/ஐபிஎல் குவாலிபையர் 2 போட்டிக்கு ரெட் அலர்ட்: நியூ சண்டிகரில் கனமழை எச்சரிக்கை!

IPL 2026 Qualifier 2 : நியூ சண்டிகரில் நடக்கும் குவாலிஃபையர் 2 போட்டிக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
நியூ சண்டிகரில் உள்ள பிசிஏ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை மாலை 7:30 மணிக்கு நடைபெறவிருந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான ஐபிஎல் குவாலிஃபையர் 2 போட்டிக்கு கன மழை பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. மாலை 4 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை மிகக் கடுமையான மழை பாதிப்பு இருக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இடி, மின்னல் மற்றும் ஆலங்கட்டி மழையுடன் மணிக்கு 70 முதல் 80 கி.மீ வேகத்திலும், சில நேரங்களில் 90 கி.மீ வேகம் வரையிலும் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிமுக்கியமான குவாலிபையர் 2 போட்டி மழையினால் ஒருவேளை முற்றிலும் கைவிடப்பட்டால், லீக் சுற்றில் அதிக நெட் ரன் ரேட் பெற்றிருந்த அடிப்படையில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும். அவ்வாறு தகுதி பெற்றால், ஞாயிற்றுக்கிழமை அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை குஜராத் டைட்டன்ஸ் எதிர்கொள்ளும். இதனால் இரு அணி ரசிகர்களும் வானிலை நிலவரத்தை மிகுந்த பதற்றத்துடன் கவனித்து வருகின்றனர்.
இன்று காலை மற்றும் மதிய வேளையில் சண்டிகர் ட்ரைசிட்டி பகுதி மழை ஏதுமின்றி ஓரளவு அமைதியாகவே காணப்பட்டது. காற்றில் லேசான குளிர்ச்சியும், மேகமூட்டமும் காணப்பட்டதால் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த கடுமையான வெப்ப அலை சற்றே தணிந்தது. எனினும், சண்டிகருக்கு தெற்கே உள்ள ஹரியானா மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை இரவு விடுக்கப்பட்ட ரெட் அலர்ட் காரணமாக வெள்ளிக்கிழமை காலை 8:30 மணிக்குள் பலத்த மழை பதிவாகியிருந்தது. ஆனால், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பதிவான 0.8 மி.மீ மழையைத் தவிர வேறு எங்கும் பெரிய அளவில் மழை பதிவாகவில்லை.
இந்த மழை காரணமாக வட மாநிலங்களில் இரவு நேர வெப்பநிலை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. சண்டிகரில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23°C ஆகப் பதிவானது, இது முந்தைய நாள் இரவை விட 2.6 டிகிரி குறைவு என்பதுடன் இயல்பான வெப்பநிலையை விட 2.7 டிகிரி குறைவாகும். மொஹாலியில் 24.2°C பதிவாகியுள்ளது. ஹரியானாவின் குருகிராமில் மிக வியத்தகு மாற்றமாக குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒரே இரவில் 7 டிகிரி சரிந்து 20°C ஆகக் குறைந்தது. பஞ்சாபின் பட்டிண்டாவில் 22.4°C பதிவானது. ஒட்டுமொத்தமாக ஹரியானாவில் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 2.8°C மற்றும் பஞ்சாபில் 1.2°C சரிந்துள்ளது, இது புயல் அமைப்பு வடதிசையை நோக்கி தீவிரமாக நகர்வதைக் காட்டுகிறது.
வெள்ளிக்கிழமை காலை நிலவரப்படி, ஹரியானாவின் பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சார்க்கி தாத்ரியில் (Charkhi Dadri) 24.5 மி.மீ மழையும், கர்னாலில் 19 மி.மீ, மகேந்திரகரில் 18.5 மி.மீ, குருகிராமில் 7 மி.மீ, நூஹ் மற்றும் சோனேபட்டில் தலா 6 மி.மீ, பால்வாலில் 5 மி.மீ, மேவாட்டில் 3.5 மி.மீ மற்றும் சிர்சாவில் 3 மி.மீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
புயல், பலத்த காற்று மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை சமயங்களில் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வானிலை மையம் சில முக்கிய வழிமுறைகளை வழங்கியுள்ளது:
பாதுகாப்பான இடங்கள்: புயல் வீசும்போது உடனடியாக பலவீனமான கட்டிடங்களை விடுத்து, பாதுகாப்பான கான்கிரீட் கட்டிடங்களுக்குள் செல்ல வேண்டும். ஜன்னல்களின் அருகே நிற்பதைத் தவிர்க்கவும்.
தவிர்க்க வேண்டியவை: மரங்களின் அடியிலோ அல்லது நீர்நிலைகளின் அருகிலோ தஞ்சமடைவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகளில் இருந்து தள்ளியிருக்கவும்.
வாகன ஓட்டிகள்: வாகனம் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும் போது புயல் அடித்தால், பாதுகாப்பான இடத்தில் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு, வாகனத்தின் கதவு மற்றும் ஜன்னல்களை மூடிக்கொண்டு உள்ளேயே இருக்க வேண்டும்.
வீட்டு உபயோகம்: வீடுகளில் உள்ள மின்சார சாதனங்களின் இணைப்பைத் துண்டிக்கவும். உலோகப் பொருட்கள், தண்ணீர் குழாய்களைத் தொடுவதைத் தவிர்க்கவும். ஆலங்கட்டி மழை பெய்யும்போது குழந்தைகள் வெளியில் செல்வதைத் தடுக்க வேண்டும்.
விவசாயிகள்: அனைத்து விவசாயப் பணிகளையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். அறுவடை செய்த மற்றும் பயிர்களைப் பாதுகாப்பாக மூடி வைக்கவும். பலத்த காற்று வீசும்போது பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
மேலும், இந்த கடுமையான புயல் காரணமாக மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படலாம் என்றும், சாலைகளில் வழுக்கும் தன்மை மற்றும் குறைவான பார்வைத் திறன் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும், தற்காலிக மற்றும் அஸ்பெஸ்டாஸ் கூரைகள் சேதமடையக்கூடும் என்றும் IMD எச்சரித்துள்ளது.