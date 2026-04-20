CSK-க்கு விடிவுகாலம்... இந்த முக்கிய வீரர் வந்தால் மட்டும் போதும் - பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும்!

CSK News: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இந்த ஒரு வீரர் வந்துவிட்டால், மொத்த அணியும் பலம் பெற்றுவிடும், பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:43 PM IST
  • சிஎஸ்கே தற்போது 7வது இடத்தில் உள்ளது.
  • இன்னும் 8 லீக் போட்டிகள் சிஎஸ்கேவுக்கு உள்ளன.
  • அதில் 4 போட்டிகள் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.

Trending Photos

அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Gold price
அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்
சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
camera icon9
Venus Transit
சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
camera icon7
Akshaya Tritiya
அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!
camera icon7
weight loss
டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!
Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசன் தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 5 முறை கோப்பையை வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏற்ற இறக்கமான நிலையில் இருக்கிறது. இந்த வருடமாவது பிளே ஆப் போகுமா? என எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.

3 போட்டிகளில் உதை வாங்கிய CSK

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடிவிட்டது. முதல் மூன்று போட்டிகளில் முறையே ராஜஸ்தான், ஆர்சிபி, பஞ்சாப் அணிகளிடம் உதை வாங்கியது. ஆனால், சேப்பாக்கத்தில் டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா அணிகளுக்கு மரண அடி கொடுத்தது.

கடைசி போட்டியில் தோல்வி

கடைசியாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் போராடி தோல்வியடைந்தது. இன்னும் 8 போட்டிகள் உள்ளன. மும்பை இந்தியன்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகளுடன் தலா 2 போட்டிகள் உள்ளன. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுடன் இன்னும் தலா 1 போட்டி உள்ளன.

சேப்பாக்கத்தில் 5 போட்டிகள்

சிஎஸ்கே அணி 4 புள்ளிகளுடன் (-0.780) 7வது இடத்தில் உள்ளது. பிளே ஆப் செல்ல வேண்டுமென்றால் நிச்சயம் குறைந்தபட்சம் 7 போட்டிகளில் வெற்றிபெற வேண்டும். மிச்சம் இருக்கும் 8 போட்டிகளில் 4 போட்டிகள் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருப்பது சிஎஸ்கேவுக்கு கூடுதல் சாதகம். அப்படியிருக்க, இனி வரும் ஒவ்வொரு போட்டியும் சிஎஸ்கேவுக்கு மிக மிக முக்கியம்.

காம்பினேஷனை சிஎஸ்கே மாற்றக் கூடாது...

சிஎஸ்கே இதுவரை வெற்றிபெற்ற 2 போட்டிகளும் சேப்பாக்கத்தில் நடந்தன. இந்த 2 போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் சிறப்பானதாகவே இருந்தது. காம்பினேஷனை மாற்றியதாலேயே சிஎஸ்கே ஹைதராபாத் அணியுடன் தோல்வியடைந்தது.

குறிப்பாக, மேத்யூ ஷார்டுக்கு பதில் அகேல் ஹொசைன் விளையாடியே ஆக வேண்டும். அவர் ஸ்பின்னர் என்பதை தாண்டி கீழ்வரிசையிலும் அவர் பேட்டிங் பங்களிப்பை அளிப்பார். மேலும், ஆயுஷ் மாத்ரே காயத்தில் இருந்து குணமடைந்துவிடும்பட்சத்தில், அவரே நம்பர் 3இல் தொடர வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை ஓரிரு போட்டிகளை தவறுவிடும்பட்சத்தில் உர்வில் பட்டேலை விளையாட வைக்கலாம்.

தோனியை களமிறக்க வேண்டும்

ஆயுஷ் மாத்ரே வரவில்லை என்றால் சர்பராஸ் கானை நம்பர் 3இல் களமிறக்கவிடலாம். கீழ் வரிசையில் தோனியை விளையாட வைக்கலாம். சிஎஸ்கே அணிக்கு பினிஷிங் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் தற்போது செட்டாகவில்லை. பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சார்மா ஆகியோரை தலா ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்தும் அவர்களை விளையாட முடியாத சூழலே உள்ளது. அப்படியிருக்க, டாப் ஆர்டர் மற்றும் மிடில் ஆர்டரில் பேட்டர்கள் செட்டாகிவிட்டார்கள்.

தோனி போன்ற வீரர்கள் இப்போது இல்லை...

எனவே, ஆட்டத்தை முடித்துக்கொடுக்கவும், கடைசி நேரத்தில் சிக்ஸர்களை பறக்கவிடவும் தோனியை போன்ற அனுபவம் கொண்ட வீரர்கள் தற்போது ஐபிஎல் களத்தில் (பொல்லார்ட், ரஸ்ஸல்) ஓய்வுபெற்றுவிட்டார்கள். அப்படியிருக்க, தோனிக்கு இதுதான் கடைசி சீசன் எனும்போது, தோனியை பிளேயிங் லெவனில் விளையாட வைத்தே ஆக வேண்டும். இதுவே பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா ஆகியோர் இருந்திருந்தால் கதை வேறு. தற்போது இல்லையென்பதால் தோனியின் இருப்பு மிக மிக முக்கியம்.

சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11 கணிப்பு

சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சர்பராஸ் கான்/ஆயுஷ் மாத்ரே, டிவால்ட் பிரெவிஸ், சிவம் துபே, எம்எஸ் தோனி, ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, குர்ஜப்னீத் சிங். இம்பாக்ட் வீரர்: முகேஷ் சௌத்ரி.

மேலும் படிக்க |  சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாகும் சஞ்சு சாம்சன்? ருதுராஜை நீக்க முடிவு?

மேலும் படிக்க | CSK அணிக்கு வரும் அதிரடி வீரர்... ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர் - இனி ரன் மழை பொழியும்!

மேலும் படிக்க | ஆயுஷ் மாத்ரேவிற்கு என்ன ஆனது? தொடரில் இருந்து முழுவதும் விலகல்?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

