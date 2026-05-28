/பைனலுக்கு போக ராஜஸ்தான் அணிக்கே அதிக வாய்ப்பு... ஏன் தெரியுமா?

IPL 2026 Qualifier 2 : ஐபிஎல் 2026 தொடரின் குவாலிபயர் 2 போட்டியில் குஜராத் - ராஜஸ்தான் அணிகள் மோத உள்ளன. இப்போட்டியில் குஜராத்தை விட ராஜஸ்தான் அணி வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கான சாதக விஷயங்களை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 Qualifier 2, GT vs RR: ஐபிஎல் 2026 சீசன் அதன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 17 வருட போராட்டத்திற்கு பின், ஆர்சிபி கடந்தாண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி, தற்போது பைனலுக்கு முதல் அணியாக தகுதிபெற்று இன்னொரு அணிக்காக காத்திருக்கிறது.
மறுபுறம், ஆர்சிபி அணியிடம் குவாலிபயர் 1 போட்டியில் குத்து வாங்கிவிட்டு, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி குவாலிபயர் 2 போட்டிக்குச் சென்றுவிட்டது. வலுவான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை சாய்த்துவிட்டு, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் குவாலிபயர் 2 போட்டிக்கு வந்திருக்கிறது.
அந்த வகையில், ஐபிஎல் 2026 சீசன் குவாலிபயர் 2 போட்டி நியூ சண்டிகரில் நாளை (மே 29) நடைபெற இருக்கிறது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதும் இப்போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும். Jio Hotstor தளத்திலும், Star Sports சேனல்களிலும் நேரலையில் காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 சீசனின் லீக் சுற்று புள்ளிப்பட்டியலில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 2வது இடத்திலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 4வது இடத்திலும் நிறைவு செய்தன. ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் - ராஜஸ்தான் அணிகள் 10 முறை மோதி உள்ளன.
இதில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 7 முறையும், ராஜஸ்தான் அணி 3 முறையும் வென்றுள்ளன. 2022ஆம் ஆண்டு பைனலில் ராஜஸ்தானை வீழ்த்திதான், குஜராத் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையில் பிளே ஆப் சுற்றில் பழிவாங்க ராஜஸ்தானுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
நடப்பு சீசனில் குஜராத் - ராஜஸ்தான் அணிகள் இரண்டு முறை மோதின. அதில் முதல் போட்டியில் (9வது லீக் - அகமதாபாத்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 2வது போட்டியில் (52வது லீக் - ஜெய்ப்பூர்) குஜராத் அணி 77 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ஜாஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், நிஷாந்த் சிந்து, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா. இம்பாக்ட் வீரர்: ராகுல் தெவாட்டியா
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரேல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரியான் பராக் (கேப்டன்), டொனோவன் ஃபெரேரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, தசுன் ஷனகா, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, பிரிஜேஷ் சர்மா. இம்பாக்ட் வீரர்: சுபம் தூபே.