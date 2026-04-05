CSK 0 - 3.. தொடர் தோல்விகள்! என்னதான் பிரச்சனை? ஆர்சிபி மாஸ்

CSK vs RCB: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்றைய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.   

Last Updated : Apr 5, 2026, 11:46 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக இன்று விளையாடியது
  • ஆர்சிபி அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 251 ரன்கள் குவித்தது
  • இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2026 ஐபிஎல் தொடரில் மற்றொரு தோல்வியை தழுவி இருக்கிறது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்தது சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்களை மேலும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. 

2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 11 வது போட்டி முடிவடைந்துள்ளது. இப்போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மோதின. டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே அணி கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் பில் சால்ட் நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். விராட் கோலி எதிர்பாராத விதமாக கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவர் 18 பந்துகளில் 28 ரன்கள் அடித்திருந்தார். 

சொர்ப ரன்களில் வெளியேறிய சிஎஸ்கே வீரர்கள் 

இதையடுத்து பில் சால்ட் 46, தேவ்தத் படிக்கல் 50, ரஜத் பட்டிதர் 48, டிம் டேவிட் 70 ரன்கள் என அதிரடியான ஆட்டத்தை ஆடினர். இதனால் ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 250 ரன்களை குவித்து அசத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து 251 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்குடன் களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடுமையாக சொதப்பினர். சஞ்சு சாம்சன் இப்போட்டியிலாவது அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், வெறும் 9 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 7, ஆயுஷ் மாத்ரே 1, கார்த்திக் சர்மா 6 என சொர்ப்ப ரன்களில் அட்டமிழந்தனர். 

ஆர்சிபி 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி 

இதற்கிடையில் சிஎஸ்கே அணியின் மானத்தை சர்பராஸ் கான் சற்று தூக்கி பிடித்தார். அவர் 25 பந்துகளில் 50 ரன்களை குவித்து அசத்தினார். பின்னர் பிரசாந்த் வீர் 43, ஜேமி ஓவர்டன் 37 ரன்கள் எடுத்தனர். இறுதியில் 207 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆகி 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை அடைந்தது.  இதன் மூலம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இந்த ஐபிஎல் தொடரில் தங்களது இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது. 

மேலும் படிக்க: தோனிக்கு பிறகு சஞ்சு சாம்சன்தான்.. ஆர்சிபி போட்டியில் தெரியும் - என்ன மேட்டர்!

மேலும் படிக்க: ஒரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்.. ஐபிஎல்லில் அசத்திய 5 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 MI வீரர்கள்

