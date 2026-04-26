படுகுழியில் CSK... இனி தேறவே தேறாது... தோல்விக்கான முக்கிய காரணங்கள்

IPL 2026, CSK vs GT Review: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் 37வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இன்று (ஏப்ரல் 26) சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் மோதின.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் மோசமான திட்டமிடல் மற்றும் சொதப்பலான செயல்பாடுகள் இந்த முக்கிய போட்டியில் தோல்வியை பரிசளித்திருக்கிறது. டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் உர்வில் பட்டேல் சேர்க்கப்பட்டார். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் அர்ஷத் கான் சேர்க்கப்பட்டார்.
பவர்பிளேவில் மோசமான ஆட்டம்
பகல் போட்டி என்பதால் பவர்பிளேவில் தொடக்க ஓவர்கள் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கு கைக்கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதற்காக பவர்பிளேவிலேயே அடுத்தடுத்து 3 விக்கெட்டை பறிகொடுப்பது ஏற்றுக் கொள்ளவே முடியாது.
விரைவாக வந்த இம்பாக்ட் வீரர்
சிஎஸ்கே அணி பவர்பிளேவில் வெறும் 28 ரன்களையே அடித்தது. சஞ்சு சாம்சன் 11, உர்வில் பட்டேல் 4, சர்பராஸ் கான் 0 என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டை பறிகொடுத்தனர். இதில் நம்பர் 3இல் உர்வில் பட்டேலை இம்பாக்ட் சப் ஆக வெளியே அனுப்பி, இம்பாக்ட் வீரராக சர்பராஸ் கானை உள்ளே கொண்டுவந்ததுதான் வேடிக்கையின் உச்சம்.
ஆடுகளத்தை கணிக்காதது
பவர்பிளே முடிந்ததும் பிரெவிஸ் 2 ரன்களில் வெளியேறி ஏமாற்றம் அளித்தார். சேப்பாக்கத்தின் 6ஆம் நம்பர் ஆடுகளத்தில்தான் இன்றைய போட்டி விளையாடப்பட்டது. இந்த ஆடுகளம் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் என அஸ்வின் உள்ளிட்ட வல்லுநர்கள் ஏற்கெனவே கணித்திருந்தனர். அப்படியிருக்க, பிரெவிஸ் அந்த ஷாட்டுக்கு போகியிருக்கவே தேவையில்லை.
இன்டென்ட் இல்லா பார்ட்னர்ஷிப்
அடுத்து தூபே - ருதுராஜ் நீண்ட பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தாலும், ஒரு இன்டென்ட் இல்லாத பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தது. அவர்களின் ஆட்டத்தில் ஒரு திட்டம் இருப்பதாகவே தெரியவில்லை. அவர்கள் 43 பந்துகளுக்கு 59 ரன்களையே அடித்தனர். அதில் தூபேவின் பங்கு 17 பந்துகளில் 22 மட்டுமே. செட்டிலான ருதுராஜ் லேட்டாகவே அதிரடியை தொடங்கினார்.
ருதுராஜின் சுமாரான அரைசதம்
கார்த்திக் சர்மா 9 பந்துகளில் 3 பவுண்டரிகளுடன் 15 ரன்கள், ஜேமி ஓவர்டன் 6 பந்துகளில் 3 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 18 ரன்களை எடுத்து ஆறுதல் அளித்தனர். இவர்களின் அதிரடியும், ருதுராஜ் கடைசி நேரத்தில் அடித்த பவுண்டரிகளும் சிஎஸ்கேவை 158 ரன்கள் வரை கொண்டுவந்தது. ரபாடா 3 விக்கெட்டையும், அர்ஷத் கான் 2 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 60 பந்துகளில் 74 ரன்களையே எடுத்திருந்தார்.
புள்ளிப்பட்டியலில் முந்திய குஜராத்
வெறும் 159 ரன்கள் என்ற இலக்கை குஜராத் அவர்களுக்கு உரிய நிதானத்துடன் சேஸ் செய்தது. அப்படி சேஸ் செய்தே 16.4 ஓவர்களில் இலக்கை அடைந்தது. 20 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து, 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் 5வது இடத்திற்கு சென்றது. சிஎஸ்கே 6வது இடத்திற்கு பின்தங்கியது. சாய் சுதர்சன் 46 பந்துகளில் 7 சிக்ஸர், 4 பவுண்டரியுடன் 87 ரன்களை அடித்தார். ஆனால் மூன்று விக்கெட்டை வீழ்த்திய ரபாடாவே ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
சிஎஸ்கேவின் தோல்விக்கான காரணங்கள்
பவர்பிளேவில் குஜராத் அணி 55 ரன்களை எடுத்தது, விக்கெட் இழப்பின்றி... இதுவே சிஎஸ்கேவின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம். சிஎஸ்கே செய்த முதல் தவறும், அதன் சங்கிலித் தொடராக வந்த தவறுகளையும் இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
- ஆடுகளத்தை சரியாக கணிக்காமல் பவர்பிளேவில் அவசரம் காட்டியது.
- இதனால் தொடர்ச்சியாக விக்கெட் சரிந்ததால், இம்பாக்ட் வீரர் விதியை விரைவாக பயன்படுத்தியது.
- இம்பாக்ட் வீரராக பேட்டரை களமிறக்கியதால், முகேஷ் சௌத்ரியை கொண்டுவர முடியாமல் போனது.
- அவர் இல்லாததால் பவர்பிளேவில் அட்டாக் செய்ய முடியாமல் விக்கெட் எடுக்க தவறியது.
பவர்பிளேவில் சுப்மான் கில், சாய் சுதர்சன் விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தால் நிச்சயம் குஜராத் இந்த சேஸ்ஸிங்கில் தடுமாறியிருக்கும். அடுத்து ஸ்பின்னரை வைத்து அட்டாக் செய்திருந்தால் மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டை சரித்திருக்கலாம். ஆனால் அனைத்தும் ஒரே ஒரு தவறின் காரணமாக சரியாக செய்ய முடியாமல் போனது.
ஆடுகளத்தை கணிக்கவே முடியவில்லை என்றும் ஆடுகளத்தை ஓரளவு புரிந்துகொண்டபோது ஆட்டத்தில் நாங்கள் வெகுதூரம் பின்தங்கிவிட்டிருந்தோம் என்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தோல்விக்கு பின்னர் பேசியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ