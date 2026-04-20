CSK-க்கு விடிவுகாலம்... இந்த முக்கிய வீரர் வந்தால் மட்டும் போதும் - பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும்!

Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசன் தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 5 முறை கோப்பையை வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏற்ற இறக்கமான நிலையில் இருக்கிறது. இந்த வருடமாவது பிளே ஆப் போகுமா? என எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
3 போட்டிகளில் உதை வாங்கிய CSK
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடிவிட்டது. முதல் மூன்று போட்டிகளில் முறையே ராஜஸ்தான், ஆர்சிபி, பஞ்சாப் அணிகளிடம் உதை வாங்கியது. ஆனால், சேப்பாக்கத்தில் டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா அணிகளுக்கு மரண அடி கொடுத்தது.
கடைசி போட்டியில் தோல்வி
கடைசியாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் போராடி தோல்வியடைந்தது. இன்னும் 8 போட்டிகள் உள்ளன. மும்பை இந்தியன்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகளுடன் தலா 2 போட்டிகள் உள்ளன. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுடன் இன்னும் தலா 1 போட்டி உள்ளன.
சேப்பாக்கத்தில் 5 போட்டிகள்
சிஎஸ்கே அணி 4 புள்ளிகளுடன் (-0.780) 7வது இடத்தில் உள்ளது. பிளே ஆப் செல்ல வேண்டுமென்றால் நிச்சயம் குறைந்தபட்சம் 7 போட்டிகளில் வெற்றிபெற வேண்டும். மிச்சம் இருக்கும் 8 போட்டிகளில் 4 போட்டிகள் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருப்பது சிஎஸ்கேவுக்கு கூடுதல் சாதகம். அப்படியிருக்க, இனி வரும் ஒவ்வொரு போட்டியும் சிஎஸ்கேவுக்கு மிக மிக முக்கியம்.
காம்பினேஷனை சிஎஸ்கே மாற்றக் கூடாது...
சிஎஸ்கே இதுவரை வெற்றிபெற்ற 2 போட்டிகளும் சேப்பாக்கத்தில் நடந்தன. இந்த 2 போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் சிறப்பானதாகவே இருந்தது. காம்பினேஷனை மாற்றியதாலேயே சிஎஸ்கே ஹைதராபாத் அணியுடன் தோல்வியடைந்தது.
குறிப்பாக, மேத்யூ ஷார்டுக்கு பதில் அகேல் ஹொசைன் விளையாடியே ஆக வேண்டும். அவர் ஸ்பின்னர் என்பதை தாண்டி கீழ்வரிசையிலும் அவர் பேட்டிங் பங்களிப்பை அளிப்பார். மேலும், ஆயுஷ் மாத்ரே காயத்தில் இருந்து குணமடைந்துவிடும்பட்சத்தில், அவரே நம்பர் 3இல் தொடர வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை ஓரிரு போட்டிகளை தவறுவிடும்பட்சத்தில் உர்வில் பட்டேலை விளையாட வைக்கலாம்.
In process we trust#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/hX3rwJQGMo
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 19, 2026
தோனியை களமிறக்க வேண்டும்
ஆயுஷ் மாத்ரே வரவில்லை என்றால் சர்பராஸ் கானை நம்பர் 3இல் களமிறக்கவிடலாம். கீழ் வரிசையில் தோனியை விளையாட வைக்கலாம். சிஎஸ்கே அணிக்கு பினிஷிங் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் தற்போது செட்டாகவில்லை. பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சார்மா ஆகியோரை தலா ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்தும் அவர்களை விளையாட முடியாத சூழலே உள்ளது. அப்படியிருக்க, டாப் ஆர்டர் மற்றும் மிடில் ஆர்டரில் பேட்டர்கள் செட்டாகிவிட்டார்கள்.
தோனி போன்ற வீரர்கள் இப்போது இல்லை...
எனவே, ஆட்டத்தை முடித்துக்கொடுக்கவும், கடைசி நேரத்தில் சிக்ஸர்களை பறக்கவிடவும் தோனியை போன்ற அனுபவம் கொண்ட வீரர்கள் தற்போது ஐபிஎல் களத்தில் (பொல்லார்ட், ரஸ்ஸல்) ஓய்வுபெற்றுவிட்டார்கள். அப்படியிருக்க, தோனிக்கு இதுதான் கடைசி சீசன் எனும்போது, தோனியை பிளேயிங் லெவனில் விளையாட வைத்தே ஆக வேண்டும். இதுவே பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா ஆகியோர் இருந்திருந்தால் கதை வேறு. தற்போது இல்லையென்பதால் தோனியின் இருப்பு மிக மிக முக்கியம்.
சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11 கணிப்பு
சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சர்பராஸ் கான்/ஆயுஷ் மாத்ரே, டிவால்ட் பிரெவிஸ், சிவம் துபே, எம்எஸ் தோனி, ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, குர்ஜப்னீத் சிங். இம்பாக்ட் வீரர்: முகேஷ் சௌத்ரி.
