இளம் பௌலர்களால் ஆட்டம் கண்ட RR... SRH முதல் தோல்வி - ஆட்டநாயகன் பிரபுல் ஹிங்கே

IPL 2026, SRH vs RR: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. அறிமுக பந்துவீச்சாளர்கள் பிரபுல் ஹிங்கே மற்றும் சக்கிப் ஹூசைன் சிறப்பாக பந்துவீசி தலா 4 விக்கெட்டை எடுத்தனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 14, 2026, 12:37 AM IST
  • பிரபுல் ஹிங்கே ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
  • சூர்யவன்ஷி முதல்முறையாக டக்அவுட்.
  • 159 ரன்களுக்கு ராஜஸ்தான் ஆல்-அவுட்டானது.

IPL 2026, SRH vs RR: ஐபிஎல் 2026 சீசனின் 21வது லீக் போட்டி இன்று (ஏப். 13) நடைபெற்றது. ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இன்றைய போட்டி ஐபிஎல் வரலாற்றில் முக்கியமான ஒன்றாக அமைந்தது.

நடப்பு சீசனில் நான்கு போட்டிகளில் விளையாடி, அதுவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், குஜராத் டைட்டனஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு என பெரிய அணிகளை வீழ்த்தி, வீழ்த்த முடியாத அணியாக வலம் வந்தது.

அதிரடி வீரர் சூர்யவன்ஷி

அதிரடி பேட்டிங்கிற்கு பெயர் பெற்றதாக இருந்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி. அதுவும் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அதிரடி ஆட்டத்தை பும்ரா, ஹேசில்வுட், சிராஜ், ரபாடா என உலகத்தரம் வாய்ந்த வேகப்பந்துவீச்சாளர்களாலேயே கட்டுப்படுத்த இயலவில்லை. இதுவரை 12 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 452 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 3 அரைசதம், 1 சதம் அடக்கம். இந்த தொடரில் 4 போட்டிகளில் 200 ரன்களை அடித்திருக்கிறார்.

முதல் ஓவரிலேயே 3 விக்கெட்

இப்படியிருக்க, இந்த போட்டியில் அவர் முதல்முறையாக டக்அவுட்டானார். அவரை வீழ்த்தியது தனது அறிமுக போட்டியை விளையாடும் பிரபுல் ஹிங்கே எனும் 24 வயது வீரர் ஆவார். தொடர்ந்து ஜூரேல், லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் ஆகியோரையும் அதே முதல் ஓவரில் டக்அவுட்டாகினார். இதன்மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் ஓவரில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி புதிய சாதனையையும் படைத்தார். 

பவர்பிளேவில் 5 விக்கெட்

பிரபுல் ஹிங்கேவை போல் மற்றொரு அறிமுகமாக வீரரான சகிப் ஹூசைனும் மிரட்டலாக பந்துவீசினார். போட்டியின் 2வது ஓவரிலேயே அவர் ஜெய்ஸ்வாலை 1 ரன்னில் ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். அடுத்த 3வது ஓவரில் பிரபுல் ஹிங்கே கேப்டன் பராக்கை 4 ரன்களில் ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். ராஜஸ்தான் ஒரு கட்டத்தில் 9 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட் என்ற நிலையில் இருந்தது.

72 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்

அங்கிருந்து ஜடேஜா - ஃபெரேரா ஜோடி சிறப்பாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தியது, ராஜஸ்தானுக்கு ஆறுதல் அளித்தது. பவர்பிளே முடிவில் 40 ரன்களை ராஜஸ்தான் அடித்தது. இந்த ஜோடி மொத்தம் 9 ஓவர்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து 72 ரன்கள் அடித்தது.

ஃபெரேரா 44 பந்துகளில் 7 பவுண்டரி, 3 விக்கெட் என 69 ரன்களை எடுத்து சக்கிப் ஹூசைன் பந்துவீச்சில் போல்டானார். அடுத்து ஜடேஜா இஷான் மலிங்கா பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 32 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகளுடன் 45 ரன்களை சேர்த்தார். அடுத்து ஆர்ச்சர் 2, பிஷ்னோய் 0 சக்கிப் பந்துவீச்சில் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.

57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

தேஷ்பாண்டே 3 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு அதிரடி காட்டினாலும் கடைசியில் அவரும் அவுட்டாக 19 ஓவர்களில் 159 ரன்களை மட்டும் எடுத்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆல்-அவுட்டானது. அந்த வகையில் 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 2வது வெற்றியை பதிவு செய்தது.

மிரட்டிய பிரபுல் ஹிங்கே, சக்கிப் ஹூசைன் 

பிரபுல் ஹிங்கே 4 ஓவர்களில் 34 ரன்கள் கொடுத்து 4 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார், முதல் ஓவரிலேயே 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தியதால் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். சக்கிப் ஹூசைன் 4 ஓவர்களில் 24 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 4 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இஷான் மலிங்கா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.

217 ரன்கள் இலக்கு

முன்னதாக பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா முதல் பந்தில் டக்அவுட்டானார். பவர்பிளேவில் 51 ரன்களை ஹைதராபாத் அணி அடித்தது. டிராவிஸ் ஹெட் 18 ரன்களில் அவுட்டானார். தொடர்ந்து, இஷான் கிஷன் சிறப்பாக விளையாடினார். கிளாசெனும் நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தார்.

இஷான் கிஷன் 91 ரன்கள்

இஷான் கிஷன் 44 பந்துகளில் 8 பவுண்டரி, 6 சிக்ஸருடன் 91 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார். கிளான் 40(26), நிதிஷ் குமார் 28(13), சலீல் அரோரா 24(13) ரன்களை அடித்தனர். இதனால் 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 216 ரன்களை அடித்தது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சில் ஆர்ச்சர் 2 விக்கெட், சந்தீப் சர்மா, துஷார் தேஷ்பாண்டே, ரியான் பராக் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். 

புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட் 

புள்ளிப்பட்டியலை பொருத்தவரை, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் 5 போட்டிகளில் 2இல் வென்று 4 புள்ளிகளுடன் (நெட் ரன்ரேட் +0.576) 4வது இடத்திற்கு முன்னேறியது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 5 போட்டிகளில் 4இல் வென்று, 1இல் தோற்று 8 புள்ளிகளுடன் (நெட் ரன்ரேட் +0.889) முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

