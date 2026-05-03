IPL: வெளியேறிய MI, LSG... CSK-க்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு? 10 அணிகளின் நிலவரம்

IPL 2026, Playoff Qualification: 19வது ஐபிஎல் சீசன் தொடங்கி ஒரு மாதக்காலம் நிறைவடைந்துவிட்டது. லீக் சுற்றின் இரண்டாம் பாதி ஆட்டங்கள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
44 லீக் போட்டிகள் முடிந்தன
இன்று (மே 3) இரண்டு லீக் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. மாலை 3.30 மணிக்கு ஹைதராபாத் நகரில் ஹைதராபாத் - கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன. இரவு 7.30 மணிக்கு அகமதாபாத் நகரில் குஜராத் - பஞ்சாப் அணிகள் மோதுகின்றன. இதுவரை 44 லீக் போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
எந்தெந்த அணிகளுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு?
ஐபிஎல் தொடரின் 44 லீக் போட்டிகள் நிறைவடைந்திருக்கும் சூழலில், பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற ஒவ்வொரு அணிகளும் எத்தனை போட்டிகளில் வெல்ல வேண்டும்?, எந்தெந்த அணிகளுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது?, எந்தெந்த அணிகளுக்கு குறைவான வாய்ப்புள்ளது? என்பதையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
குறைந்தபட்சம் ஒரு அணி பிளே ஆப் செல்ல 16 புள்ளிகள் அல்லது 14 புள்ளிகள் தேவைப்படும். பல அணிகள் ஒரே புள்ளிகளை பெற்றால் நெட் ரன்ரேட் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு அணி குறித்தும் இங்கு காணலாம்.
10 அணிகளின் நிலவரம்
1. பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிளே ஆப் இடம் ஏறத்தாழ ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் அணிக்கு உறுதியாகிவிட்டது எனலாம். 8 போட்டிகளில் 6இல் வென்றிருக்கிறது, ஒரே ஒரு போட்டியில் தோற்றிருக்கிறது, ஒரு போட்டி டிராவாகி உள்ளது. இன்னும் 6 போட்டிகள் இருக்கின்றன. அதில் 2 போட்டிகளில் ஜெயித்தாலே போதும் பிளே ஆப் உறுதியாகிவிடும். அனைத்து போட்டிகளிலும் தோற்றால்தான் பஞ்சாப் நிலைமை மோசமாகும். இருப்பினும் 92% சதவீதம் பிளே ஆப் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
2. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபி அணி தற்போது 12 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளது. இன்னும் 5 போட்டிகள் உள்ளன. அதில் 2 போட்டிகளில் வென்றாலே ஆர்சிபி அணி பிளே ஆப் சென்றுவிடும். இருப்பினும் 85% சதவீதம் பிளே ஆப் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
3. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: மொத்தம் 9 போட்டிகளில் விளையாடி 6 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது, எஸ்ஆர்ஹெச். கடைசி 5 போட்டிகளாக சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றன. இன்னும் 2 வெற்றிகள் பெற்று, நெட் ரன்ரேட் சிறப்பாக வைத்திருந்தால் நிச்சயம் பிளே ஆப் போகலாம். குஜராத் மற்றும் ஆர்சிபி அணிகள் இடையே எஸ்ஆர்ஹெச் மோதுகிறது. 81% சதவீதம் பிளே ஆப் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
4. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: ஆர்ஆர் தற்போது 12 புள்ளிகளில் இருக்கிறது. எஸ்ஆர்ஹெச் மற்றும் ஆர்சிபி அணியை விட சற்று குறைவான நெட் ரன்ரேட் உள்ளதால் ராஜஸ்தான், இன்னும் 2-3 போட்டிகளில் வென்றால் பிளே ஆப் போகலாம். பிளே ஆப் போக 68% வாய்ப்புள்ளது.
5. குஜராத் டைட்டன்ஸ்: மொத்தம் 9 போட்டிகளில் குஜராத் அணி 5 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது, 4 தோல்வியை சந்தித்தது. இன்னும் 3 போட்டிகளில் வென்றால் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிடலாம். பிளே ஆப் போக 40% வாய்ப்புள்ளது.
|அணிகள்
|பிளே ஆப் வாய்ப்பு (%)
|பஞ்சாப் கிங்ஸ்
|92%
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|85%
|சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
|81%
|குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|40%
|ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
|40%
|சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
|16%
|டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
|12%
|கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
|4%
|மும்பை இந்தியன்ஸ்
|0.2%
|லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்
|1%
6. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி: மொத்தம் 9 போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணி 4 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது, 5 தோல்வியை சந்தித்தது. மீதம் இருக்கும் 5 போட்டிகளில் 4இல் வென்றால் பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மொத்தம் 16% மட்டுமே வாய்ப்புள்ளது.
7. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: டெல்லியும் சிஎஸ்கேவும் ஒரே நிலையில்தான் உள்ளது. நெட் ரன்ரேட் மட்டுமே டெல்லி குறைவாக வைத்திருக்கிறது. இன்னும் 5 போட்டிகளில் 4இல் வெல்ல வேண்டும். நெட் ரன்ரேட்டையும் அதிகரிக்க வேண்டும். பிளே ஆப் செல்ல 12% மட்டுமே வாய்ப்பு.
8. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: கேகேஆர் அணி 8 போட்டிகளில் விளையாடி 5 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளனர். இனி இருக்கும் 6 போட்டிகளிலும் கேகேஆர் வெற்றிபெற வேண்டும். ஒரு போட்டியில் தோற்றால் கூட தொடரில் இருந்து வெளியேறியதற்கு சமம். பிளே ஆப் செல்ல 4% மட்டுமே வாய்ப்பு.
9. மும்பை இந்தியனஸ்: மொத்தம் 9 போட்டிகளில் விளையாடி 4 புள்ளிகளை மட்டும் பெற்றிருக்கிறது. இந்த அணி அடுத்த 5 போட்டிகளில் வென்றாலும் 14 புள்ளிகளையே பெற முடியும். நெட் ரன்ரேட் குறைவாக உள்ளது. பிளே ஆப் செல்ல 0.2% மட்டுமே வாய்ப்பு.
10. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: லக்னோ அணி 8 போட்டிகளில் 4 புள்ளிகளுடன் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. இன்னும் இருக்கும் 6 போட்டிகளில் வென்றால் 16 புள்ளிகளுக்கு சென்றுவிடும். பிளே ஆப் வாய்ப்பு 1% தான்.
