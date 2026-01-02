IPL 2026: ஆர்சிபி பிளேயிங் லெவனில்... இந்த 3 முக்கிய வீரர்களுக்கு இடமே இல்லை!

IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru: ஆர்சிபி அணி 18 ஆண்டுகள் ஐபிஎல் வரலாற்றில் கடந்தாண்டுதான் முதல்முறையாக கோப்பையை வென்றது. நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறிவிட்டாலும் கூட, தற்போது கிடைத்திருக்கும் பலமான அணியை வைத்து இன்னும் ஒருமுறை கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்பு ஆர்சிபி அணியிடம் வலுவாக இருக்கிறது.
IPL 2026 RCB: ஓட்டைகளை அடைத்த ஆர்சிபி
2025 மெகா ஏலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டதன் மூலமே ஆர்சிபி அணியால் பலமான காம்பினேஷனை கட்டமைக்க முடிந்தது. கடந்தாண்டும் சில ஓட்டைகள் அணியில் இருந்தாலும் கூட, அதை சமாளிக்கக் கூடிய வீரர்கள் இருந்ததால்தான் கோப்பை கனவு கைக்கூடியது. அந்த வகையில், நடந்து முடிந்த 2026 மினி ஏலத்தில் ஆர்சிபி அணி அந்த ஓட்டைகளை சீர் செய்யக் கூடிய வீரர்களை எடுத்திருக்கிறது.
உதாரணத்திற்கு, மிடில் ஆர்டரில் இடது கை பேட்டர் தேவை என்பதால் வெங்கடேஷ் ஐயரை ரூ.7 கோடி வரை சென்றது எடுத்திருக்கிறது. தேவ்தத் படிக்கல் டாப் ஆர்டரில் இருப்பார் என்பதாலும், ஜேக்கப் பெத்தல் வெளிநாட்டு வீரர் என்பதாலும் வெங்கடேஷ் ஐயர் மிடில் ஆர்டரில் விளையாடுவது ஏறக்குறைய உறுதி எனலாம், ஆனால் அவரது பார்ம் மட்டுமே சிக்கலுக்குரியதாக உள்ளது. அதேபோல், ஹேசில்வுட்டுக்கு பேக்-அப் வீரரையும் ஆர்சிபி எடுத்திருக்கிறது. யஷ் தயாள் ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடுவது இன்னும் உறுதியாகவில்லை என்ற நிலையில், மங்கேஷ் யாதவ் என்ற இளம் வீரரையும் ஆர்சிபி எடுத்திருக்கிறது.
IPL 2026 RCB: இந்த 3 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
அந்த வகையில், வரும் 2026 சீசனில் ஆர்சிபி பிளேயிங் லெவனில் இந்த மூன்று வீரர்களுக்கு இடம் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை என கூறப்படுகிறது. அந்த மூன்று வீரர்கள் யார்?, அதற்கான காரணம் என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 RCB: ஜேக்கப் பெத்தல்
ஆர்சிபி அணியை பொருத்தவரை பில் சால்ட் - டிம் டேவிட் - ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் - ஹேசில்வுட் ஆகியோரே பிரதான பிளேயிங் லெவனில் விளையாடக்கூடிய வெளிநாட்டு வீரர்களாக இருப்பார்கள். டிம் டேவிட் மிடில் ஆர்டரிலும், ஷெப்பர்ட் ஆட்டத்தை முடித்துக்கொடுப்பதிலும் வல்லவர்கள் என்பதால் இவர்களை மாற்றும் எண்ணம் ஆர்சிபிக்கு வரவே வராது. இவர்களின் இடத்தில் மட்டுமே பெத்தல் விளையாட முடியும். எனவே இவருக்கு தற்போதைக்கு இடமில்லை எனலாம். இருவரில் யாரும் காயமடைந்தால் ஒழிய, இவருக்கு வாய்ப்பில்லை. தேவ்தத் படிக்கல், வெங்கடேஷ் ஐயர் போன்ற இந்திய இடது கை பேட்டர்களும் ஆர்சிபியில் இருக்கிறார்கள்.
IPL 2026 RCB: நுவான் துஷாரா
இவர் ஆர்சிபி அணியில் கடந்தாண்டே சில போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடினார். ஹேசில்வுட் பந்துவீச்சு படையின் தூணாக இருக்கையில் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது. அதுவும் ஹேசில்வுட்டுக்கு பக்கா பேக்-அப்பாக ஜேக்கப் டஃப்பியை ஆர்சிபி தூக்கியிருக்கிறது. அவர் ஒருவேளை பந்துவீச்சில் சொதப்பினால் மட்டுமே நுவான் துஷாராவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
IPL 2026 RCB: சுவப்னில் சிங்
இவர் ஆர்சிபி அணியின் அதிர்ஷ்டமான வீரர் என ரசிகர்களால் வர்ணிக்கப்படுபவர். இவர் 2024 சீசனில் ஆர்சிபி அணிக்குள் வந்து பின்னரே தொடர்ந்து 7 போட்டிகளை வென்று அந்த சீசனில் ஆர்சிபி பிளே ஆப் சென்றது. இதனால் கடந்தாண்டும் ஆர்டிஎம் கார்ட் பயன்படுத்தி ஏலத்தில் சுவப்னில் சிங்கை ஆர்சிபி தக்கவைத்தது. ஆனால், கடந்த 2025 சீசனில் இவரை ஒரு போட்டியில் கூட ஆர்சிபி களமிறக்கவில்லை. காரணம், குர்னால் பாண்டியாவை கடந்தாண்டு ஆர்சிபி எடுத்துவிட்டது. சுவப்னில் சிங் போல் இடது கை சுழற்பந்துவீச்சாளர் என்றாலும் அவரை விட பேட்டிங்கிலும் சிறப்பாக செயல்படக் கூடியவர் குர்னால் பாண்டியா. அந்த ஒரு காரணத்திற்காக சுவப்னில் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகலாம்.
மேலும் படிக்க | காற்றில் கரைந்த கோடிகள்.. சொதப்பிய RCB வீரர்.. எல்லாம் வேஸ்ட்டா? முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | Yash Dayal : போக்சோ வழக்கில் சிக்கிய ஆர்சிபி பிளேயர்! ஐபிஎல் 2026 விளையாடுவதில் சிக்கல்
மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் 2026: RCB அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11.. வெங்கடேஷ் ஐயர் இருக்காரா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ