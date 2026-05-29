/ரிஷப் பண்ட் ராஜிநாமா... அடுத்தடுத்து விலகும் 4 அணிகளின் கேப்டன்கள் - அனல் பறக்கும் IPL

IPL 2026 Latest News : லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் விலகிய நிலையில், அவருக்கு அடுத்து 4 கேப்டன்கள் தங்களின் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய தயாராக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த 4 கேப்டன்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
IPL 2026 Latest News : ஐபிஎல் 2026 தொடர் கிளைமேக்ஸை எட்டி வரும் நிலையில், பல அணிகளின் கேப்டன்களும் தங்களின் கிளைமேக்ஸை அறிவித்து வருகின்றனர். ரூ.27 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட ரிஷப் பண்ட், லக்னோ அணி கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ராஜிநாமா செய்தார். லக்னோ அணியும் அவரது ராஜிநாமாவை ஏற்றது.
இன்னும் ஐபிஎல் தொடரே நிறைவடையாத சூழலில், அணியின் கேப்டன் ஒருவர் ராஜிநாமா செய்வது பெரும் அதிர்ச்சியை உருவாக்கியிருக்கிறது. ஏனென்றால், அடுத்த ஐபிஎல் தொடருக்கு இன்னும் குறைந்தது 10 மாதங்களாகும். அதற்குள் கேப்டன்ஸியை பதவியை ஒருவர் கைவிடுகிறார் என்றால், நிச்சயம் அவருக்கும் அணி நிர்வாகத்திற்கும் பிரச்னை இருப்பதை உணர்ந்துகொள்ள முடியும்.
அந்த வகையில், ரிஷப் பண்டை தொடர்ந்து இன்னும் நான்கு கேப்டன்கள் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் யார் யார்? என இங்கு காணலாம்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி ரிஷப் பண்டை கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தில் விடுவித்தது. இவரை ரூ.16.50 கோடிக்கு டெல்லி தக்கவைத்த நிலையில், கடந்த 2 சீசன்களில் இவர்தான் கேப்டனாக இருக்கிறார். இவர் தலைமையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முறையே 5வது, 6வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது.
சிறப்பான அணியாக இருந்தாலும் ஒரு சில தவறுகள் காரணமாக பிளே ஆப் மட்டுமே போகவில்லை. எனவே, அக்சர் பட்டேல் வரும் சீசனில் கேப்டன்ஸியில் இருந்து விலகலாம். கேஎல் ராகுலிடம் கேப்டன்ஸி போக வாய்ப்புள்ளது.
Major Captaincy Shake-up Across IPL Teams:
- Mumbai Indians have parted ways with Hardik Pandya.
- Rishabh Pant has asked to be relieved from Lucknow Super Giants after two back-to-back poor seasons.
- Ajinkya Rahane is expected to be removed as KKR captain soon.
நடப்பு சீசனின் முதல் பாதியில் கேகேஆர் அணி வரிசையாக தோல்வியடைந்து வந்தாலும், இரண்டாவது பாதியில் அடுத்தடுத்து வெற்றிபெற்று கடைசி போட்டி வரை பிளே ஆப் போகும் நம்பிக்கையில் விளையாடியது. ஆனால் டெல்லியிடம் தோற்று 7வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது.
2024 சீசனில் கோப்பையை வென்ற பின், 2025இல் ரஹானே கேப்டன்ஸியை 10வது இடத்தில் கேகேஆர் முடித்தது. 2026 மினி ஏலத்தில் அணியை மொத்தமாக உருமாற்றிய கேகேஆர், சிறு சொதப்பலால் பிளே ஆப் வாய்ப்பை இழந்தது. எனவே, ரஹானே அடுத்த சீசனுக்குள் ராஜிநாமா செய்துகொள்வார், ரிங்கு சிங் கேப்டன்ஸியை பெறுவார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் 2024ஆம் ஆண்டில் இவர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் 2022, 2023ஆம் ஆண்டுகளில் கேப்டனாக இருந்து, இரண்டு வருடங்களும் கேப்டனாக இருந்து, இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற வைத்தார், ஹர்திக் பாண்டியா. ஆனால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் அவரது மேஜிக் வேலை செய்யவில்லை.
- Following recent developments, Rishabh Pant has been stripped of the Lucknow Super Giants captaincy, while Hardik Pandya has been removed as the skipper of Mumbai Indians.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை மீட்க ஹர்திக் பாண்டியாவால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக முடியவில்லை. அணியிலும் அவருக்கு சில பிரச்னைகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, அவர் டிரேட் செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அதற்கு முன், ஹர்திக் பாண்டியா நிச்சயம் அவரது பதவியை ராஜிநாமா செய்வார் என எதிர்பார்க்கலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை ஐபிஎல் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை பிளே ஆப் வராமல் இருந்ததே இல்லை. தற்போது முதல்முறையாக 2024, 2025, 2026 என கடந்த மூன்று சீசன்களாக சிஎஸ்கே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறவில்லை. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தான் இதற்கு முழு காரணம் என சொல்ல முடியாவிட்டாலும், அவரும் ஒரு காரணம்.
Ruturaj is likely to step down from Chennai Super Kings captaincy duties ahead of the upcoming IPL season. Sources suggest the franchise management is considering a leadership change after the season…
தற்போது கேப்டன்ஸியால் அவரது பேட்டிங்கிலும் பெரிய பிரச்னை இருக்கிறது. எனவே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நிச்சயம் அவரது கேப்டன்ஸியை சீனியர் வீரர் சஞ்சு சாம்சனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, அவரது பேட்டிங்கில் முழுமையாக கவனம் செலுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.