  • தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டி இதுதான்... மற்ற போட்டிகளில் அவர் விளையாடவே மாட்டார்!

தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டி இதுதான்... மற்ற போட்டிகளில் அவர் விளையாடவே மாட்டார்!

MS Dhoni: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் எம்எஸ் தோனிக்கு கடைசி போட்டி இதுதான் என்றும், நடப்பு சீசனில் வேறு போட்டியில் அவர் விளையாடவே மாட்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 15, 2026, 01:41 AM IST
  • தோனி முதல் 5 போட்டிகளில் விளையாடவில்லை.
  • தோனி எப்போது குணமடைவார் என தெரியவில்லை.
  • ஆனால் சிஎஸ்கேவில் தற்போது தோனிக்கு இடமில்லை.

தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டி இதுதான்... மற்ற போட்டிகளில் அவர் விளையாடவே மாட்டார்!

MS Dhoni in Chennai Super Kings: ஐபிஎல் 2026 தொடர் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. 10 அணிகள் மோதும் இந்த தொடரில் இதுவரை 21 லீக் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. 

5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நடப்பு சீசனின் முதல் மூன்று போட்டிகளை தொடர்ச்சியாக தோல்வியடைந்தது. கௌகாத்தியில் ஆர்ஆர், சேப்பாக்கத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், பெங்களூருவில் ஆர்சிபி என தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து பெரும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகியது.

எல்லீஸ் விலகல்

குறிப்பாக, ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னரே சிஎஸ்கே அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் நாதன் எல்லீஸ் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார். அவருக்கு பதில் ஸ்பென்சர் ஜான்சனை மாற்று வீரராக எடுத்தாலும், அவர் அடுத்த வாரம்தான் சிஎஸ்கேவில் இணைவார் என கூறப்படுகிறது.

பிரெவிஸ் வந்தார்... வெற்றியும் தொடர்கிறது

அவர் மட்டுமின்றி, எம்எஸ் தோனி மற்றும் டிவால்ட் பிரெவிஸ் உள்ளிட்டோர் ஆகியோரும் காயத்தில் சிக்கினர். டிவால்ட் பிரெவிஸ் முதல் மூன்று போட்டிகளுக்கு பின், சேப்பாக்கத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி நடந்த டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரெவிஸ் இணைந்தார். அவர் அணியில் இணைந்த பின்னர் காம்பினேஷன் சரியாகிவிட்டது, சிஎஸ்கே தொடர்ச்சியாக 2 வெற்றிகளையும் குவித்துவிட்டது.

தோனி எப்போது வருவார்?

இன்னும் தோனி உடற்தகுதியை பெறவில்லை. அவர் முழுமையாக உடற்தகுதியை பெற 2 வாரங்கள் ஆகும் என கூறப்பட்ட நிலையில், எந்த போட்டியில் இருந்து சிஎஸ்கேவில் இணைவார் என தெளிவாக தெரியவில்லை. தோனி அணியுடன் பயணிப்பதும் இல்லை. சென்னையில் மட்டும் பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார். ஆனால், போட்டி அன்று மைதானத்தில் கூட அவர் காண முடிவதில்லை. 

தோனி குறித்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறுகையில், அவர் ஹோட்டலிலேயே இருப்பதாகவும், விரைவில் அணியில் இணைவார் என்றும் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி அன்று தெரிவித்தார். ஆனால் தோனி திரும்பிவந்தால் யாரிடத்தில் விளையாடுவார் என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. தோனி வந்தால் சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் பாதிக்கப்படுமே என்பதுதான் அனைவரின் கவலையாகவும் உள்ளது.

சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்

தோனி உள்ளே வரும்பட்சத்தில் சர்பராஸ் கானை தூக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம். இல்லையெனில் கூடுதல் வேகப்பந்துவீச்சாளரான குர்ஜப்னீத் சிங்கிற்கு பதில் தோனி விளையாடலாம். ஏனன்றால் கலீல் அகமது - அன்சுல் கம்போஜ் - ஜேமி ஓவர்டன் ஆகிய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களும்,  நூர் அகமது - அகேல் ஹொசைன் உள்ளிட்ட சுழற்பந்துவீச்சாளர்களும் உள்ளனர். 

ஷிவம் தூபே ஓரிரு ஓவரை வீசினால் குர்ஜப்னீத் சிங் தேவையே இருக்காது. அந்த இடத்தில் தோனி களமிறங்கலாம். ஆனால் தூபேவை 6வது பந்துவீச்சு ஆப்ஷனாக சிஎஸ்கே பார்க்கவில்லை. குர்ஜப்னீத் சிங்கிற்கு பதில் தோனியை சேர்ப்பதற்கு பதில், ராமகிருஷ்ண கோஷை சிஎஸ்கே சேர்க்கலாம்.

சிஎஸ்கே இந்த தவறை செய்யக்கூடாது

இதனால், சிஎஸ்கேவுக்கு கூடுதல் பந்துவீச்சு ஆப்ஷனும், பேட்டிங் ஆப்ஷனும் கிடைக்கும். ராமகிருஷ்ண கோஷ் சிறப்பாக இன்-ஸ்விங் பந்துவீச்சை சிறப்பாக வீசக்கூடியவர். எனவே இவரை பவர்பிளேவிலும், டெத் ஓவர்களிலும் பயன்படுத்தலாம். நம்பர் 8 இடத்தில் பேட்டிங் செய்யவும் வைக்கலாம். எனவே, சிஎஸ்கே குர்ஜப்னீத் சிங் வேண்டாம் என நினைத்தால் தோனிக்கு பதில் ராமகிருஷ்ண கோஷை விளையாட வைக்கலாம். மாறாக தோனியை விளையாடவைத்து தவறு செய்தால் நிச்சயம் பல போட்டிகளை இழக்க நேரிடும்.

போட்டி மைதானம் மாற்றம்

வரும் மே 18ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மோத இருக்கின்றன. இதுதான் இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே கடைசியாக சேப்பாக்கத்தில் விளையாடும் போட்டியாகும். இதன் பிறகு, மே 21ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற இருந்த சிஎஸ்கே - குஜராத் போட்டி, அகமதாபாத் நகருக்கு மாற்றப்பட்டுவிட்டது.

தோனியின் கடைசி போட்டி

தோனிக்கு இதுதான் கடைசி சீசன் என கூறப்படுகிறது. தனது கடைசி ஐபிஎல் போட்டியை சென்னையில்தான் விளையாடுவேன் என தோனி முன்னர் கூறியிருந்தார். மே 18ஆம் தேதிதான் தோனி கடைசியாக விளையாடும் ஐபிஎல் போட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது. சிஎஸ்கே பிளே ஆப் சென்றாலும் அவர் விளையாடாமல் இருப்பதே அணியின் காம்பினேஷனுக்கு நல்லது. எனவே, மே 18இல் சேப்பாக்கத்தில் நடக்கும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டிதான் தோனியின் Farewell போட்டியாக இருக்கும். 

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

