்த்தையும் அப்போதே கசிந்தது.

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு ஏன் அதிக எதிர்பார்ப்பு? 

தொடர்ந்து, விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் டெஸ்ட் போட்டியிலும் ஓய்வை அறிவித்துவிட்டார்கள். ஓடிஐ போட்டிகளும் மிகக் குறைவாகவே நடக்கின்றன. இந்தச் சூழலில் அவர்கள் விளையாடுவதை ஐபிஎல் தொடரில் மட்டும் தொடர்ச்சியாக கண்டுகளிக்க முடியும் என்பதால் ரசிகர்கள் 2026 சீசனை கடுமையாக எதிர்பார்க்கின்றனர். 

அதேநேரத்தில் முன்னர் அரசல்புரசலாக தெரிந்த தகவல் சமீபத்தில் உறுதியாகிவிட்டது. அதாவது, தோனி மற்றொரு ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடப்போகிறார் என்பது. எனவே, தோனி, விராட், ரோஹித் ஆகியோர் இணைந்து விளையாடும் கடைசி தொடராகக் கூட இது இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

IPL 2026 Retention: வீரர்கள் தக்கவைப்பு பட்டியல்

ஐபிஎல் 2026 சீசனையொட்டி மினி ஏலம் (IPL 2026 Mini Auction) நடத்தப்பட இருக்கிறது. அனைத்து அணிகளும் ஏலத்திற்கு முன் சில வீரர்களை விடுவிக்கலாம். அந்த வகையில், வரும் நவ. 15ஆம் தேதி அன்று அணிகள் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை சமர்பிக்க இருக்கிறது. அன்றைய தினமே அணிகள் விடுவிக்கும் வீரர்கள், அணிகளின் கையிருப்பு தொகை ஆகியவை உறுதியாகிவிடும். அதன்மூலம், ஒவ்வொரு அணிகளும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் யார் யாரை குறிவைக்கப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

IPL 2026 Mini Auction: நவ. 15இல் மினி ஏலம்

இந்தச் சூழலில், ஐபிஎல் மினி ஏலம் எங்கு, எப்போது நடைபெறும் என்பதுதான் அனைவரின் கேள்வியாக உள்ளது. இந்நிலையில், தற்போது ஐபிஎல் மினி ஏலம் எந்த தேதியில் நடைபெற இருக்கிறது என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏற்கெனவே, வரும் டிசம்பர் மாதம் 13, 14, 15 ஆகிய தேதிகளில் ஒரு நாள் மினி ஏலம் நடத்தப்படும் என கூறப்பட்டது. அப்படியிருக்க, வரும் டிசம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதிதான் மினி ஏலம் நடைபெற இருப்பதாக தற்போது தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

IPL 2026 Mini Auction: திங்கட்கிழமையில் நடப்பது ஏன்?

தக்கவைப்பு பட்டியல் வெளியிட்டு சரியாக ஒரு மாதத்தில் மினி ஏலத்தை நடத்த ஐபிஎல் நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் 15ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையாகும். சனிக்கிழமை (நவ. 13), ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 14)  ஆகிய நாள்களில் நடத்தாமல், ஏன் திங்கட்கிழமையில் நடத்த வேண்டும்?, வார இறுதிநாட்களில் தானே பார்வையாளர்கள் ஏலத்தின் நேரலையை அதிகமாக பார்ப்பார்கள்? உள்ளிட்ட கேள்விகள் உங்களுக்கு எழலாம்.

ஒருவேளை, நவ. 14ஆம் தேதி சையத் முஷ்டாக் அலி தொடர் (Syed Mushtaq Ali Trophy) நடைபெற இருக்கிறது. இந்திய உள்நாட்டு டி20 தொடரான இதில் பல இளம் வீரர்களை ஐபிஎல் அணிகள் உற்றுநோக்கும். மொத்தம் 141 போட்டிகளில் 136 போட்டிகள் டிச. 15ஆம் தேதிக்கு முன் நிறைவடைந்திருக்கும். எனவே, சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரை மனதில்வைத்து, டிச. 15ஆம் தேதி போட்டிகள் ஏதும் இல்லாத அன்று ஏலத்தை வைக்க திட்டமிட்டிருக்கலாம் என ஊகிக்கப்படுகிறது.

IPL 2026 Mini Auction: எங்கு நடக்கிறது ஐபிஎல் மினி ஏலம்?

ஐபிஎல் மினி ஏலம் டிச. 15ஆம் தேதி நடைபெறும் என தகவல் வந்தாலும், அது எங்கு நடைபெறும் என்பது இன்னும் விவரம் தெரியவில்லை. ஆரம்பத்தில் இந்தியாவில் நடைபெறும் என கூறப்பட்ட நிலையில், அடுத்து ஏலத்தை மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நடத்த பிசிசிஐ திட்டமிட்டிருக்கிறது. இருப்பினும், மீண்டும் இந்தியாவிலேயே நடத்தலாம் என்ற முடிவை எடுத்துள்ளனர். ஆனால் எந்த நகரில் நடைபெறும் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை. 

