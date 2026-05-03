சின்னசாமியில் பைனல் இல்லையா...? பிளே ஆப் அட்டவணை எப்போது வரும்?

IPL 2026 Playoff Schedule Release Updates: ஐபிஎல் 2026 சீசன் அதன் உச்சக்கட்டத்தை நெருங்கியிருக்கிறது. பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற சுமார் 6-7 அணிகள் முட்டிமோதிக்கொண்டிருக்கின்றன.
70வது லீக் ஆட்டங்கள்
கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி, 19வது ஐபிஎல் சீசன் தொடங்கியது. லீக் சுற்றில் மொத்தம் 70 போட்டிகள் நடைபெறும். நேற்று (மே 2) சென்னையில் நடந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி 44வது லீக் ஆட்டமாகும்.
முட்டிமோதும் 7 அணிகள்
இன்னும், 26 லீக் போட்டிகளே மிச்சம் இருக்கின்றன. இதுவரை எந்த அணி, எந்த இடததில் நிறைவு செய்யும் என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. பஞ்சாப், ஆர்சிபி, ஹைதராபாத், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட அணிகள் புள்ளிப்பட்டியலின் டாப்பில் இருந்தாலும், குஜராத், சென்னை, டெல்லி உள்ளிட்ட அணிகளும் தொடர்ந்து டாப்புக்கு வர முயற்சித்து வருகின்றன.
இன்னும் 4-5 போட்டிகள் தான்...
ஒவ்வொரு அணியும் 14 லீக் போட்டிகளில் விளையாடும். ராஜஸ்தான் அணி மட்டுமே இதுவரை 10 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. ஆர்சிபி, ஹைதராபாத், குஜராத், சிஎஸ்கே, டெல்லி, மும்பை அணிகள் தலா 9 லீக் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளன. இதில் குஜராத், ஹைதராபாத் அணிகள் இன்று போட்டிகள் உள்ளன.
பஞ்சாப், கொல்கத்தா, லக்னோ அணிகள் மட்டுமே 8 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளன. இதில் பஞ்சாப், கொல்கத்தா அணிகளுக்கு இன்று போட்டிகள் உள்ளன. எனவே, இன்றைய இரண்டு ஆட்டங்கள் முடியும்போது ஒரு சில அணிகளுக்கு 4 போட்டிகளும், ஒரு சில அணிகளுக்கு 5 போட்டிகளும் மிச்சம் இருக்கும். லக்னோ அணிக்கு மட்டுமே 6 போட்டிகள் மிச்சம் இருக்கும்.
பிளே ஆப் போவது யார்?
லீக் சுற்று போட்டிகளில் எது வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்பதால் முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கப்போவது யார்?, அதிலும் குவாலிபயர் 1 போட்டியை விளையாடப்போவது யார் யார்?, எலிமினேட்டர் போட்டியை விளையாடப்போவது யார் யார்? என்பதும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில்தான் தெரியவாய்ப்புள்ளது. அந்தளவிற்கு விறுவிறுப்பாக தொடர் நடைபெறுகிறது.
பிளே ஆப் அட்டவணை
இந்நிலையில், ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான பிளே ஆப் அட்டவணை இன்னும் வெளியாகவில்லை. நடப்பு சீசனுக்கான அட்டவணை இரண்டு கட்டமாக வெளியிடப்பட்டது. தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் இருந்ததால், தேர்தல் தேதிக்கு ஏற்ப லீக் போட்டிகளின் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டது.
மே 31இல் இறுதிப்போட்டி
ஆனால், அதிலும் பிளே ஆப் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடவில்லை. அதாவது, குவாலிபயர் 1 போட்டி, எலிமினேட்டர் உள்ளிட்ட போட்டிகள் எங்கு, எப்போது நடைபெறும் என்ற விவரம் இன்னும் தெரியவரவில்லை. வரும் மே 24ஆம் தேதிவரை லீக் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. மே 31ஆம் அன்று இறுதிப்போட்டி நடைபெறும் என உத்தேசமாக கூறப்படுகிறது.
பிசிசிஐ கொடுத்த அப்டேட்
இதுகுறித்து பிசிசிஐ கௌரவ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா கூறுகையில், "இன்னும் 2 நாள்களில் ஐபிஎல் பிளே ஆப் அட்டவணை வெளியாகும். பிசிசிஐயின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படாதவாறு நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது" என தெரிவித்தார்.
எங்கு நடக்கும் பிளே ஆப் போட்டிகள்?
வழக்கமாக, கடந்த சீசனில் இறுதிப்போட்டியில் விளையாடிய அணிகளின் ஹோம் மைதானத்தில்தான் ஆட்டம் நடைபெறும். எனவே, நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபி அணியின் ஹோம் மைதானமான சின்னசாமி மைதானத்தில் குவாலிபயர் 2 மற்றும் இறுதிப்போட்டி நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. முலான்பூரில் குவாலிபயர் 1 மற்றும் எலிமினேட்டர் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.
BCCI shifts playoffs or final away from Bengaluru or New Chandigarh, then RCB and Punjab Kings fans have every right to question it.
And what “reputation” is Devajit Saikia even referring to here?
Reputation of taking finals away from venues like Kolkata or Hyderabad and moving… https://t.co/GYbxSWk6JK
— Ragav X (@ragav_x) May 2, 2026
இருப்பினும், கடந்தாண்டு சின்னசாமி மைதானத்திற்கு வெளியே கூட்டநெரிசல் காரணமாக 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதால், அங்கு இறுதிப்போட்டியை நடத்துவதில் தீவிர ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக தெரிகிறது.
