  ஐபிஎல் 2026! முதல் போட்டியே இப்படியா? சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி - அனல் பறக்கும் மோதல்!

ஐபிஎல் 2026! முதல் போட்டியே இப்படியா? சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி - அனல் பறக்கும் மோதல்!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல்-ன் முதல் போட்டியில் கடந்த ஆண்டு இறுதிப் போட்டியில் மோதிய இரண்டு அணிகளுமே மோதும். ஆனால் இந்த முறை ஐபிஎல் நிர்வாகம் ஒரு புதிய யுக்தியை கையில் எடுத்துள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:00 AM IST
  • ஐபிஎல் 2026 தொடர்.
  • முதல் போட்டியிலேயே சிஎஸ்கே - ஆர்சிபி?
  • தயாராகும் பிசிசிஐ!

ஐபிஎல் 2026! முதல் போட்டியே இப்படியா? சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி - அனல் பறக்கும் மோதல்!

கடந்த ஒரு மாதமாக பரபரப்பாக நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பை தொடர் தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து அடுத்து கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கும் தொடர் என்றால் அது ஐபிஎல் 2026 தான். ரசிகர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்த இந்த தொடர் வரும் மார்ச் மாதம் 28ஆம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்க உள்ளதாக பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும் தொடர் அட்டவணையை இன்னும் பிசிசிஐ வெளியிடவில்லை. ஐபிஎல் 2026 போட்டிகள் தொடங்க இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில் தொடரின் அட்டவணை வெளியாகாமல் இருப்பது பலருக்கும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. இருப்பினும் பத்து அணிகளும் தங்களது வீரர்களுக்கு பயிற்சி முகாம்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வீரர்கள் சென்னையில் கடந்த ஒரு வாரமாக பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க | இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன்? சூர்யகுமார் மாற்றம்?

ஐபிஎல் முதல் போட்டி 

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல்-ன் முதல் போட்டியில் கடந்த ஆண்டு இறுதிப் போட்டியில் மோதிய இரண்டு அணிகளுமே மோதும். ஆனால் இந்த முறை ஐபிஎல் நிர்வாகம் ஒரு புதிய யுக்தியை கையில் எடுத்துள்ளது. அது குறித்த விவரங்களும் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்த இறுதிப்போட்டியில் ஆர்சிபி அணி முதல் முறையாக கோப்பையை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்தது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தோல்வியை தழுவியது. இதுவரை உள்ள வரலாற்றுப்படி, இந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளே மோத வேண்டும். ஆனால்  ஐபிஎல் நிர்வாகம் முதல் போட்டியில் இருந்து ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை ஈர்க்க இந்த நடைமுறையில் மாற்றங்களை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி vs சிஎஸ்கே 

தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவலின் படி, மார்ச் 28-ம் தேதி தொடங்கும் ஐபிஎல் 2026 முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ஆன ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணியும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் பெங்களூர் சின்னசாமி மைதானத்தில் மோத உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக கடந்த ஆண்டு தோல்வியடைந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதல் போட்டியில் விளையாடாது என்றும் கூறப்படுகிறது. பஞ்சாப் அணி தங்களது முதல் போட்டியில் மார்ச் 29ஆம் தேதி குஜராத் அணிக்கு எதிராக விளையாடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

முதல் போட்டியே சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக நடைபெற உள்ளது என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் இப்போது இருந்தே ஆர்வமாக இருந்து வருகின்றனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் விளையாடும் போட்டியை போலவே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியிலும் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது. அதுவும் சிக்சர் மழை பொழியும் சின்னசாமி மைதானத்தில் இந்த போட்டி நடைபெற உள்ளதால் அனல் பறக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆர்சிபி அணியே வெற்றி பெற்று வருகிறது. ஆனால் இந்த முறை சிஎஸ்கே அணி மிகவும் பலம் வாய்ந்த அணியாக மாறி உள்ளதால் முதல் போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பும் எகிறி உள்ளது. 

பிசிசிஐ மாஸ்டர் பிளான்

ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கினாலும் எப்போது பெரிய அணிகள் போதும் போட்டி நடக்கிறதோ, அப்போது தான் ரசிகர்கள் அதிகமாக பார்ப்பார்கள். இதன் மூலம் வருமானமும் அதிகரிக்கும். இதனை மனதில் வைத்து தான் பிசிசிஐ முதல் போட்டியை சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் டிவி ஒளிபரப்பு, டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் அனைத்தும் ஐபிஎல் தொடரை பற்றிய பேச்சுக்கள் இருக்கும். இது பிசிசிஐக்கு கூடுதல் வருமானத்தை தரும் என்றும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய அணியின் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களான விராட் கோலி மற்றும் எம் எஸ் தோனி ஆகிய இருவரும் எதிரெதிரில் விளையாடுவதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | டி20 உலக கோப்பை தோல்வி! இலங்கை அணியில் வருகிறது அதிரடி மாற்றம்!

IPL 2026 scheduleCSK vs RCBBengaluruChinnasamy Stadium

