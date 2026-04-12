LSG சொதப்பல்.. கில்லுக்கு அடுத்தடுத்து வெற்றி! டாப் 5ல் குஜராத்

LSG vs GT Match Result 2026: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் டைட்ட்ன்ஸ் அணி வெற்றி பெற்று தனது இரண்டாவது வெற்றியை உறுதி செய்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 12, 2026, 07:43 PM IST
  • ஐபிஎல் தொடரின் 19வது போட்டியில் லக்னோ மற்றும் குஜராத் அணிகள் மோதின
  • இப்பொட்டியில் குஜராத் அணி 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது
  • சுப்மன் கில் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் அரைசதம் அடித்து அசத்தினர்

2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 19வது போட்டி முடிவடைந்துள்ளது. இப்போட்டி லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே லக்னோவின் எக்னாகிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற சுப்மன் கில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தனர். 

சொதப்பிய லக்னோ அணி 

தொடக்க வீரர்களான எய்டன் மார்கரம் மற்றும் மிட்செல் மார்ஷ் நல்ல தொடக்கத்தை கொடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மிட்செல் மார்ஷ் 11 ரன்னில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். இதையடுத்து வந்த ரிஷப் பண்ட் 1 சிக்ஸ் மற்றும் 2 ஃபோர்கள் உட்பட 18 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். எய்டன் மார்க்ரம் மட்டுமே அதிகபட்சமாக 30 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர் வந்த அயூஷ் பதோனி, பூரான், அப்துல் சமாத் என பேட்டர்கள் அனைவரும் மோசமாக விளையாடி ஆட்டமிழந்ததால், 20 ஓவர்கல் முடிவில் 164 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி சார்பில் பிரஷித் கிருஷ்ணா அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். 

குஜராத் டைடன்ஸ் அணி அசத்தல் வெற்றி 

இதையடுத்து 165 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டனஸ் அணி தொடக்கம் முதலே ரன்களை குவிக்க தொடங்கியது. பிட்சில் ஸ்விங் ஏதும் இல்லாததால், பந்து வீச்சாளர்களால் விக்கெட்களை பெரிதாக வீழ்த்த முடியவில்லை. இறுதி வரை வெறும் 3 விக்கெட்களை மட்டுமே வீழ்த்தினர். பவர் பிளேவுக்குள் சாய் சுதர்சனை மட்டுமே வீழ்த்தினர். அவர் 14 பந்துகளில் 15 ரன்களை எடுத்து வெளியேறினார். இதையடுத்து களம் வந்த ஜோஸ் பட்லர் கில்லுடன் சேர்ந்து ரன்களை குவிக்க தொடங்கினார். இருவரும் 80 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப்பை செய்து அரைசதமும் அடித்து அசத்தினர். இந்த சூழலில், கில் 53, பட்லர் 60 ரன்களில் அட்டமிழந்தனர். 

பின்னர் களம் வந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ராகுல் திவாட்டியா ஆகியோர் போட்டியை முடித்து வைத்தனர். வாஷிங்டன் சுந்தர் 1 சிக்ஸ் மற்றும் 2 ஃபோர் உட்பட 21 ரன்கள் அடித்திருந்தார். திவாட்டியா 1 ஃபோர் உட்பட 10 ரன்கள் அடித்திருந்தார். இதன் காரணமாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 18.4 ஓவர்களில் 165 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பெற்றது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு இது இரண்டாவது வெற்றி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2026 ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியல் 

இப்போட்டியில் தோல்வியடைந்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 5வது இடத்தில் இருந்து 6வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது. அந்த அணியின் ரன் ரேட் -0.427 ஆக உள்ளது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 4 போட்டிகளில் 2ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. அந்த அணி முதல் போட்டியில் தோல்வியடைந்த நிலையில், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் தொடர் வெற்றிகளை பெற்றது. தற்போது குஜராத் டைட்டனஸ் அணிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்து சரிவை கண்டுள்ளது. 

மறுபக்கம் குஜராத் டைட்டனஸ் அணியும் 4 போட்டிகளில் விளையாடி 2ல் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அந்த அணி முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த நிலையில், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 5வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. 

