/IPL 2026 பிளே ஆப் முழு அட்டவணை, மைதானங்கள், போட்டி நேரம் - முழு விவரம்

IPL 2026 : பிளே ஆப் முழு அட்டவணை, மைதானங்கள், போட்டி நேரம் உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களின் முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
IPL 2026 : உலகக் கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ள ஐபிஎல் 2026 தொடரின் லீக் சுற்றுகள் விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. நடப்புப் பருவத்தின் லீக் போட்டிகளின் முடிவில், கோப்பையை வெல்வதற்கான பிளே ஆப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள அந்த நான்கு பலம்பெற்ற அணிகள் எவை என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியாகியுள்ளது.
இந்த ஆண்டு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய மூன்று அணிகள் தங்களது அபாரமான ஆட்டத்தால் பிளேஆப் வாய்ப்பை முன்கூட்டியே உறுதி செய்தன. ஆனால், நான்காவது இடத்தைப் பிடிக்கப் போவது யார் என்ற பலப்பரீட்சை கடைசி லீக் போட்டி வரை நீடித்தது. இறுதியாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற வாழ்வா சாவா போராட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெற்று, கடைசி அணியாக பிளே ஆப் சுற்றிற்குள் கம்பீரமாக நுழைந்தது. இப்போது பிளேஆப் சுற்றின் முழுமையான அட்டவணை, அணிகளின் பலம், போட்டிகள் நடைபெறும் மைதானங்கள் மற்றும் நேரங்கள் குறித்து இங்கு மிக விரிவாகக் காண்போம்.
புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்திய இரு பெரும் அணிகள் இந்த முதலாவது தகுதிச் சுற்றில் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளன. நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, முன்னாள் சாம்பியனான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டியானது வருகின்ற மே 26, செவ்வாய்க்கிழமை அன்று இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள தர்மசாலா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7:30 மணிக்கு நடைபெறவிருக்கிறது.
இந்தக் குவாலிஃபையர் 1 போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும். அதே நேரத்தில், இப்போட்டியில் தோல்வியடையும் அணி தொடரை விட்டு வெளியேறாது. மாறாக, அவர்களுக்கு இறுதிப் போட்டிக்குச் செல்ல குவாலிபையர் 2 மற்றொரு பொன்னான வாய்ப்பு வழங்கப்படும். தர்மசாலா மைதானத்தின் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமானது.
புள்ளிகள் பட்டியலில் மூன்று மற்றும் நான்காவது இடங்களைப் பிடித்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இந்த எலிமினேட்டர் சுற்றில் மல்லுக்கட்டவுள்ளன. இது இரு அணிகளுக்குமே மிகக் கடுமையான போட்டியாக இருக்கும். இப்போட்டியானது மே 27 புதன்கிழமை அன்று நியூ சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7:30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது.
'எலிமினேட்டர்' என்ற பெயருக்கு ஏற்ப, இப்போட்டியில் தோற்கும் அணி தொடரை விட்டு உடனடியாக வெளியேற வேண்டும். இதில் வெற்றி பெறும் அணி மட்டுமே அடுத்த கட்டமான குவாலிபையர் 2 போட்டிக்கு முன்னேற முடியும்.
எலிமினேட்டர் போட்டியில் தப்பிப் பிழைத்து வெற்றி வாகை சூடிய அணியும், குவாலிபையர் 1 ஆட்டத்தில் துரதிர்ஷ்டவசமாகத் தோல்வி அடைந்த அணியும் இந்த இரண்டாவது தகுதிச் சுற்றில் பலப்பரீட்சை நடத்தும். இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டம் மே 29 வெள்ளிக்கிழமை அன்று நியூ சண்டிகரில் உள்ள புதிய சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7:30 மணிக்கு அரங்கேறவிருக்கிறது.
இறுதிப் போட்டியில் விளையாடப் போகும் இரண்டாவது அணி யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் இறுதி வாய்ப்பு இதுவாகும். சண்டிகர் மைதானத்தில் நடக்கும் இரண்டாவது பிளே-ஆப் போட்டி இது என்பதால், ஆடுகளத்தின் தன்மையை முன்கூட்டியே கணித்து அதற்கேற்ப உத்திகளை வகுக்கும் அணியற்கே வெற்றிக்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும். தோற்கும் அணிக்கு இதன்பின் வாய்ப்பு இல்லை என்பதால் இது மற்றொரு இறுதிப் போட்டி போலவே அனல் பறக்கும்.
ஐபிஎல் 2026-ன் புதிய சாம்பியன் யார் என்பதை ஒட்டுமொத்த உலகிற்குமே பறைசாற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இறுதிப் போட்டி உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அரங்கேறவிருக்கிறது. குவாலிபையர் 1ல் வெற்றி பெற்ற அணியும், குவாலிபையர் 2ல் வெற்றி பெற்ற அணியும் மே 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் மகுடத்திற்காக மோதிக்கொள்ளவுள்ளன. இப்போட்டியும் மற்ற போட்டிகளைப் போலவே இந்திய நேரப்படி இரவு 7:30 மணிக்குத் தொடங்கும்.