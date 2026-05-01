English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
ஐபிஎல் 2026: 40 கோடி ரூபாய் சம்பளம்... ஆனால் 1000 ரன்கள் கூட இல்லை! - ஷாருக்கான்

shahrukh khan : ஐபிஎல் தொடரில் 40 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி, ஆயிரம் ரன்கள் கூட அடிக்காத பிளேயராக ஷாருக்கான் இருக்கிறார். அவரின் ஆட்டம் குறித்து கடும் விமர்சனம் எழுந்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 1, 2026, 06:11 PM IST
  • ஐபிஎல் தொடரில் சொதப்பும் ஷாருக்கான்
  • எதிர்பார்த்தளவுக்கு இந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆடவில்லை
  • 40 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியுள்ளார்

Trending Photos

shahrukh khan : ஐபிஎல் தொடரில் மோசமாக விளையாடும் ஷாருக்கான் மீது இப்போது கடும் விமர்சனம் எழுந்துள்ளது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் அவர் எதிர்பார்த்த கேமை இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட வெளிப்படுத்தவில்லை. இதனால், அவரின் கேமுக்கு கொடுக்கும் ஊதியம் அதிகம் என முன்னாள் கிரிக்கெட் பிளேயர்கள் உள்ளிட்ட பலர் விமர்சித்துள்ளனர். அவருக்கு கொடுக்கும் பணத்தைவிட மிக குறைவான பணத்தில் நல்ல பல பிளேயர்களை ஏலத்தில் எடுக்க முடியும், ஆனால் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை, இவர் கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றும் விமர்சித்துள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஷாருக்கானின் சொதப்பல் ஆட்டம்

ஐபிஎல் தொடரில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏலத்தின் போது சில வீரர்கள் தங்களின் திறமையால் மிகப்பெரிய விலைக்கு ஏலம் போவார்கள். ஆனால், களத்தில் அவர்கள் காட்டும் செயல்பாடு அந்த விலைக்கு நியாயம் சேர்க்கிறதா என்பது எப்போதும் விவாதத்திற்குரிய ஒன்று. அந்த வகையில், ஆஸ்திரேலிய நட்சத்திரங்களான கிளென் மேக்ஸ்வெல் மற்றும் கேமரூன் கிரீன் போன்றவர்களையே மிஞ்சும் அளவிற்கு, அதிக சம்பளம் பெற்று சொற்ப ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ள ஒரு வீரராகத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஷாருக் கான் மாறியுள்ளார்.

பணம் கொட்டியது எப்படி?

உள்ளூர் போட்டிகளில், குறிப்பாக சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் கடைசி பந்தில் சிக்ஸர் அடித்து தமிழகத்தை வெற்றி பெறச் செய்ததன் மூலம் ஷாருக் கான் ஒரு சிறந்த பினிஷர் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டார். இதனாலேயே ஐபிஎல் ஏலத்தில் அணிகள் இவரைப் போட்டிப் போட்டுக்கொண்டு வாங்கின. 2021ல் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இவரை 5.25 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியது. அதன் பிறகு 2022 மற்றும் 2023 சீசன்களில் இவரது சம்பளம் 9 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது. தற்போது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் இவருக்கு பல கோடிகளைச் சம்பளமாக வழங்கி வருகிறது.

வருமானம் 40 கோடி, ரன்கள் என்னவோ குறைவுதான்!

கடந்த 6 ஆண்டுகளில் ஷாருக் கான் பெற்றுள்ள மொத்த சம்பளம் சுமார் 38.65 கோடி ரூபாயைத் தாண்டுகிறது. ஆனால், இவரது ஆட்டத்தைப் பார்த்தால் பெரிய ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது. 2021ல் 153 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த இவர், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் 117, 156 என மிகவும் சுமாரான ரன்களையே எடுத்துள்ளார். 2025ம் ஆண்டு மட்டும் ஓரளவுக்கு 179 ரன்கள் எடுத்தார். ஆனால், இதுவரை விளையாடிய 64 போட்டிகளிலும் சேர்த்து அவர் எடுத்த மொத்த ரன்கள் 775 மட்டுமே. ஒரு சீசனில் கூட அவரால் 200 ரன்களைத் தாண்ட முடியவில்லை என்பது அதிர்ச்சிகரமான உண்மை.

2026 சீசனில் மோசமான ஆட்டம்

நடப்பு 2026 ஐபிஎல் சீசனில் ஷாருக் கானின் செயல்பாடு இன்னும் மோசமாகியுள்ளது. இதுவரை 9 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், வெறும் 43 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அவரது பேட்டிங் சராசரி 10.75 என்ற மிகக் குறைந்த அளவில் உள்ளது. 4 கோடி ரூபாய் கொடுத்துத் தக்கவைக்கப்பட்ட ஒரு வீரர், இவ்வளவு மோசமாக விளையாடுவது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியாக மாறியுள்ளது.

ஏன் இந்த விமர்சனம்?

ஐபிஎல் தொடரில் வெறும் 20 லட்சம் அல்லது 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட இளம் வீரர்கள் பலர், ஒரு சீசனிலேயே 400க்கும் மேற்பட்ட ரன்களைக் குவித்து தங்களின் திறமையை நிரூபித்து வருகின்றனர். ஆனால், கோடிக்கணக்கான ரூபாயைச் சம்பளமாகப் பெறும் ஷாருக் கான், பல ஆண்டுகளாக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டும் இன்னும் 1000 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லைக் கூட எட்டவில்லை. இதனாலேயே, அவர் அணிகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்துவதாகக் கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கருத்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர். பெரிய வீரராகக் கருதப்படும் அவர், அடுத்தடுத்த போட்டிகளிலாவது தனது அதிரடியைக் காட்டி இந்த விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Trending News