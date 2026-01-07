KKR அணியில் கவனிக்க வேண்டிய 3 Uncapped வீரர்கள்... பிளேயிங் லெவனில் இடம் இருக்கா?

IPL 2026, KKR Notable Uncapped Players: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கி, மே மாதம் இறுதி வரை நடைபெற உள்ளது. கடந்த மாத டிசம்பர் 16ஆம் தேதி ஐபிஎல் மினி ஏலம் நடைபெற்றது. மினி ஏலத்தில் அதிக தொகையுடன் (ரூ.63.4 கோடி) வந்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 11 வீரர்களை எடுத்தது.
IPL 2026 KKR: முஸ்தபிஷூரை கழட்டிவிட்ட கேகேஆர்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி கேம்ரூன் கிரீனை அதிக தொகைக்கு எடுத்தது. ரூ.25.20 கோடிக்கு அவர் கேகேஆர் அணியால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டார். அடுத்து மதீஷா பதிரானாவை ரூ.18 கோடிக்கும், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானை ரூ.9.20 கோடிக்கும் எடுத்தது. தற்போது வங்கதேசத்தில் நிலவும் பதற்றம் காரணமாக முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானை கேகேஆர் அணி விடுவித்திருக்கிறது. இன்னும் மாற்று வீரரை கேகேஆர் எடுக்கவில்லை.
IPL 2026 KKR: கவனிக்க வேண்டிய 3 Uncapped வீரர்கள்
இவர்கள் மட்டுமின்றி மினி ஏலத்தில் ரச்சின் ரவீந்திரா ரூ.2 கோடி, பின் ஆலன் ரூ.2 கோடி, டிம் சைபர்ட் ரூ.1.50 கோடி, ஆகாஷ் தீப் ரூ.1 கோடி, ராகுல் திரிபாதி ரூ.75 லட்சத்திற்கு எடுத்தது. தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், பிரசாந்த் சோலங்கி, கார்த்திக் தியாகி உள்ளிட்ட Uncapped வீரர்களை தலா ரூ.30 லட்சம் கொடுத்தது கேகேஆர் அணி வாங்கியது. uncapped வீரர்களிலேயே தேஜஸ்வி சிங் தஹியாவை அதிகபட்சமாக ரூ.3 கோடிக்கு கேகேஆர் எடுத்தது. கேகேஆர் அணி Uncapped வீரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளது. அந்த வகையில், கேகேஆர் அணியில் கவனிக்க வேண்டிய மூன்று Uncapped வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 KKR: கார்த்திக் தியாகி
ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா, உம்ரான் மாலிக், ஆகாஷ் தீப் உள்ளிட்ட வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை கேகேஆர் அணி வைத்திருக்கும் நிலையில், 25 வயதான இளம் வேகப்பந்துவீச்சாளர் கார்த்திக் தியாகியும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார். உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த இவர் மணிக்கு 140-150 கி.மீ., வேகத்தில் வீசக்கூடியவர் ஆவார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜாராத் டைட்ன்ஸ் அணிகளில் விளையாடிருக்கும் இவர் ஐபிஎல் தொடரில் 20 இன்னிங்ஸில் 15 விக்கெட்டை கைப்பற்றி இருக்கிறார்.
டி20 போட்டிகளில் 36 இன்னிங்ஸில் 29 விக்கெட்டையும், லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 20 இன்னிங்ஸில் 34 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியிருக்கிறார். இவரது வேகம்தான் பலரையும் இவரை கவனிக்க வைத்திருக்கிறது. ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா ஆகியோர் தற்போது பிரதான வேகப்பந்துவீச்சாளராக இருந்தாலும் ஒருவேளை யாராலும் சொதப்பினாலோ, காயத்தில் சிக்கினாலோ இவரை பிளேயிங் லெவனில் சேர்ப்பார்கள்.
IPL 2026 KKR: தக்ஷ் கம்ரா
சுனில் நரைன், வருண் சக்ரவர்த்தி என மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர்கள் கேகேஆர் அணியின் மூலம் புகழ்பெற்றவர்கள். தற்போது இவர்களின் வரிசையில் மற்றொரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னராக தக்ஷ் கம்ரா இணைந்துள்ளார். இவரை ரூ.30 லட்சத்திற்கு கேகேஆர் அணி எடுத்திருக்கிறது. சுனில், வருணின் கீழ் 22 வயது வீரரான இவர் பயிற்சி பெற்றால் நிச்சயம் வருங்காலத்தில் பெரும் வீரராக உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
சுனில் நரைன் அவரது கிரிக்கெட் வாழ்வின் கடைசி பகுதியில் இருப்பதால், அவர் ஓய்வுபெறும் போது தக்ஷ் கம்ரா கேகேஆர் அணியில் முக்கிய இடத்தை பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் இந்திய வீரர் என்பதால் கூடுதலாக சிறப்பாகும்.
IPL 2026 KKR: தேஜஸ்வி சிங் தஹியா
டெல்லி வீரரான தேஜஸ்வி சிங் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஆவார். டெல்லி பிரீமியர் லீக் மூலம் பிரபலம் பெற்றவர். கேகேஆர் அணிக்கு இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் தேவை அதிகமாக இருந்தது. கடந்த சீசனில் இருந்த டி காக் மற்றும் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் ஆகியோரை கேகேஆர் அணி விடுவித்தது. அதற்கு பதில் டிம் சைஃபர்ட்டை கேகேஆர் எடுத்தது. அதேநேரத்தில், இந்திய விக்கெட் கீப்பருக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கிறது என்பதால் திறமையான இளம் வீரரை தேர்வு செய்து அவரை வளர்தெடுக்க கேகேஆர் திட்டமிட்டிருக்கிறது.
இவர் டெல்லி பிரீமியர் லீக்கில் மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கி பெரிய சிக்ஸர்களை அடிக்கும் திறன் பெற்றிருக்கிறார். கடந்த டிசம்பரில் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் வலுவான கர்நாடக அணியின் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எதிராக 19 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர், 3 பவுண்டரி உள்பட 53 ரன்களை தேஜஸ்வி சிங் அடித்தது பெரும் கவனத்தை பெற்றது. மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி மும்பை மற்றும் ராஜஸ்தான் அணியிடம் சண்டையிட்டு ரூ.3 கோடிக்கு எடுத்தது. மும்பையும், ராஜஸ்தானும் ஒரு இளம் வீரருக்கு போட்டியிடுகிறது என்றால் அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பு எந்தளவிற்கு இருக்கும் என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு மாற்று வீரர்... KKR இந்த 3 வீரர்களில் ஒருவரை எடுக்கலாம்!
மேலும் படிக்க | IPL 2026: கடப்பாரை அணியாக மாறிய KKR... பலமான பிளேயிங் லெவன் இதுதான்!
மேலும் படிக்க | ரூ.9.20 கோடி வீரரை கழட்டிவிடும் KKR... பிசிசிஐ சொன்ன முக்கிய விஷயம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ