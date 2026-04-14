  மும்பை அணி இந்த 3 வீரர்களை அதிரடியாக நீக்கினால்... இனி தோல்வியே இருக்காது - கடப்பாரை பிளேயிங் 11

மும்பை அணி இந்த 3 வீரர்களை அதிரடியாக நீக்கினால்... இனி தோல்வியே இருக்காது - கடப்பாரை பிளேயிங் 11

MI Playing XI: ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த மூன்று வீரர்களை பிளேயிங் லெவனில் இருந்து அதிரடியாக நீக்க வேண்டும். அதற்கு பதில் இந்த மூன்று பேரை சேர்த்தால் காம்பினேஷன் சிறப்பாக இருக்கும், தொடர் வெற்றிகளை குவிக்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 14, 2026, 05:02 PM IST
  • ரோஹித் சர்மா காயத்தில் இருந்து முழுமையாக மீண்டுவிட்டாரா?
  • வில் ஜாக்ஸ் மும்பை அணியில் எப்போது இணைவார்?
  • பந்துவீச்சை பலப்படுத்த என்ன பிளான் இருக்கிறது?

வாரத்தின் முதல்நாளில் தடாலடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! பின்னணியில் 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ!
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி-புதன் சேர்க்கை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்!
தமிழகத்தில் இளம் வயதில் முதல்வர் ஆனது யார் தெரியுமா?
ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!
மும்பை அணி இந்த 3 வீரர்களை அதிரடியாக நீக்கினால்... இனி தோல்வியே இருக்காது - கடப்பாரை பிளேயிங் 11

Mumbai Indians Playing XI Changes vs Punjab Kings: ஐபிஎல் தொடர் என்றாலே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு உள்ளிட்ட மூன்று அணிகள்தான் எப்போதும் டிரெண்டிங்கில் இருக்கும்.

மற்ற அணிகள் பலமாக இருந்தாலும் கூட இந்த மூன்று அணிகளை சுற்றிதான் ஐபிஎல் தொடரே இயங்குகிறது போன்ற தோற்றம் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலவுகிறது. கடந்த 18 சீசன்களில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் இணைந்து மட்டும் தலா 5 கோப்பையை வென்றுள்ளன.

ஆர்சிபியின் ஆதிக்கம் 

ஆர்சிபி ஒரு முறை மட்டும் கோப்பையை வென்றாலும் தொடர்ச்சியாக தொடரில் அந்த அணி செலுத்தி வரும் ஆதிக்கமும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது ஆர்சிபி அணி நடப்பு சீசனிலும் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. கோப்பையை தக்கவைக்கும் முனைப்பிலும் செயல்படுகிறது. 4 போட்டிகளில் மூன்றில் வென்று, ஒரு போட்டியில் மட்டுமே தோற்றிருக்கிறது.

பாய்ந்து வரும் சிஎஸ்கே

மறுபுறம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டில் கோப்பையை வென்றது. அதன்பின் 2 சீசன்களாக பிளே ஆப் பக்கமே போகவில்லை. 2024 சீசனில் 5வது இடத்தில் நிறைவு செய்து, ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் கோப்பையை அடிக்கும் வாய்ப்பை இழந்தது. 

2025 சீசன்தான் ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே சிஎஸ்கேவின் படுமோசமான சீசன், முதல்முறையாக கடைசி இடத்தில் சிஎஸ்கே நிறைவு செய்தது. அதன் தொடர்ச்சியாகவே இந்தாண்டும் மோசமான பார்மை சிஎஸ்கே தொடர்ந்தது. முதல் மூன்று போட்டிகளை தோற்றாலும், பலமான டெல்லி அணியை தனது கோட்டையான சேப்பாக்கத்தில் வீழ்த்தி பெரும் உத்வேகத்தை சிஎஸ்கே பெற்றுள்ளது.

அதளபாதாளத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ்

ஆனால், மற்றொரு சாம்பியன் அணியான மும்பை இந்தியன்ஸின் நிலை படுமோசமான நிலையில் தொடர்கிறது. கடைசியாக 2020ஆம் ஆண்டில் துபாய் மண்ணில் கோப்பையை வென்றது மும்பை அணி. 2013, 2015, 2017, 2019 என தொடர்ச்சியாக கோப்பையை வென்று வந்த மும்பை அணிக்கு கடந்த 5 சீசன்களாக கோப்பை கைக்கு எட்டவில்லை, இறுதிப்போட்டிக்கு கூட வரவில்லை.

நடப்பு சீசனில் மும்பை அணி முதல் போட்டியை வென்றது. அதாவது, 13 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மும்பை அணி ஒரு சீசனில் அதன் முதல் போட்டியை வென்றது. எனவே மும்பை அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து பலமான அணியாக திகழும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்து ஹாட்ரிக் தோல்வியை கண்டு பாதாளத்தில் விழுந்துள்ளது. 

பஞ்சாப் உடன் மோதல்

இன்று நடைபெறும் சிஎஸ்கே - கேகேஆர் போட்டியில் யார் வென்றாலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 9வது இடத்திற்கு தள்ளப்படும். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வான்கடே மைதானத்தில் வரும் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது.

எனவே, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றிகரமான காம்பினேஷனை அமைக்க மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒரு சில வீரர்களை அதிரடியாக நீக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. அதேநேரத்தில், ரோஹித் சர்மாவின் உடற்தகுதி, வில் ஜாக்ஸ் அணியில் எப்போது இணைவார்? என்ற கேள்வியும் மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்களை பாடாய்படுத்தி வருகிறது.

ரோஹித் சர்மா காயம் அப்டேட்

ரோஹித் சர்மாவுக்கு வலது கால், பின் தொடை தசைப்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதன்காரணமாக கடந்த போட்டியிலேயே பாதியில் களத்தை விட்டு வெளியேறியவர் கடைசிவரை வரவே இல்லை. அவரது காயம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், ரோஹித் சர்மா பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என கூறப்படுகிறது. 

வில் ஜாக்ஸ் ஏன் விளையாடவில்லை?

அதைப் போல, ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கி 2 வாரங்களுக்கு மேலாகிவிட்ட நிலையில், இன்னும் இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் வில் ஜாக்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் இணையவில்லை. டி20 உலகக் கோப்பையில் அவரின் சிறப்பான ஆட்டம்தான் இங்கிலாந்து அணியை அரையிறுதிவரை வரவைத்தது. 

தற்போது காயமோ வேறு பிரச்னையோ ஏதுமில்லை என்றாலும் அவர் ஏன் அணியில் இணையவில்லை என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை. அதேநேரத்தில் அவர் விரைவில் அணியில் இணைவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை இன்றோ, நாளையோ அவர் அணியில் இணைந்தால் நிச்சயம் பஞ்சாப் போட்டியில் விளையாடுவார்.

பேட்டிங் ஆர்டரில் மாற்றம்...

ரோஹித் சர்மா இல்லாத காரணத்தால் குவின்டன் டி காக் டாப் ஆர்டரில் களமிறக்கலாம். டிக் காக் - ரிக்கல்டன் ஜோடி அதிரடி காட்ட அதிக வாய்ப்புள்ளது. சூர்யகுமார், ரூதர்போர்ட், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா என அதிரடி மனநிலையில் விளையாடினால் நிச்சயம் 230 ரன்களையும் அடிக்க முடியும், 200+ ரன்களுக்கு மேல் வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்யவும் முடியும்.

நமன் திர் இடத்தில் ராபின் மின்ஸ்

டி காக் வேண்டாம் என்றால் நமன் திர் ஓபனிங் இறக்கலாம், நம்பர் 7ல் அவரை களமிறக்குவது சரிவராது. எனவே அவருக்கு பதில் ராபின் மின்ஸை கூட பரிசோதித்து பார்க்கலாம். சொதப்பினாலும் பிரச்னை குறைவு, ஆனால் அதிரடி காண்பித்தால் பெரிய லாபம் கிடைக்கும்.

ரகு சர்மாவை சேர்க்கணும் 

மிட்செல் சான்ட்னர் கண்டிப்பாக விளையாட வேண்டும். மயங்க் மார்க்கண்டேவுக்கு பதில் ரகு சர்மாவை களமிறக்க வேண்டும். 33 வயதான ரகு சர்மா லெக் ஸ்பின்னர் ஆவார். மெதுவாக காற்றில் பந்தை மிதக்க வைத்து, பேட்டர்களை தடுமாற வைப்பதில் வல்லவர் என பெயர் பெற்றவர். உள்நாட்டு போட்டிகளின் அனுபவமும் அதிகம் உள்ளது.

போல்ட் தேவையில்லை

டாப் ஆர்டரில் ரிக்கல்டன் - டி காக் - ரூதர்போர்டை விளையாடிவிட்டு சான்ட்னரையும் சேர்த்தால் போல்ட் பிளேயிங் லெவனில் இருக்க மாட்டார். ஒருவேளை டி காக் இல்லாவிட்டால் கீழே கார்பின் பாஷை விளையாட வைக்கலாம். போல்ட் தற்போது தேவையில்லை.

பந்துவீச்சு பலமாகும்

அதேநேரத்தில் அஸ்வானி குமாரை பிளேயிங் லெவனில் வைக்க வேண்டும். பும்ரா உடன் ஹர்திக் பாண்டியா, அஸ்வானி குமார், ஷர்துல் தாக்கூர் ஆகியோர் பவர்பிளேவில் பந்துவீசலாம். சான்ட்னர், ரகு சர்மா ஆகியோர் மிடில் ஓவர்களை கடத்திவிட்டால் நிச்சயம் மும்பை அணியால் டெத் ஓவர்களில் ரன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

மூன்று பேரை உடனே தூக்கணும்

எனவே, பந்துவீச்சில் இருக்கும் ஓட்டையை அடைக்க போல்ட், மயங்க் மார்க்கண்டே ஆகியோரை உடனே நீக்க வேண்டும். அதற்கு பதில் அஸ்வானி குமார், ரகு சர்மாவை சேர்க்கலாம். பேட்டிங்கில் நமன் திர் இடத்தில் ராபின் மின்ஸை விளையாட வைத்து பார்க்கலாம். 

மற்ற ஆப்ஷன்கள்

ஓபனிங்கில் ரோஹித் சர்மா வந்துவிட்டால், அஸ்வானி குமாருக்கு பதில் கார்பின் பாஷை சேர்க்கலாம். வில் ஜாக்ஸ் வரும்பட்சத்தில் அஸ்வானி குமார் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவார். கார்பின் பாஷ், ரகு சர்மா ஆகியோர் தேவையில்லை. 
 
மும்பை அணியின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு

ரோஹித் சர்மா/குவின்டன் டி காக், ரயான் ரிக்கல்டன், சூர்யகுமார் யாதவ், ஷெர்ப்பேன் ரூதர்போர்ட், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ராபின் மின்ஸ், மிட்செல் சான்ட்னர், ஷர்துல் தாக்கூர், கார்பின் பாஷ்/அஸ்வானி குமார், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இம்பாக்ட் வீரர்: ரகு சர்மா.

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

