ஐபிஎல் : கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் செய்த ரெக்கார்டு! தோனி, ரோகித் கூட செய்யாத சாதனை

Shreyas Iyer : உலக கால்பந்து லீக்குகளுக்கு இணையான உயரத்தை எட்டிப்பிடித்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா இந்த ஆண்டு மார்ச் 28 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபி அணியும், தலா 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பைகளை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளும் மீண்டும் கோப்பை மீது கண் வைத்து இம்முறை களம் காண உள்ளன. கடந்த முறை முதன்முறையாக ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கு மிக மிக அருகில் வந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி, இம்முறையாவது சாம்பியன் பட்டம் வென்றுவிட வேண்டும் என பெரும் கனவுடன் களம் காண உள்ளது.
அதற்கு அவர்கள் பொருத்தமானவர்கள் கூட. ஏனென்றால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான அந்த அணி கடந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தியது. இறுதிப்போட்டியில் கோப்பை மட்டும் அவர்களால் வெல்ல முடியவில்லை. இந்த முறை அதையும் செய்து காட்ட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் இருக்கிறது அந்த அணி. கடந்த முறை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு சென்றதன் மூலம் ரோகித் சர்மா, எம்எஸ் தோனி கூட கேப்டனாக ஐபிஎல் தொடரில் செய்ய முடியாத அரிய சாதனை ஒன்றை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் செய்து காட்டியிருக்கிறார். இனி, தோனி, ரோகித் நினைத்தாலும் அந்த சாதனையை நிகழ்த்த முடியாது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் அதிசய சாதனை
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பெயரில் இருக்கும் அதிசய சாதனை என்னவென்று கேட்கிறீர்களா?, மூன்று வெவ்வேறு ஐபிஎல் அணிகளை இறுதிப்போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஒரே கேப்டன் என்ற பெருமை அவரை மட்டுமே சாரும். ஆம், டெல்லி, கொல்கத்தா, பஞ்சாப் என மூன்று வெவ்வேறு அணிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்த ஸ்ரேயாஸ், கொல்கத்தா அணியை சாம்பியனாக்கியதுடன், மற்ற இரு அணிகளையும் இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றிருக்கிறார். இப்படியொரு அரிய சாதனை ஐபிஎல் கேப்டனாக இருந்த யார் பெயரிலும் இல்லை.
மூன்று இறுதிப்போட்டிகள்
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (2020): முதன்முதலாக 2020 ஆம் ஆண்டு டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்ற அவர், அந்த அணியை அதன் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (2024): பின்னர் 2024 இல் கொல்கத்தா அணியை வழிநடத்திய ஐயர், அந்த அணியை இறுதிப்போட்டிக்குக் கொண்டு சென்றது மட்டுமின்றி, சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்தார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (2025): கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்ற அவர், அந்த அணியையும் இறுதிப்போட்டி வரை அழைத்துச் சென்றார். துரதிர்ஷ்டவசமாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருவிடம் அந்த அணி தோற்றாலும், மூன்று வெவ்வேறு அணிகளை இறுதிப்போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்ற முதல் கேப்டன் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ஐயர் படைத்தார்.
ஸ்ரேயாஸ் கேப்டன்ஸி சாதனைகள்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இதுவரை 84 ஐபிஎல் போட்டிகளில் கேப்டனாகச் செயல்பட்டுள்ளார். அதில் 50 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 35 போட்டிகளில் தோல்வியையும் சந்தித்துள்ளார். இரண்டு போட்டிகள் முடிவில்லாமல் போயின. அவரது வெற்றிக்கான விகிதம் மிகச் சிறப்பாக உள்ளது. பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரை, 2015 ஆம் ஆண்டு தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய அவர், இதுவரை 133 போட்டிகளில் விளையாடி 3,731 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் 27 அரைசதங்கள் அடங்கும். 133.3 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட் மற்றும் 34.4 என்ற சராசரியுடன் சிறந்த மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கிறார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸின் எதிர்பார்ப்பு
2026 ஐபிஎல் ஏலத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் நிர்வாகம் மீண்டும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவரைத் தக்கவைத்துக்கொண்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு இறுதிப்போட்டி வரை சென்று கோப்பையைத் தவறவிட்ட ஏமாற்றத்தை இந்த ஆண்டு துடைத்தெறிய பஞ்சாப் அணி திட்டமிட்டுள்ளது. மறுபுறம், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் போன்ற அணிகள் தங்களது முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் களமிறங்குகின்றன.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்த 2026 சீசனில் பஞ்சாப் அணிக்கு முதல் கோப்பையைப் பெற்றுத் தருவாரா?, அதனால், மற்றுமொரு புதிய சாதனையைத் தனது கேப்டன்ஸி மகுடத்தில் சூட்டிக்கொள்வாரா? என்பதைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
1. ஐபிஎல் 2026 சீசன் எப்போது தொடங்குகிறது?
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026 சீசன் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி இந்தியாவில் தொடங்க உள்ளது. பத்து அணிகளும் தங்களுக்குள் மோதி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப் போராடும் இந்தத் தொடர் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் விருந்தாக அமையப்போகிறது.
2. இதுவரை ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லாத அணிகள் எவை?
தற்போது விளையாடி வரும் அணிகளில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் ஆகிய அணிகள் தங்களது முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளன. கடந்த காலங்களில் பலமுறை முயற்சி செய்தும் இந்த அணிகளால் இன்னும் மகுடம் சூட முடியவில்லை.
3. மூன்று வெவ்வேறு அணிகளை இறுதிப்போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஒரே கேப்டன் யார்?
இந்த அபூர்வ சாதனையை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மட்டுமே படைத்துள்ளார். அவர் டெல்லி கேபிடல்ஸ் (2020), கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (2024), மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் (2025) ஆகிய மூன்று வெவ்வேறு அணிகளின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டு, அந்த அணிகளை இறுதிப்போட்டி வரை கொண்டு சென்றுள்ளார்.
4. ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் கேப்டன்ஸி புள்ளிவிவரங்கள் என்ன?
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இதுவரை 84 ஐபிஎல் போட்டிகளில் கேப்டனாகப் பணியாற்றியுள்ளார். அதில், 50 போட்டிகளில் வெற்றி, 35 போட்டிகளில் தோல்வி, 2 போட்டிகளில் முடிவு இல்லை.
