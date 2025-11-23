தோனி போல் IPL தொடருக்கு டாட்டா காட்டப்போகும் மற்ற 3 வீரர்கள்... யார் யார்?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் - மே மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலமும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு அனைத்து அணிகளும் வீரர்களை கடந்த நவ. 15ஆம் தேதி விடுவித்தனர்.
IPL 2026 Mini Auction: அதிகரித்த சுவாரஸ்யம்
ஒவ்வொரு அணிகளும் பல வீரர்களை டிரேட் மூலம் மற்ற அணிகளுக்கு கொடுத்த நிலையில், மினி ஏலத்திற்கும் விடுவித்தது. சிஎஸ்கே அணி அதிகபட்சமாக 12 வீரர்களை விடுவித்தது. இருப்பினும், கொல்கத்தா அணிதான் அதிக தொகையுடன் (ரூ.63.3 கோடி) ஏலத்திற்கு வருகிறது. அதேநேரத்தில், பதிரானா, ரஸ்ஸல் உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் வந்திருப்பது பெரியளவு சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
IPL 2026: இந்த 4 வீரர்களுக்கு கடைசி சீசன்
மேலும், விடுவிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட பல வீரர்களும் தக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஓய்வு பெற்றுவிடுவார்கள் என கூறப்பட்ட வீரர்களும் கூட தக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதனால், ஐபிஎல் 2026 தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு இரட்டிப்பாகி உள்ளது. தோனி, ரோஹித், விராட் ஆகியோர் இணைந்து விளையாடும் கடைசி தொடராகவும் இது இருக்கலாம். அந்த வகையில், தற்போது அணிகளில் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ள இந்த 4 வீரர்களுக்கு இதுவே கடைசி ஐபிஎல் தொடராகவும் இருக்கலாம். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு வரிசையாக காண்போம்.
IPL 2026: அஜிங்கயா ரஹானே
37 வயதான அஜிங்கயா ரஹானே கடந்த மெகா ஏலத்தில் கேகேஆர் அணியால் வெறும் அடிப்படைத் தொகையான ரூ.2 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்டு கேப்டன் பொறுப்பையும் பெற்றார். ஆனால், கடந்த சீசனில் கேகேஆர் அணி மோசமாக விளையாடி 8வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. கேகேஆர் அணி பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டாலும் ரஹானே தக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிறார், அவரிடமே கேப்டன்ஸி நீடிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரஹானே உள்நாட்டு போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடி வந்தாலும் கூட, 2026 ஐபிஎல் சீசனே அவருக்கு கடைசி தொடராக இருக்கக்கூடும். அவர் சர்வதேச போட்டிகளை இனி விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பும் குறைந்துவிட்டது. ஐபிஎல் தொடரில் அவர் அதிரடி காட்டாதபட்சத்தில், அவரின் ஐபிஎல் எதிர்காலமும் 2026 தொடரிலேயே தீர்மானமாகிவிடும்.
IPL 2026: முகமது ஷமி
35 வயதான முகமது ஷமியை சுற்றி பிட்னஸ் குறித்த சந்தேகங்கள் தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. கடைசியாக அவர் சர்வதேச அளவில் சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் இறுதிப்போட்டியில்தான் கடைசியாக விளையாடினார். அதன்பின் பல்வேறு தொடர்களில் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. ஆனாலும் அவர் ரஞ்சி கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர்களில் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார்.
மீண்டும் இந்திய அணியில் இணையும் முனைப்பை காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார். தற்போது அவரை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்துவிட்டது. புதிய அணி, புதிய ஹோம் கிரவுண்டில் அவரது இறுதி ஐபிஎல் தொடரை விளையாடுவார் என கூறப்படுகிறது. இந்த தொடரிலும் அவர் பெரியளவில் சோபிக்காவிட்டால் நிச்சயம் ஓய்வு பெறுவார் என கூறப்படுகிறது.
IPL 2026: இஷாந்த் சர்மா
37 வயதான இவரை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மீண்டும் தக்கவைத்திருக்கிறது. இளம் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தேடலில், தனது திறமையை தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகிறார் இஷாந்த் சர்மா. சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் அவர் விளையாட இருக்கிறார். நான்கு ஓவர்களை நறுக்கென வீசி வருகிறார். கடந்த இரண்டு சீசன்களிலும் அவ்வப்போது தனக்கு வயதாகவில்லை என்பதை இஷாந்த் சர்மா தொடர்ந்து நிரூபித்துக் காட்டி உள்ளார்.
இருப்பினும், இஷாந்த் சர்மா 2026 சீசனுக்கு பின் மீண்டும் பிட்னஸை நிரூபித்து, மேலும் ஒரு சீசன் விளையாடுவார் என்பது சற்று கடினமானது. அவர் அடுத்தடுத்து பயிற்சியாளர், ஆலோசகர் பொறுப்புகளை நோக்கி நகர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அவர் நடப்பு சீசனிலேயே ஓய்வை அறிவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
IPL 2026: எம்எஸ் தோனி
இதுதான் தோனிக்கு கடைசி ஆண்டாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் பேசத் தொடங்கி சுமார் 5-6 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. 2020 துபாயில் நடந்த ஐபிஎல் சீசனுடன் தோனி ஓய்வுபெற்றுவிடுவார் என கூறப்பட்டது. ஆனால் அதன்பின் அவர் தலைமையில் சிஎஸ்கே 2021, 2023 என இருமுறை கோப்பையை வென்றுவிட்டது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அவர் முழு நேர கேப்டனாகவும் செயல்படவில்லை. 2023 கோப்பையை வென்ற கையோடு அவர் சென்றிருக்கலாம் என கூறப்பட்டாலும், தனக்கு பிறகான சிஎஸ்கேவை கட்டமைப்பதில் அவர் சிரத்தை காட்டினார்.
இதனால், 2026 சீசனுக்கு சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே தேர்வு செய்துள்ளது. தலைமை பண்பு கொண்டவர், விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் என தோனியின் இடத்தை ஓரளவுக்கு நிரப்பக்கூடியவர். அவர் தற்போது அணியின் உள்ளே வந்திருப்பதன் மூலமும், ஜடேஜா வெளியேறியதன் மூலமும் தோனி வெளியேறும் வாய்ப்பும் பிரகாசமாகியுள்ளது. வரும் 2026 சீசன் அவருக்கான உண்மையான Farewell சீசனாக இருக்கும். ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் அந்த மயாஜால Farewell தோனிக்கு கிடைத்தாலும், கிடைக்காவிட்டாலும் அவர் இந்த முறை ஓய்வை அறிவிப்பது உறுதி எனலாம். அவர் அணிக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்துவிட்டார் என்பதால் நிச்சயம் இதுதான் அவருக்கு கடைசி சீசன்.
