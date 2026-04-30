  • RCB vs GT: அர்ஷத் கான் பந்துவீச்சில் சரிந்த பெங்களூரு.. 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத் அபார வெற்றி!

RCB vs GT: அர்ஷத் கான் பந்துவீச்சில் சரிந்த பெங்களூரு.. 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத் அபார வெற்றி!

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் குஜராத் அணி 4 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 30, 2026, 11:42 PM IST
  • பெங்களூரு அணியை குஜராத் அணி 4 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
  • அர்ஷ்த் கான், ரஷித் கான் சிறப்பாக பந்து வீசி முக்கிய விக்கெட்களை வீழ்த்தினர்
  • பேட்டிங்கில் சுப்மன் கில், பட்லர் அசத்தலாக விளையாடினர்

RCB vs GT: அர்ஷத் கான் பந்துவீச்சில் சரிந்த பெங்களூரு.. 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத் அபார வெற்றி!

ஐபிஎல் தொடரின் பரபரப்பான ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) அணிகள் மோதின. இதில் அதிரடியாக விளையாடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, பெங்களூரு நிர்ணயித்த இலக்கை எளிதாக எட்டி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

தடுமாறிய பெங்ளூரு பேட்டிங் வரிசை

டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி, பேட்டிங் செய்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, குஜராத் அணியின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. தொடக்க வீரர் ஜேக்கப் பெத்தேல் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார். நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி அதிரடியாகத் தொடங்கி 13 பந்துகளில் 28 ரன்கள் (5 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர்) எடுத்த போதிலும், ககிசோ ரபாடா பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.

அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோராக தேவ்தத் படிக்கல் 24 பந்துகளில் 40 ரன்கள் எடுத்தார். கேப்டன் ரஜத் படிதார் 19 ரன்கள், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 17 ரன்கள் மற்றும் புவனேஷ்வர் குமார் ஆட்டமிழக்காமல் 15 ரன்கள் என ஓரளவிற்கு ரன்களைச் சேர்த்தனர். இருப்பினும், மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் வெளியேறியதால், பெங்களூரு அணி 19.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 155 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

குஜராத் அணி தரப்பில் அர்ஷத் கான் 3 விக்கெட்கள் மற்றும் ரஷீத் கான், ஜெய்சன் ஹோல்ட ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்கள் என முக்கியமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி பெங்களூரு அணியின் ரன் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தினர்.

குஜராத் அணியின் அதிரடி பதிலடி

இதையடுத்து குஜராத் அணி 156 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு அதன் கேப்டன் சுப்மன் கில் அதிரடியான தொடக்கத்தை அளித்தார். அவர் வெறும் 18 பந்துகளில் 43 ரன்கள் (4 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்) குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைத்தார். அவருக்குத் துணையாக விளையாடிய விக்கெட் கீப்பர் ஜோஸ் பட்லர், 19 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்து அதிரடி காட்டினார்.

நடுவரிசையில் ராகுல் திவேட்டியா பொறுப்புடன் விளையாடி 17 பந்துகளில் 27 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார். பெங்களூரு அணியின் பந்துவீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நெருக்கடி கொடுத்த போதிலும், குஜராத் அணி 15.5 ஓவர்களிலேயே 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 158 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி இலக்கை எட்டியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் தனது நிலையை வலுப்படுத்தியுள்ளது. பெங்களூரு அணியின் பந்துவீச்சு சிறப்பாக இருந்தபோதிலும், போதிய ரன்கள் இல்லாதது அந்த அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்தது. 

ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியல் 

குஜராத் அணி இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் தனது இடத்தை தக்கவைத்துக்கொண்டது. அந்த அணி 9 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 5ல் வெற்றி பெற்று 10 புள்ளிகளுடன் 5 வது இடத்தில் உள்ளது. மறுபக்கம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இப்போட்டியில் தோற்றாலும் புள்ளிப்பட்டியலில் எந்த பின்னடைவையும் சந்திக்கவில்லை. அந்த அணியும் இதுவரை 9 போட்டிகளில் விளையாடி 6ல் வெற்றி பெற்று 12 புள்ளிகளுடன் அதே இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

குஜராத் மற்றும் பெங்களூரு அணிகளின் அடுத்தடுத்த போட்டிகள்  

குஜராத் அணிக்கு இன்னும் 5 போட்டிகள் மீதமுள்ளன. அதில் அந்த அணி பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், ஹைதராபாத், கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. 

பெங்களூரு அணிக்கும் இன்னும் 5 லீக் ஆட்டங்கள் மீதமுள்ளன. அந்த அணி லக்னோ, மும்பை, கொல்கத்தா, பஞ்சாப் மற்றும் ஹைதராபாத் ஆகிய அணிகளுக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது.

