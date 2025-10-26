ஐபிஎல் வர்த்தக விதிமுறைகள்! ஒரு பிளேயரை எப்படி வர்த்தகம் செய்வார்கள்?

IPL : ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு முன்பாக, பத்து அணிகளும், தங்கள் அணியில் தக்க வைக்கும் பிளேயர்கள் மற்றும் விடுவிக்கும் பிளேயர்களை நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும், அணிகள் தங்களுக்குள் பிளேயர்களை வர்த்தகம் செய்து கொள்ளலாம். அது இரு அணிகளுக்கு இடையிலான பரஸ்பர ஒப்பந்தம் மூலம் இந்த வர்த்தகம் நடக்கும். அதுவும் ஐபிஎல் கொடுக்கும் வர்த்தகக் கால(Trading Window)-த்துக்குள் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்தவகையில், பல அணிகள் டிரேடிங் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்கிவிட்டன. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகள் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை முடித்துள்ளன. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஆல்காஷ் டிரேட் மூலம் வாஷிங்டன் சுந்தர் டிரேட் செய்யப்பட உள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சனை வாங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முயன்ற நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விதித்த வர்த்தக நிபந்தனைகளால் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இந்த முயற்சியை சிஎஸ்கே முழுமையாக கைவிட்டுவிட்டது. ஒருவேளை சஞ்சு சாம்சன் ஏலத்துக்கு வந்தால் அவரை ஏலம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டது சிஎஸ்கே. அதேநேரத்தில் டெல்லி, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் சாம்சனை தங்கள் அணிக்குள் கொண்டு வர முயற்சிகள் செய்து வருகின்றன. இந்த சூழலில் ஐபிஎல் பிளேயர் வர்த்தகம் குறித்த முக்கிய தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
ஏலத்தில் போட்டியிடுவதற்குப் பதிலாக வர்த்தகத்தை ஏன் அணிகள் விரும்புகின்றன?
அணிகள் வர்த்தகத்தை விரும்புவதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன:
நிதி ஆதாயம் (Financial Advantage): சில சமயங்களில், ஏலத்தில் கிடைக்கும் தொகையை விட, ஒரு வீரரை வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் அணிக்கு அதிகத் தொகையைப் பெற முடியும். உதாரணமாக, 2024 சீசனுக்கு முன், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கேமரூன் கிரீனை ரூ. 17.5 கோடிக்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு வர்த்தகம் செய்தது. இந்த அதிகப்படியான நிதி, ஹர்திக் பாண்டியாவை வெறும் ரூ. 15 கோடிக்கு அணிக்குள் கொண்டு வர மும்பை அணிக்கு உதவியது.
அணிச் சமநிலை (Squad Balance): வர்த்தகம் என்பது, தங்களுக்குத் தேவையான நுட்பமான தேவைகளுக்கு ஏற்ப, வீரருக்குப் பதிலாக வீரரை நேரடியாகப் பரிமாற்றம் செய்ய உதவுகிறது. 2019-ல் ஷிகர் தவான் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்குச் சென்றபோது, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா உட்பட மூன்று வீரர்கள் கிடைத்தனர். அபிஷேக் சர்மா தற்போது அந்த அணியின் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராகவும், இந்திய அணியின் சர்வதேச வீரராகவும் உருவெடுத்துள்ளார்.
வர்த்தகச் சாளரம் (Trade Window) எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
ஐபிஎல் சீசன் முடிந்த ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு வர்த்தகச் சாளரம் திறக்கப்படுகிறது.
அடுத்த ஏலத்திற்கு ஒரு வாரம் முன்னதாக இது முடிவடையும்.
வர்த்தகங்கள் இரண்டு வகைகளாக இருக்கலாம்:
ஒரு வழி வர்த்தகம் (One-way): வீரருக்குப் பதிலாக பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் (Player for Cash).
இரு வழி வர்த்தகம் (Two-way): வீரருக்குப் பதிலாக வீரர் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் (Player for Player).
எல்லா வர்த்தகங்களும் ஐபிஎல் நிர்வாகக் குழுவின் (Governing Council) ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே இறுதி செய்யப்படும்.
2026 ஏலத்திற்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில், அணிகள் தங்களுக்கு அடுத்த சீசனுக்குத் தேவையான அணியை உருவாக்க, திரைமறைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன. வரவிருக்கும் வாரங்களில் மேலும் பல நட்சத்திர வீரர்களின் பெயர்கள் டிரேடிங்கில் வரலாம்.
ஐபிஎல்-லில் நடந்த சில முக்கிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள்
ஹர்திக் பாண்டியா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு (ரூ. 15 கோடிக்கு) - 2024
கே.எல். ராகுல் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு - 2016
கேமரூன் கிரீன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு - 2024
கெவின் பீட்டர்சன் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணிக்கு - 2012
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு - 2020
