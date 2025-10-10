English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஐபிஎல் மினி ஏலம் எப்போது? Retention கடைசி நாள் இதுதான் - புதிய அப்டேட்

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் எப்போது நடைபெறும் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதேநேரத்தில், அணிகள் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை உறுதிசெயவதற்கான கடைசி தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Last Updated : Oct 10, 2025, 02:57 PM IST
  • இந்தாண்டு மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது.
  • அணிகள் சில வீரரை ஏலத்திற்கு விடுவிக்கும்.
  • அணிகள் பல வீரர்களை தக்கவைக்கும்.

Trending Photos

நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
camera icon7
Highest Individual Scores
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
பணக்கார தொழிலதிபர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்ட தமிழ் நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Actress - businessman couples
பணக்கார தொழிலதிபர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்ட தமிழ் நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
EPFO
PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
ஐபிஎல் மினி ஏலம் எப்போது? Retention கடைசி நாள் இதுதான் - புதிய அப்டேட்

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் தொடரில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வீரர்களின் ஏலம் நடைபெறுவது வழக்கம். மெகா ஏலம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும், மினி ஏலம் மற்ற ஆண்டுகளிலும் நடைபெறும். அந்த வகையில், கடந்தாண்டு 2025 சீசனில் மெகா ஏலம் நடைபெற்றதை தொடர்ந்து, 2026 சீசனை முன்னிட்டு மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்தாண்டு கொண்டுவரப்பட்ட விதிகளின் மூலம், மெகா ஏலத்தில் பதிவு செய்த வீரர்களால் மட்டுமே மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க முடியும். அதன்படி, பென் ஸ்டோக்ஸ் உள்ளிட்டோர் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க இயலாது. கேம்ரூன் கிரீன் உள்ளிட்டோர் மெகா ஏலத்தில் பதிவு செய்து, காயம் காரணமாக அதில் பங்கெடுக்கவில்லை. அதனால் தற்போது அவர்கள் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்பார்கள். 

மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு 10 அணிகளும் பெரும்பாலான வீரர்களை தக்கவைத்து, ஒரு சில வீரர்களை விடுவிக்கும். விடுவிக்கப்படும் வீரர்கள் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பங்கெடுப்பார்கள். தற்போது அணிகளுக்கு இடையிலான டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மினி ஏலம் எப்போது நடைபெறும் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

IPL Mini Auction: ஐபிஎல் மினி ஏலம் எப்போது நடக்கும்?

அதன்படி, ஐபிஎல் மினி ஏலம் டிசம்பர் மாதம் மூன்றாவது வாரத்தில் நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது. அதாவது, டிசம்பர் 13-15 தேதிகளுக்குள் ஐபிஎல் மினி ஏலம் நடத்தப்படும் எனலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் கிடைக்கவில்லை.

IPL Mini Auction: ஐபிஎல் மினி ஏலம் எங்கு நடைபெறும்?

அதேநேரத்தில் மினி ஏலம் எங்கு நடைபெறும் என்பது குறித்த தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை. கடைசி இரண்டு ஆண்டுகளிலும் ஏலம் துபாய் மற்றும் சௌதி அரேபியாவில் நடைபெற்றிருந்தது. இந்த முறையும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் மினி ஏலம் நடைபெற வாய்ப்பிருக்கிறது. இல்லையெனில் இந்தியாவிலேயே நடத்தலாம்.

தக்கவைப்பு வீரர்களை அறிவிக்க கடைசி தேதி 

மேலும், 10 அணிகளும் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை (Retentions List) சமர்பிக்க கடைசி நாள் நவம்பர் 15ஆம் தேதி என கூறப்படுகிறது. அதற்குள் யார் யார் தக்கவைக்கப்படுகிறார்கள், யார் யார் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது உறுதியாகிவிடும். சஞ்சு சாம்சன், தீக்ஷனா, ஹசரங்கா, வெங்கடேஷ் ஐயர், நடராஜன், ஸ்டார்க், ஆகாஷ் தீப், மயங்க் யாதவ், டேவிட் மில்லர் ஆகியோர் விடுவிக்கப்படும் மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!

மேலும் படிக்க | மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைந்த தோனி? ஐபிஎல் 2026ல் முக்கிய முடிவு?

மேலும் படிக்க |ஐபிஎல் 2026ல் சஞ்சு சாம்சன் அணிக்கு பெரிய பின்னடைவு! என்ன செய்ய போகிறது RR?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

IPL Mini AuctionIPL 2026IPLIPL RetentionIPL 2026 Mini Auction

Trending News