  • IPL 2026: கப் அடிக்க ரெடியாகும் ஷ்ரேயாஸ் படை - PBKS பலமான பிளேயிங் 11

IPL 2026: கப் அடிக்க ரெடியாகும் ஷ்ரேயாஸ் படை - PBKS பலமான பிளேயிங் 11

IPL 2026 PBKS: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் முதன்மையான பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 21, 2025, 06:14 PM IST
  • ஜாஷ் இங்லிஸ் இல்லாத இடத்தில் யார்?
  • 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்?
  • பஞ்சாப் அணியின் காம்பினேஷனை இங்கு பார்க்கலாம்.

IPL 2026: கப் அடிக்க ரெடியாகும் ஷ்ரேயாஸ் படை - PBKS பலமான பிளேயிங் 11

IPL 2026, Punjab Kings Probable Strongest Playing XI: இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026 சீசன் வரும் மார்ச் முதல் மே மாதம் வரை இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. 2026 ஐபிஎல் சீசனுக்கான மினி ஏலம் கடந்த டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற்று முடிந்தது.

IPL 2026 PBKS: பஞ்சாப் கிங்ஸ் கழட்டிவிட்ட வீரர்கள் 

இந்நிலையில், மினி ஏலத்தில் மொத்தம் ரூ.215.45 கோடிகள் செலவிடப்பட்டுள்ளது. அதில், 29 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 77 வீரர்கள் 10 அணிகளால் எடுக்கப்பட்டார்கள். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி மினி ஏலத்திற்கு மூன்று வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 5 வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி ஜாஷ் இங்லிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஆரோன் ஹார்டி, குல்தீப் சென், பிரவின் தூபே ஆகியோரை விடுவித்தது. இதில் ஜாஷ் இங்லிஸ்க்கு ஐபிஎல் காலகட்டத்தில் திருமணம் நடைபெறுகிறது என்பதால் அவரை பஞ்சாப் அணி விடுவித்தது.

IPL 2026 PBKS: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் 4 வீரர்கள்

இதனால், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி ரூ.11.5 கோடியுடன் களமிறங்கியது. அதில் 2 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 4 வீரர்களை எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பென் த்வார்ஷுயிஸ் (ரூ.4.40 கோடி), கூப்பர் கானொலி (ரூ.3 கோடி), விஷால் நிஷாத் (ரூ.30 லட்சம்), பிரவின் தூபே (ரூ.30 லட்சம்) உள்ளிட்ட 4 வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்தது. சாஹலுக்கு பேக்-அப்பாகவும் ராகுல் சஹாரை எடுக்க அதிகம் முயற்சித்தாலும் அவர் கிடைக்கவில்லை. இதனால் பிரவீன் தூபே மீண்டும் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.

IPL 2026 PBKS: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் ஸ்குவாட்

பேட்டர்கள்: பிரியன்ஷ் ஆர்யா, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ஷஷாங்க் சிங், நேஹல் வதேரா, பியாலா அவினாஷ், ஹர்னூர் பண்ணு.

ஆல்-ரவுண்டர்கள்: மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்ஸாய், மார்கோ யான்சன், ஹர்பிரீத் பிரர், முஷீர் கான், சூர்யன்ஷ் ஹெக்டே, மிட்செல் ஓவல், பிரவீன் தூபே, கூப்பர் கானொலி. 

விக்கெட் கீப்பர்கள்: பிரப்சிம்ரன் சிங், விஷ்ணு வினோத்

சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள்: யுஸ்வேந்திர சஹால், விஷால் நிஷாத்

வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள்: அர்ஷ்தீப் சிங், வைஷாக் விஜயகுமார், யாஷ் தாக்கூர், பென் த்வார்ஷுயிஸ், சேவியர் பார்ட்லட், லாக்கி பெர்குசன்.

IPL 2026 PBKS: பேட்டிங் ஆர்டர் எப்படி இருக்கும்?

கடந்த சீசனை போலவே, பிரியான்ஷ் ஆர்யா - பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆகயோர் ஓபனிங்கில் விளையாடுவார்கள். மிடில் ஆர்டரில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், நேஹால் வதேரா, ஷஷாங்க் சிங் ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள். டாப் ஆர்டரில் இரண்டு இடதுகை பேட்டர்கள் (பிரியான்ஷ் ஆர்யா, நேஹால் வதேரா) இருப்பதும் நலம். டாப் ஆர்டரில்  மார்கோ யான்சன் ஆஸ்தான ஆல்-ரவுண்டராக இருப்பார். கூடுதல் வேகப்பந்துவீச்சாளர் தேவைப்டும் இடத்தில் அஸ்மத்துல்லா ஓமர்ஸாய் மற்றும் கூடுதல் சுழற்பந்துவீச்சாளர் தேவைப்படும் இடத்தில் கூப்பர் கானொலி விளையாடுவார்.

IPL 2026 PBKS: பந்துவீச்சு காம்பினேஷன்

வேகப்பந்துவீச்சில் அர்ஷ்தீப் சிங், வைஷாக் விஜய்குமார் ஆகியோர் விளையாடலாம். காரணம், வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷனுக்கு மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், மார்கோ யான்சன் ஆகியோர் இருப்பார்கள். சுழற்பந்துவீச்சில் சஹால், ஹர்பிரீத் பிரார் இருப்பார். கூப்பர் கானொலி அல்லது அஸ்மத்துல்லா ஓமர்ஸாய் ஆகியோர் இருப்பதால் மொத்தம் 6 பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்கள் சரியாக இருக்கும். வேகப்பந்துவீச்சு பேக்-அப்பும் பல வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கும் பேக்-அப் நிறைய இருக்கிறர்கள்.

IPL 2026 PBKS: 2026 சீசனில் கப் ரெடி

கடந்தாண்டை போலவே பலமான அணியாக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி திகழ்கிறது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 2014ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக பிளே ஆப் சுற்றுக்கு வந்து, இறுதிப்போட்டி வரை விளையாடியது. அதன்பின் 11 ஆண்டுகள் கழித்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி, கடந்தாண்டு இறுதிப்போட்டிக்கு வந்தது. நூலிழையில் கோப்பையை தவறிவிட்டது. இதனால் இம்முறை மீண்டும் முயன்று பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கோப்பையை தட்டித்தூக்க வாய்ப்புள்ளது.   

IPL 2026 PBKS: பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு

பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், நேஹால் வதேரா, ஷஷாங்க் சிங், கூப்பர் கானொலி/அஸ்மத்துல்லா ஓமர்ஸாய், மார்கோ யான்சன், ஹர்பிரீத் பிரார், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல். இம்பாக்ட் வீரர்: வைஷாக் விஜய்குமார்.

