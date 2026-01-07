English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KKR அணியில் கவனிக்க வேண்டிய 3 Uncapped வீரர்கள்... பிளேயிங் லெவனில் இடம் இருக்கா?

KKR Notable Uncapped Players: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் கேகேஆர் அணியில் கவனிக்க வேண்டிய மூன்று முக்கி Uncapped வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:40 PM IST
  • கேகேஆர் அணி மொத்தம் 11 வீரர்களை எடுத்தது.
  • இந்த முறை நான்கு Uncapped வீரர்களை எடுத்தது.
  • திறமையான வீரர்களை கேகேஆர் அணி எப்போதும் வளர்த்துவிடும்.

IPL 2026, KKR Notable Uncapped Players: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கி, மே மாதம் இறுதி வரை நடைபெற உள்ளது. கடந்த மாத டிசம்பர் 16ஆம் தேதி ஐபிஎல் மினி ஏலம் நடைபெற்றது. மினி ஏலத்தில் அதிக தொகையுடன் (ரூ.63.4 கோடி) வந்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 11 வீரர்களை எடுத்தது.

IPL 2026 KKR: முஸ்தபிஷூரை கழட்டிவிட்ட கேகேஆர் 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி கேம்ரூன் கிரீனை அதிக தொகைக்கு எடுத்தது. ரூ.25.20 கோடிக்கு அவர் கேகேஆர் அணியால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டார். அடுத்து மதீஷா பதிரானாவை ரூ.18 கோடிக்கும், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானை ரூ.9.20 கோடிக்கும் எடுத்தது. தற்போது வங்கதேசத்தில் நிலவும் பதற்றம் காரணமாக முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானை கேகேஆர் அணி விடுவித்திருக்கிறது. இன்னும் மாற்று வீரரை கேகேஆர் எடுக்கவில்லை.

IPL 2026 KKR: கவனிக்க வேண்டிய 3 Uncapped வீரர்கள்

இவர்கள் மட்டுமின்றி மினி ஏலத்தில் ரச்சின் ரவீந்திரா ரூ.2 கோடி, பின் ஆலன் ரூ.2 கோடி, டிம் சைபர்ட் ரூ.1.50 கோடி, ஆகாஷ் தீப் ரூ.1 கோடி, ராகுல் திரிபாதி ரூ.75 லட்சத்திற்கு எடுத்தது. தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், பிரசாந்த் சோலங்கி, கார்த்திக் தியாகி உள்ளிட்ட Uncapped வீரர்களை தலா ரூ.30 லட்சம் கொடுத்தது கேகேஆர் அணி வாங்கியது. uncapped வீரர்களிலேயே தேஜஸ்வி சிங் தஹியாவை அதிகபட்சமாக ரூ.3 கோடிக்கு கேகேஆர் எடுத்தது. கேகேஆர் அணி Uncapped வீரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளது. அந்த வகையில், கேகேஆர் அணியில் கவனிக்க வேண்டிய மூன்று Uncapped வீரர்களை இங்கு காணலாம். 

IPL 2026 KKR: கார்த்திக் தியாகி

ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா, உம்ரான் மாலிக், ஆகாஷ் தீப் உள்ளிட்ட வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை கேகேஆர் அணி வைத்திருக்கும் நிலையில், 25 வயதான இளம் வேகப்பந்துவீச்சாளர் கார்த்திக் தியாகியும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார். உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த இவர் மணிக்கு 140-150 கி.மீ., வேகத்தில் வீசக்கூடியவர் ஆவார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜாராத் டைட்ன்ஸ் அணிகளில் விளையாடிருக்கும் இவர் ஐபிஎல் தொடரில் 20 இன்னிங்ஸில் 15 விக்கெட்டை கைப்பற்றி இருக்கிறார். 

டி20 போட்டிகளில் 36 இன்னிங்ஸில் 29 விக்கெட்டையும், லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 20 இன்னிங்ஸில் 34 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியிருக்கிறார். இவரது வேகம்தான் பலரையும் இவரை கவனிக்க வைத்திருக்கிறது. ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா ஆகியோர் தற்போது பிரதான வேகப்பந்துவீச்சாளராக இருந்தாலும் ஒருவேளை யாராலும் சொதப்பினாலோ, காயத்தில் சிக்கினாலோ இவரை பிளேயிங் லெவனில் சேர்ப்பார்கள். 

IPL 2026 KKR: தக்ஷ் கம்ரா

சுனில் நரைன், வருண் சக்ரவர்த்தி என மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர்கள் கேகேஆர் அணியின் மூலம் புகழ்பெற்றவர்கள். தற்போது இவர்களின் வரிசையில் மற்றொரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னராக தக்ஷ் கம்ரா இணைந்துள்ளார். இவரை ரூ.30 லட்சத்திற்கு கேகேஆர் அணி எடுத்திருக்கிறது. சுனில், வருணின் கீழ் 22 வயது வீரரான இவர் பயிற்சி பெற்றால் நிச்சயம் வருங்காலத்தில் பெரும் வீரராக உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. 

சுனில் நரைன் அவரது கிரிக்கெட் வாழ்வின் கடைசி பகுதியில் இருப்பதால், அவர் ஓய்வுபெறும் போது தக்ஷ் கம்ரா கேகேஆர் அணியில் முக்கிய இடத்தை பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் இந்திய வீரர் என்பதால் கூடுதலாக சிறப்பாகும்.

IPL 2026 KKR: தேஜஸ்வி சிங் தஹியா

டெல்லி வீரரான தேஜஸ்வி சிங் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஆவார். டெல்லி பிரீமியர் லீக் மூலம் பிரபலம் பெற்றவர். கேகேஆர் அணிக்கு இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் தேவை அதிகமாக இருந்தது. கடந்த சீசனில் இருந்த டி காக் மற்றும் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் ஆகியோரை கேகேஆர் அணி விடுவித்தது. அதற்கு பதில் டிம் சைஃபர்ட்டை கேகேஆர் எடுத்தது. அதேநேரத்தில், இந்திய விக்கெட் கீப்பருக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கிறது என்பதால் திறமையான இளம் வீரரை தேர்வு செய்து அவரை வளர்தெடுக்க கேகேஆர் திட்டமிட்டிருக்கிறது. 

இவர் டெல்லி பிரீமியர் லீக்கில் மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கி பெரிய சிக்ஸர்களை அடிக்கும் திறன் பெற்றிருக்கிறார். கடந்த டிசம்பரில் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் வலுவான கர்நாடக அணியின் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எதிராக 19 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர், 3 பவுண்டரி உள்பட 53 ரன்களை தேஜஸ்வி சிங் அடித்தது பெரும் கவனத்தை பெற்றது. மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி மும்பை மற்றும் ராஜஸ்தான் அணியிடம் சண்டையிட்டு ரூ.3 கோடிக்கு எடுத்தது. மும்பையும், ராஜஸ்தானும் ஒரு இளம் வீரருக்கு போட்டியிடுகிறது என்றால் அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பு எந்தளவிற்கு இருக்கும் என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம். 

