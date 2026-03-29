English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் 2 முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் 2 முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

மும்பை அணியின் முதல் போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக அணியின் முக்கியமான இரண்டு வெளிநாட்டு வீரர்கள் இடம்பெற மாட்டார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 29, 2026, 11:08 AM IST
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு பின்னடைவு..
  • முதல் போட்டியில் முக்கிய வீரர்கள் விலகல்!
  • மாற்று வீரர்கள் யார் யார்?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுமா? பெண்களுகான முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுமா? பெண்களுகான முக்கிய அப்டேட்
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
camera icon10
IPL
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
camera icon6
Zodiac Signs
குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் 2 முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

ஐபிஎல் 2026 திருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. முதல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் விளையாடின. அதனை தொடர்ந்து இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது போட்டியில், ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த முறை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கோப்பையை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வரும் நிலையில், போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக அணியின் முக்கியமான இரண்டு வெளிநாட்டு வீரர்கள் இடம்பெற மாட்டார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: பட்டாசாக வெடித்த படிக்கல்... முடித்துவைத்த விராட்... ஆர்சிபியின் சாதனை சேஸிங்!

மிட்செல் சாண்ட்னர் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் விலகல்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முக்கியமான வெளிநாட்டு வீரர்களாக மிட்செல் சாண்ட்னர் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் ஆகியோர் உள்ளனர். சமீபத்திய டி20 உலகக்கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடிய இவர்கள், இந்த ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு பெரும் பலமாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இவர்கள் இருவரும் மும்பை அணியின் பயிற்சி முகாம்களில் பங்கேற்கவில்லை. அதேபோல முன்னணி பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவும் இந்த பயிற்சி முகாம்களில் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று முதல் போட்டி தொடங்க உள்ள நிலையில், மிட்செல் சாண்ட்னர் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் ஆகிய இருவரும் விளையாட மாட்டார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. 

ஏன் இடம்பெற மாட்டார்கள்?

சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த டி20 உலகக்கோப்பையின் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மோதின; இதில் நியூசிலாந்து அணியை மிட்செல் சாண்ட்னர் வழிநடத்தினார். அதனை தொடர்ந்து நியூசிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையே 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரும் நடைபெற்றது. இதில் முதல் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடிய சாண்ட்னருக்கு கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது. உலகக்கோப்பை தொடரில் 8 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 140 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 120 ரன்கள் குவித்திருந்தார்; அதேபோல பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தார். தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி வருவதால், அவர் இன்னும் இந்தியாவை வந்தடையவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அவர் மிக விரைவில் இந்தியாவிற்கு வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

அதே சமயம், இங்கிலாந்தின் அதிரடி ஆல்ரவுண்டரான வில் ஜாக்ஸ் சில தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இன்னும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் இணையவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இங்கிலாந்து அணியின் மிக முக்கியமான ஒரு வீரராக வில் ஜாக்ஸ் இருந்து வருகிறார். உலகக்கோப்பையில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் சிறப்பாக விளையாடிய அவர், நான்கு முறை ஆட்டநாயகன் விருது வென்றதோடு 9 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார். தற்போது ஓய்வில் இருக்கும் அவர், தனது வேலைகளை முடித்துவிட்டு இந்தியாவிற்கு விரைவில் திரும்புவார் என்று கூறப்படுகிறது. 

மாற்று வீரர்கள் யார்?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் முக்கியமான இரண்டு வெளிநாட்டு வீரர்கள் இல்லாமல் இருப்பது, அணியின் சமநிலையை தற்போது சற்று பாதித்துள்ளது. அனுபவம் வாய்ந்த மிட்செல் சாண்ட்னர், மிடில் ஓவர்களில் மும்பை அணிக்கு பலமான ஒருவராக இருந்து வந்தார். அதேபோல வில் ஜாக்ஸ் பேட்டிங்கில் அதிரடி காட்டக்கூடியவர். இவர்கள் இருவரும் இல்லாததால் மும்பை அணி தற்போது சற்று தடுமாற்றத்தில் உள்ளது. சாண்ட்னருக்கு பதிலாக இளம் ஆப்கானிஸ்தான் வீரரான அல்லா கசன்ஃபர் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இவரும் சாண்ட்னரை போலவே திறமையான ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆவார். 

மேலும், வில் ஜாக்ஸுக்குப் பதிலாக ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிலிருந்து மும்பைக்கு வந்துள்ள ரூதர்ஃபோர்ட், மிடில் ஆர்டரில் அதிரடியாக விளையாடும் திறன் கொண்டவர். சொந்த மண்ணில் தங்களது முதல் போட்டியில் களமிறங்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, தங்களது முதல் போட்டியிலேயே வெற்றியுடன் தொடங்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். மேலும், இன்றைய போட்டியில் பும்ரா விளையாடுவதும் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 

ஹர்திக் பாண்டியா, ரோஹித் ஷர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, தனிஷ் மலேவர், குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கெல்டன், ராபின் மின்ஸ், மிட்செல் சாண்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், கார்பின் போஷ், ஷர்துல் தாக்கூர், நமன் திர், ராஜ் அங்கத் பாவா, அதர்வா அங்கோலேகர், மயங்க் ராவத், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ட்ரென்ட் போல்ட், தீபக் சாஹர், மயங்க் மார்கண்டே, அல்லா கசன்ஃபர், அஸ்வனி குமார், ரகு ஷர்மா, முகமது இஸ்ஹார்.

மேலும் படிக்க: IPL: 200+ டார்கெட் அதிவேக சேஸ்ஸிங்... மறக்க முடியாத 5 போட்டிகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
IPLMumbai IndiansMitchell Santnerwill jacksKKR

Trending News