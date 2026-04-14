English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
RCB vs LSG: லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டி.. ஆர்சிபி பிளேயிங் 11.. ஜோஷ் ஹேசல்வுட் விளையாடுவாரா?

RCB vs LSG: 2026 ஐபிஎல் தொடரின் 23 வது போட்டியில் ஏப்ரல் 15 அன்று ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. இந்த நிலையில், இரு அணிகளின் பிளேயிங் 11 பிட்ச் ரிப்போர்ட் உள்ளிட்ட பலவேறு விவரங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 14, 2026, 02:40 PM IST
  • ஐபிஎல்லின் 23வது போட்டியில் ஏப்ரல் 15 அன்று ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன
  • இப்போட்டியில் ஆர்சிபி அணியின் முக்கிய வீரர் ஜோஷ் ஹேசல்வுட் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளன
  • இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது

RCB vs LSG: நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் 23 வது போட்டியில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் ஏப்ரல் 15 அன்று மாலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கடந்த போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்தது. இது RCB அணிக்கு இத்தொடரின் முதல் தோல்வி ஆகும். இந்த சூழலில், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி தனது வெற்றி பயணத்தை தொடர ஆர்சிபி அணி வீரர்கள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். மறுபக்கம் 4 போட்டிகளில் 2ல் வெற்றி பெற்றுள்ள லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் உள்ளது. 

இந்த நிலையில், இரு அணிகளின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும், நேருக்கு நேர் புள்ளிவிவரம் என்ன? பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் பிட்ச் ரிப்போர்ட், மேலும் ஆர்சிபி அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜோஷ் ஹேசல்வுட் இப்போட்டியில் விளையாடுவாரா? போன்ற முக்கிய விவரங்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் பிட்ச் ரிப்போர்ட் 

ஆர்சிபி அணியின் ஹோம் கிரோவுண்ட்டான பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானம் சீரான பிளாக் சாயில் விக்கெட், சிறிய பவுண்டரிகள் மற்றும் வேகமான அவுட்ஃபீல்டு ஆகியவை இணைந்தது. பெரும்பாலும் சேஸிங் செய்யும் அணிக்கு இந்த மைதானம் உதவியாக இருந்துள்ளது. இருப்பினும் சீரான பவுன்ஸ் மூலம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு உதவுகிறது. 

பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் ஐபிஎல் புள்ளிவிவரங்கள் 

சின்னசாமி மைதானத்தில் இதுவரை 102 ஐபிஎல் போட்டிகள் நடந்துள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 44 முறையும் இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்த அணி 54 முறையும் வென்றுள்ளது. அதேபோல் டாஸ் வென்ற அணி 54 முறையும் டாஸில் தோல்வியுற்ற அணி 44 முறையும் வென்றுள்ளது. மேலும், இந்த மைதானத்தில் அதிகபட்ச ஸ்கோராக 287 ரன்களும் குறைந்தபட்ச ஸ்கோராக 82 ரன்களும் உள்ளன. முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடும் அணியின் சராசரி ஸ்கோர் 167 ஆக உள்ளது. மேலும், இந்த மைதானத்தில் அதிகபட்சமாக 203 ரன்கள் சேஸிங் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

நேருக்கு நேர் 

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி இதுவரை 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதி உள்ளன. இதில் ஆர்சிபி அணி 4 முறையும் லக்னோ அணி 2 முறையும் வென்றுள்ளன. 

இரு அணிகளின் பலம் மற்றும் பலவீணம் 

ஆர்சிபி மற்றும் லக்னோ என இரு அணிகளுமே நல்ல வலுவான பேட்டிங்கை கொண்டுள்ளது. ஆனால் லக்னோ அணி கடந்த சில போட்டிகளாக தடுமாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. ஆனால் நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் ஆர்சிபி அணி சம்நிலையை தக்கவைத்துக்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார், இந்த சீசனில் மிகவும் அதிரடியாக விளையாடுவதால், அவர்களின் மிடில் ஆர்டர் மேலும் வலுப்பெற்றுள்ளது. 

ஜோஷ் ஹேசல்வுட் அணிக்கு திரும்புகிறாரா? 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான கடந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹெசில்வுட் விளையாடவில்லை. அவருக்கு பதிலாக ஜேக்கப் டஃபி விளையாடினார். ஹேசல்வுட் விளையாடாதது குறித்து ஆர்சிபி தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை. அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்தும் எந்த தகவலும் இல்லை. இதனால் அவருக்கு கடந்த போட்டியில் ஓய்வளித்திருக்க்லாம் என தெரிகிறது. எனவே லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. 

இரு அணிகளின் கணிக்கப்பட்ட பிளேயிங் 11

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி: விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தட் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், க்ருணால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசல்வுட், சுயாஷ் சர்மா. 

இம்பேக்ட் வீரர்: மங்கேஷ் யாதவ்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி: மிட்செல் மார்ஷ், எய்டன் மார்க்ராம், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் படோனி, நிக்கோலஸ் பூரன், அப்துல் சமது, முகுல் சௌத்ரி, அவேஷ் கான், முகமது ஷமி, திக்வேஷ் ரதி, பிரின்ஸ் யாதவ். 

இம்பேக்ட் வீரர்: மணிமாறன் சித்தார்த்3

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
RCB vs LSGIPL 2026Josh HazlewoodRoyal Challengers Bengaluru

Trending News