IPL 2026: RCB அணி போட்டிகளின் முழு அட்டவணை.. எங்கு, எப்போது? முழு விவரம் இங்கே!

RCB IPL Matches Full Schedule: 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முழு அட்டவணை நேற்று மார்ச் 26 வெளியானது. இந்த நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் முழு போட்டி விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 27, 2026, 07:18 AM IST
  • ஐபிஎல் 2026 மார்ச் 28ல் தொடங்குகிறது
  • இத்தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி நடப்பு சாம்பியனாக களமிறங்குகிறது
  • ஆர்சிபி அணி போட்டிகளின் முழு அட்டவணை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

IPL Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடர் நாளை (மார்ச் 28, 2026) தொடங்குகிறது. முதலில் இத்தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை மட்டுமே வெளியாகி இருந்தது. மீதமுள்ள போட்டிகளின் அட்டவணை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த நிலையில், நேற்று (மார்ச் 26) ஐபிஎல் நிர்வாகம் முழு அட்டவணையையும் வெளியிட்டது. 

அதாவது, தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் என 5 மாநில தேர்தலை கருத்தில்கொண்டு முதலில் மார்ச் 28  முதல் ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் 20 போட்டிகளின் அட்டவணையை முதல் கட்டமாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் வெளியிட்டது. இந்த சூழலில், இம்மாநில தேர்தல் தேதிகள் வெளியான நிலையில், மீதமுள்ள போட்டிகளின் அட்டவணையை நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. இருப்பினும் பிளே ஆஃப் சுற்றுகளுக்கான அட்டவணை இன்னும் வெளியாகவில்லை. 

இந்த நிலையில், ரஜத் படிதார் தலைமையில் விளையாட இருக்கும் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் போட்டிகள் எப்போது, எங்கு நடைபெறும் என்ற முழு விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம். 

1) மார்ச் 28 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

2) ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

3) ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி கெளகாத்தி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

4) ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

5) ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி புதன்கிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

6) ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

7) ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

8) ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

9) ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை, குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.

10) மே 07 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி லக்னோ மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.  

11) மே 10 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி ராய்பூர் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

12) மே 13 ஆம் தேதி புதன்கிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி ராய்பூர் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

13) மே 17 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS) vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி தர்மசாலா மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

14) மே 22 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி ஹைதராபாத்தின் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர்கள் விவரம் 

ரஜத் படிதார், விராட் கோலி, யாஷ் தயாள், டிம் டேவிட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நுவான் துஷாரா, தேவ்தத் படிக்கல், ஜிதேஷ் ஷர்மா, க்ருனால் பாண்டியா, ரசிக் தார், புவனேஷ்வர் குமார், ஜோர்டான் காக்ஸ், சுயாஷ் சிங் ஷர்மா, வெங்கடேஷ் டி. கனிஷ்க் சௌஹான், அபிநந்தன் சிங், மங்கேஷ் யாதவ், பில் சால்ட், சாத்விக் தேஸ்வால், விக்கி ஓஸ்ட்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா. 

ஆர்சிபி அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11

விராட் கோலி, பில் சால்ட், ரஜத் பட்டிதார் (கேப்டன்), தேவ்தத் படிக்கல், குர்ணால் பாண்டியா, ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), டிம் டேவிட், ரோமாரியோ ஷெப்பர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, மங்கேஷ் யாதவ். இம்பேக்ட் வீரர்: சுயாஷ் சர்மா அல்லது ரஷிக் தர்.

