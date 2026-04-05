திகில் கிளப்பிய பண்ட்... கடைசி ஓவரில் LSG வெற்றி - கண்ணீர் விட்ட கோயங்கா

IPL 2026, SRH vs LSG Highlights: ஹைதராபாத் நகரில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.
அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்த SRH பேட்டர்கள்
அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு மிக மோசமான தொடக்கமே கிடைத்தது. அபிஷேக் சர்மா 0, டிராவிஸ் ஹெட் 7, இஷான் கிஷன் 1 என பவர்பிளேவிலேயே 3 விக்கெட்டை பறிகொடுத்தனர். இதனால், பவர்பிளேவில் 22 ரன்களையே ஹைதராபாத் அடித்தது. பவர்பிளேவுக்கு பின் லியம் லிவிங்ஸ்டன் 14 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
157 ரன்கள் இலக்கு
5வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த ஹென்ரிச் கிளாசென் - நிதிஷ்குமார் ஜோடி 63 பந்துகளை எதிர்க்கொண்டு 116 ரன்களை சேர்த்தது. நிதிஷ் குமார் 33 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர், 3 பவுண்டரி உடன் 56 ரன்களை அடித்தும்; கிளாசென் 41 பந்துகளில் 5 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸருடன் 62 ரன்களை அடித்தும் ஆட்டமிழந்தனர். இறுதியிலும் அடுத்தடுத்து விக்கெட் சரிந்ததால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டை இழந்து 156 ரன்களை ஹைதராபாத் அணி அடித்தது. முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ், ஆவேஷ் கான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டையும், திக்வேஷ் ரத்தீ மற்றும் மணிமாறன் சித்தார்த் தலா 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர். இதில் ஷமி 4 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தி 9 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
பண்ட் நிதானம்
157 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய லக்னோ அணிக்கு ஓரளவு சிறப்பான தொடக்கம் கிடைத்தது. மார்ஷ் - மார்க்ரம் ஜோடி இம்முறை ஓபனிங்கில் களமிறங்கியது. மார்ஷ் 14 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க பண்ட் களம் புகுந்தார். இந்த ஜோடி 40 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தது. மார்க்ரம் 45 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்தவர்களில் ஆயுஷ் பதோனி 12, நிக்கோலஸ் பூரன் 1 ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். பண்ட் மட்டும் களத்தில் நிதானம் காட்டினார். அப்துல் சமத் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை அடித்து ஆட்டத்தை லக்னோ பக்கம் கொண்டுவந்து கடைசி கட்டத்தில் ஆட்டமிழந்தார். பண்ட் அரைசதமும் கடந்தார்.
கடைசி ஓவரில் 9 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. ஆனால், முதலிரண்டு பந்துகளிலேயே பண்ட் 2 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டார், ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். அடுத்து இரண்டு பந்துகளும் டாட் பந்துகளாக வீசப்பட, 5வது பந்திலும் பவுண்டரியை அடித்து ஆட்டத்தை முடித்துவைத்தார் பண்ட். இதன்மூலம், லக்னோ அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று , இந்த சீசனில் அதன் முதல் வெற்றியை ருசித்தது. பண்ட் 50 பந்துகளில் 9 பவுண்டரிகளுடன் 68 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார், பண்ட் சிக்ஸரே அடிக்கவில்லை என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026
ஆட்டநாயகன் விருது ஷமிக்கு வழங்கப்பட்டது. வெற்றிக்கு பின்னர் லக்னோ அணியின் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா கண்ணீர் விட்டு கொண்டாடியது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
— (@RP17Gang) April 5, 2026
