  • Tamil News
  • Sports
  • IPL 2026: ஐபிஎல் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ தேதி! வெளியானது அறிவிப்பு!

IPL 2026: இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஐபிஎல் 2026 போட்டிகள் எப்போது தொடங்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தனர். மார்ச் 28ஆம் தேதி கோலாகமாக தொடங்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:23 AM IST
  • ஐபிஎல் 2026 தொடர்.
  • அதிகாரப்பூர்வ தேதி அறிவிப்பு!
  • சொந்த மண்ணில் களமிறங்கும் ஆர்சிபி.

கடந்த ஒரு மாத காலமாக நடைபெற்று வந்த ஐசிசி டி20 உலக கோப்பையின் இறுதிப்போட்டி நேற்று நடந்து முடிந்தது. இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி அபாரமாக விளையாடி வெற்றியை பெற்றுள்ளது. தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கு முன்பு இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு மற்றொரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பும் வெளியானது. அது அனைவரும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்க்க ஐபிஎல் தொடர்பான அறிவிப்பு தான். ஐபிஎல் போட்டிகளை ஒளிபரப்பும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் ஐபிஎல் 2026ன் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க - IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!

எப்போது தொடங்குகிறது ஐபிஎல் 2026?

இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஐபிஎல் 2026 போட்டிகள் எப்போது தொடங்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தனர். முதலில் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போல மார்ச் 28ஆம் தேதி கோலாகமாக தொடங்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும் முதல் போட்டியில் யார் யார் விளையாடுவார்கள்? எங்கு நடக்கிறது? என்பது குறித்த போட்டி அட்டவணை இன்னும் வெளியாகவில்லை. இதனை விரைவில் பிசிசிஐ வெளியிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடைபெற உள்ளதால், இந்த தேதிகளை மனதில் வைத்து அட்டவணை தயார் செய்ய காலதாமதம் ஏற்படுவதாக பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

பெங்களூரில் முதல் போட்டி?

கடந்த சீசனில் நடைபெற்ற பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை இறுதிப்போட்டியில் வீழ்த்தி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம்  வென்றது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் தங்களது முதல் கோப்பையை வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி, இந்த ஆண்டு நடைபெறும் முதல் போட்டியையும் நடத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. முதலில் பெங்களூரில் உள்ள சின்னச்சாமி மைதானத்தில் எந்த ஒரு போட்டிகளும் நடைபெறாது என்று கூறப்பட்டது. பிறகு கர்நாடக அரசு ஐபிஎல் போட்டிகளை நடத்த அனுமதி அளித்தது. 

இதனால் பெங்களூர் ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்து வருகின்றனர். முதல் போட்டியில் பெங்களூரு மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் தரப்பிலிருந்து வெளியான தகவல் படி, ஆர்சிபி அணி சின்னசாமி மைதானத்தில் 5 போட்டிகளிலும், சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இரண்டு போட்டிகளிலும் விளையாடுவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. 

பெங்களூரு சின்னச்சாமி மைதானம் 

கடந்த ஆண்டு ஆர்சிபி முதல் முறையாக கோப்பையை வென்றதும் அதனை ரசிகர்களுடன் கொண்டாடும் விதமாக பெங்களூரில் மிகப்பெரிய வெற்றி ஊர்வலம் நடத்தினர். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் இந்தியாவையே அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வில் இப்படி ஒரு சோகமான விஷயம் நடந்தது அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. சின்னச்சாமி மைதானம் நகரின் மையத்தில் இருப்பதால் மக்கள் கூட்டம் அதிக அளவில் இருந்தால் இந்த கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை தொடர்ந்து அந்த மைதானத்தில் போட்டிகள் இனி நடக்காது என்று மாநில அரசு அறிவித்தது. அதனை தொடர்ந்து பல்வேறு பேச்சு வார்த்தைகளுக்கு பிறகு தற்போது போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது.

ஆர்சிபி நிர்வாகம் நெகிழ்ச்சி

இதுகுறித்து ஆர்சிபி அணியின் சிஇஓ கூறுகையில், "சின்னசாமி மைதானம் வெறும் விளையாட்டு மைதானம் மட்டுமல்ல; அது எங்கள் அணியின் உண்மையான அடையாளம். பெங்களூரு ரசிகர்கள் அளிக்கும் அளப்பரிய ஆற்றல் தான் எங்களின் மிகப்பெரிய பலம். எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி எங்களை ஆதரித்த ரசிகர்கள், தங்களது அணி சொந்த மண்ணில் விளையாடுவதை பார்க்க தகுதியானவர்கள். அரசு மற்றும் காவல்துறையின் முழுமையான ஒத்துழைப்போடு 5 போட்டிகளை பெங்களூருவில் நடத்துவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார். 

பெங்களூருவில் ஐபிஎல் பைனல்

பெங்களூரு கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு சிகரம் வைத்தாற்போல் மேலும் ஒரு மாபெரும் சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கிறது. ஐபிஎல் 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டி மற்றும் ஒரு பிளே-ஆஃப் போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் தான் நடைபெறும் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க - ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை: தோற்ற அணிக்கும் இத்தனை கோடி பரிசா?

IPL 2026ipl scheduleRCB vs CSKBengaluruBCCI

