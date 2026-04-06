கோடிகளால் திணறும் வீரர்கள்... சாதனைக்கு லட்சங்களே போதும் - சர்பராஸ் சொல்லும் பாடம்!

Sarfaraz Khan CSK: ஐபிஎல் ஏலத்தில் சில வீரர்களை அணியின் உரிமையாளர்கள் கோடிகளை கொட்டி தன் வசம் இழுக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பெரிதாக ஜொலிப்பதில்லை. மாறாக அடிப்படை விலைக்கு வாங்கப்பட்ட மார்க்கெட் இல்லாத வீரர்களே அணியை பல இடங்களில் தூக்கி பிடிக்கின்றனர். இதற்கு பெரிய உதாரணம் தற்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருக்கும் சர்பராஸ் கான்.
அதிக விலை திறமைக்கு சான்றல்ல
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடந்து முடிந்த மினி ஏலத்தில் பல வீரர்களை அதிக விலைக்கு வாங்கினர். அதிலும் குறிப்பாக ரூ. 28.4 கோடியை உள்ளூர் வீரர்களான பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மாவுக்கு செலவிட்டனர். பெரிய தொகை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட இந்த வீரர்கள் ஒரு சிறப்பான செயல்திறனை வெளிப்படுத்துவார்கள் என பலராலும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்கள் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறுவார்கள் என்பதை இவர்கள் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளனர்.
அதிக விலைக்கு வாங்கி சொதப்பிய வீரர்கள்
ரிஷப் பண்ட்: முன்னதாக நாம் அனைவருக்கு தெரியும் 2025 சீசனுக்கு முன்பாக ரிஷப் பண்ட் ரூ. 27 கோடிக்கு லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார். ஆனால் அந்த விலைக்கு ஏற்ற செயல்பாடை ரிஷப் பண்ட் செய்ய தவறினார். அது ஒரு கேப்டனாகவும் சரி ஒரு பேட்ஸ்மேனாகவும் சரி. இரண்டிலுமே கோட்டை விட்டார். கடந்த சீசனில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 14 போட்டிகளில் 7ல் மட்டும் வெற்றி பெற்றும் 7வது இடத்தில் முடிவடைந்துள்ளது. பேட்டிங்கில் வெறும் 264 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். இது அவருக்கு ஒரு மோசமான சீசனாக அமைந்தது.
மிட்செல் ஸ்டார்க்
அதேபோல் மிட்செல் ஸ்டார்க் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ. 24. 75 கோடி கொடுத்து வாங்கியது. அவரும் தொடக்கத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால் முக்கிய போட்டிகளில் மட்டும் சிறப்பாக செயல்பட்டு அந்த சீசனை ஓரளவு சுமாராக முடித்தார். அத்தொடரில் அவர் 17 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருந்தார்.
பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா
இந்த சூழலில், அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா இதுவரையில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாமலேயே உள்ளனர். கார்த்திக் சர்மா இதுவரை 3 போட்டிகளிலும் விளையாடி வெறும் 25 ரன்களை மட்டுமே அடித்துள்ளார். பிரசாந்த் வீர் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடி பேட்டிங்கில் மட்டுமே தனது பங்கை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். அவர் இன்னும் பந்து வீச்சில் பயன்படுத்தப்படவில்லை. பேட்டிங்கில் முதல் போட்டியில் 7 ரன்கள், ஆர்சிபிக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் 43 ரன்கள் அடித்தார்.
அதிக ரன் குவித்த சர்பராஸ் கான்
இந்த நிலையில், ஏலத்தில் அடிப்படை விலையான ரூ. 75 லட்சத்திற்கு வாங்கப்பட்ட சர்பராஸ் கான் தற்போது சிஎஸ்கே அணியில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரராக தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி நிற்கிறார். அவர் 3 போட்டிகளில் ஒரு அரைசதம் உட்பட 99 ரன்கள் அடித்துள்ளார். 33 சராசரீலும் 202.04 ஸ்டிரைக் ரேட்டிலும் ரன்களை குவித்துள்ளார். அவர் ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற பெயர் பெற்றிருந்த போதிலும், தற்போது அவர் வைத்துள்ள புள்ளிவிவரங்கள் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது.
பிளேயிங் 11ல் இடத்தை உறுதி செய்த சர்பராஸ் கான்
சர்பராஸ் கான் முதலில் பிளேயிங் 11ல் இருப்பாரா? என்ற கேள்வி இருந்த நிலையில், தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்டு, தற்போது தனது இடத்தை உறுதி செய்துள்ளார். இனி அவரை பெஞ்சில் அமர வைக்க நிச்சயம் சிஎஸ்கே அணி விரும்பாது. சர்பராஸ் கான் மிடில் ஓவ்ர்களை கையாளும் விதமும், சுழற்பந்து வீச்சுக்கு எதிராக வேகத்தை அதிகரிக்கும் திறனும் அவரை இன்றியமையாதவராக ஆக்கி உள்ளன. குறிப்பாக தற்போதைய அவரது ஃபார்ம் சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் தடுமாற்றத்தை சமாளிக்க உதவி உள்ளது.
பாடம் புகட்டிய சர்பராஸ் கான்
சர்பராஸ் கானின் செயல்பாடு சிஎஸ்கேவின் சமீபத்திய ஏல உத்தியில் உள்ள ஒரு குறைபாட்டை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. அதாவது அதிக விலை ஒருவரின் திறனை தீர்மானிக்காது என்பதை சர்பராஸ் கானின் செயல்பாடு எடுத்துரைத்துள்ளது.
