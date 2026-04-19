மும்பை அணி வெற்றிகளை குவிக்க... இந்த வீரர்களை கழட்டிவிடணும் - பிளேயிங் 11 கணிப்பு

Mumbai Indians Playing 11: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு எதிரான நாளைய (ஏப். 20) போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பை இங்கு காணலாம். மும்பை அணி அதன் வெற்றிக்கான வழியை கண்டறிய அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 19, 2026, 11:17 PM IST
  • மும்பை அணி கடைசி இடத்தில் தத்தளிக்கிறது.
  • குஜராத் 6வது இடத்தில் உள்ளது.
  • இரு அணிகளிலும் பல பிரச்னைகள் உள்ளன.

Mumbai Indians Playing 11 Prediction: ஐபிஎல் என்றாலே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளின் ஆதிக்கம்தான் இருக்கும். மற்ற அணிகள் இந்த அணிகளை தாண்டி கோப்பையை கைப்பற்றவது ஒரு காலத்தில் கடினமாக இருந்தது. 

ஆனால் இப்போது இரு அணிகளின் நிலைமையே வேறு. சென்னை அணி கடைசியாக 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்தான் கோப்பையை வென்றாலும், 2024இல் 5வது இடம், 2025இல் 10வது இடம், தற்போதும் நான்கு தோல்விகள் என மிக மோசமான நிலையிலேயே இருக்கிறது.

மோசமான நிலையில் மும்பை

மும்பை அணியின் நிலைமை இன்னும் மோசமாக இருக்கிறது. கோப்பையை வென்று 5 சீசன்களாகவிட்டது. இந்த சீசனிலும் தொடர்ச்சியாக 4 தோல்விகளை சந்தித்து கடைசி இடத்தில் தத்தளிக்கிறது. ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பலமான, அனுபவமிக்க வீரர்களை கொண்டிருந்தாலும் இன்னும் வெற்றிக்கான வழியை கண்டடையவில்லை என்பதுதான் உண்மை.

குஜராத்தின் பலம் பலவீனம் என்ன?

இந்நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அதன் 6வது லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் எதிர்கொள்கிறது. சுப்மான் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் 5 போட்டிகளில் 3ல் வென்று, 2ல் தோற்று 6வது இடத்தில் உள்ளது. குஜராத் அணி அதன் பந்துவீச்சையும், டாப் ஆர்டர் பேட்டிங்கையுமே அதிகம் நம்பியிருக்கிறது. 

5 ஆப்ஷன்கள் மட்டுமே: பந்துவீச்சை பொருத்தவரை பிரசித் கிருஷ்ணா, முகமது சிராஜ், ரஷித் கான், ரபாடா ஆகியோர் சிறப்பாக பங்களிப்பை அளிக்கின்றனர். அசோக் சர்மாவும் ஓரளவு சிறப்பாகவே வீசுகிறார். இந்த 5 பேரை மட்டுமே குஜராத் அணி அதிகம் பயன்படுத்துகிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி டாப் ஆர்டரில் இடதுகை வீரர்கள் இருப்பதால் பவர்பிளே ஓவர்களிலும், மிடில் ஓவர்களிலும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஓரிரு ஓவர்களை வீச வாய்ப்புள்ளது. 

சொதப்பும் மிடில் ஆர்டர்: பேட்டிங்கில் சாய் சுதர்சன் பெரியளவில் சோபிக்கவில்லை. சுப்மான் கில் மற்றும் பட்லர் ஆகியோரே தொடர்ச்சியாக ரன்களை குவித்து வருகின்றனர். வாஷிங்டன் ஓரளவு தாக்குப்பிடிக்கிறார். மிடில் ஆர்டர் பெரிய சொதப்பலாக உள்ளது.

மும்பைக்கு நல்ல வாய்ப்பு

எனவே, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது வெற்றிக்கான வழியை கண்டடைய இதுவே சிறந்த போட்டியாகும். அகமதாபாத் மைதானத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் சமீப காலமாக வெற்றிபெறவில்லை என்றாலும், தற்போதைய சூழலில் தவறுகளை திருத்திக்கொள்ள நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. ரோஹித் சர்மா காயத்தில் சிக்கியிருக்கும் நிலையில், பேட்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும் சில ஓட்டைகளை மும்பை இந்தியன்ஸ் அடைக்கலாம்.

மும்பையின் டாப் ஆர்டர்: கடந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய டி காக் தொடர்ச்சியாக விளையாடுவார். ஆனால் ரயான் ரிக்கில்டனை நீக்க வேண்டும். இதனால், சூர்யகுமார் யாதவ் அல்லது நமன் திர் ஆகியோரில் ஒருவர் ஓபனிங்கில் இறங்க வேண்டும். டி காக் - சூர்யகுமார் - நமன் ஆகியோர்தான் டாப் ஆர்டரில் இருக்க வேண்டும். 

மும்பையின் மிடில் ஆர்டர்: மிடில் ஆர்டரை பொருத்தவரை ஷெர்ப்ரேன் ரூதர்போர்ட் - திலக் வர்மா - ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் விளையாட வேண்டும். கீழ்வரிசையில் மயங்க் ராவத்திற்கு கடந்த போட்டியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. மீண்டும் அவருக்கே கொடுக்கலாம் அல்லது ராபின் மின்ஸை விளையாட வைக்கலாம். நம்பர் 8இல் மிட்செல் சான்ட்னர் விளையாடுவார். 

டாஸ் வென்றால் பந்துவீசலாம்...

சிராஜ் - ரபாடா - அசோக் சர்மாவின் வேகத்தை புரட்டி எடுக்க மும்பையின் டாப் ஆர்டரால் முடியும். ரஷித் கான் வந்தாலும் அவரை சூர்யகுமார் யாதவ் கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும். பிரசித் கிருஷ்ணாவின் பவுண்சர்களையும், வேக மாறுபாடு வேரியஷன்களையும் ரூதர்போர்ட், திலக் வர்மா கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும். நாளை இரவு போட்டி என்பதால், அகமதாபாத்தில் நிச்சயம் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால் மும்பை அணியால் 200+ ரன்களையும் சேஸிங் செய்ய இயலும்.

மும்பையின் பந்துவீச்சு படை

மறுபுறம் பந்துவீச்சில் சான்ட்னர், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோருடன் பும்ரா, அஸ்வானி குமார், ஷர்துல் தாக்கூர் விளையாட வைக்கலாம். இம்பாக்ட் வீரராக ஸ்பின்னர் தேவைப்பட்டால் அல்லா கசன்பர், வேகப்பந்துவீச்சாளர் தேவைப்பட்டால் போல்ட் ஆகியோரை கொண்டுவரலாம். அஸ்வானி குமார், பும்ரா, அல்லா கசன்பர் (அ) போல்ட் பவர்பிளேவில் கலக்குவார்கள், பாண்டியா 1 ஓவரை வீசலாம். சான்ட்னர், ஹர்திக், ஷர்துல் ஆகியோர் மிடில் ஓவர்களை கவனித்துக்கொள்ளலாம். டெத் ஓவர்களில் அஸ்வானி குமார், பும்ரா போதுமானது.

மும்பை இதை செய்யவே கூடாது....

ஓபனிங் ஓவர்களில் ரன்களை கட்டுப்படுத்தி விக்கெட்டை எடுத்துவிட்டாலே மும்பை அணிக்கு பாதி வெற்றி வந்துவிடும். தீபக் சஹாரை பவர்பிளேவுக்காக கொண்டுவருவதற்கு பதில் அஸ்வானி குமாரை பவர்பிளே மற்றும் டெத் ஓவர்களுக்கு இரண்டுக்காவும் எடுப்பதே நல்லது. கசன்பரை அவசரப்பட்டு பிளேயிங் லெவனில் வைப்பதற்கு பதில் இதுவே நல்லது. சான்ட்னரையும், ஷர்துலையும் பேட்டராகவும் பார்க்க வேண்டும். இதனால், மயங்க் ராவத்திற்கு பதில் ரகு சர்மாவை கொண்டுவந்துவிட்டால், கசன்பருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. போல்ட்டை கண்டிப்பாக விளையாடலாம்.  

மும்பையின் பிளேயிங் 11 ஆப்ஷன்

குவின்டன் டி காக், சூர்யகுமார் யாதவ், நமன் திர், திலக் வர்மா, ஷெர்ப்ரைன் ரூதர்போர்ட், ஹர்திக் பாண்டியா, மிட்செல் சான்ட்னர், ஷர்துல் தாக்கூர், ரகு சர்மா/மயங்க் ராவத், அஸ்வானி குமார், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இம்பாக்ட் வீரர்: கசன்பர்/போல்ட்

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece.

