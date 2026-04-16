நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சொதப்பும் டாப் 5 பிளேயர்கள்! ரிஷப் பந்த் டூ கேம்ரூன் கிரீன்

IPL 2026 : கடந்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் கோடிகளில் வாரிக் கொடுத்து ஏலம் எடுக்கப்பட்ட சில பிளேயர்கள் மிக மிக மோசமாக இந்த ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ரிஷப் பந்த், கேம்ரூன் கிரீன், நிக்கோலஸ் பூரன் உள்ளிட்டோர் இந்த லிஸ்டில் டாப்பில் இருக்கிறார்கள். அவர்களைப் போலவே ஏலத்தில் அதிக தொகை கொடுத்து வாங்கி எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப விளையாடாமல் இருக்கும் சில பிளேயர்களின் பட்டியலை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ரிஷப் பண்ட் மற்றும் நிக்கோலஸ் பூரன்
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) அணி இந்த முறை மிகப்பெரிய ரிஸ்க் எடுத்தது. கடந்த ஆண்டு ஃபார்ம் அவுட்டில் இருந்த போதிலும், ரிஷப் பந்தை 27 கோடி ரூபாய் என்ற மலைக்க வைக்கும் தொகைக்கு தக்கவைத்தது. ரிஷப் பந்த் போன்ற ஒரு அதிரடி வீரர் மீண்டு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த சீசனைப் போலவே இந்த ஆண்டும் அவரது பேட்டிங்கில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. கேப்டன் என்ற முறையிலும், பேட்டர் என்ற முறையிலும் அவர் அணிக்குத் தேவையான ரன்களை எடுக்கத் தவறி வருகிறார். 27 கோடி என்பது ஒரு வீரருக்கான மிகப்பெரிய முதலீடு, ஆனால் அதற்கு கைமாறாக ஒரு சிறிய இன்னிங்ஸைக் கூட அவர் இன்னும் விளையாடவில்லை என்பது லக்னோ ரசிகர்களுக்குப் பெரும் கவலை.
அதேபோல், அதே அணியில் 21 கோடி ரூபாய்க்கு தக்கவைக்கப்பட்ட நிக்கோலஸ் பூரன், இந்த சீசனின் மிகப்பெரிய 'டிசாஸ்டர்' என்று அழைக்கப்படுகிறார். டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிரடிக்கு பெயர்போன பூரன், இந்த முறை பந்துகளைச் சந்திக்கவே திணறி வருகிறார். லக்னோ அணி இவ்வளவு பெரிய தொகையை இந்த இருவர் மீதும் முதலீடு செய்திருப்பது, அந்த அணியின் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்புகளைத் தற்போது கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
கொல்கத்தாவின் கேமரூன் கிரீன்
இந்த சீசனின் ஏல வரலாற்றில் அதிகப் பேசப்பட்டவர் கேமரூன் கிரீன். இவரை 25.2 கோடி ரூபாய்க்கு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) வாங்கியது. ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இவர் பந்துவீச்சிலும் பேட்டிங்கிலும் மிரட்டுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை நடந்த போட்டிகளில் அவர் ஒரு போட்டியில் கூட தனது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. ரன்களை வாரி வழங்குவதும், பேட்டிங்கில் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழப்பதும் கிரீனின் வழக்கமாகிவிட்டது. 25 கோடிக்கும் அதிகமான தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு வீரர், அணியின் வெற்றிக்குச் சிறு பங்களிப்பைக்கூட அளிக்காதது கொல்கத்தா நிர்வாகத்திற்குப் பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் குளறுபடிகள்
வழக்கமாக வீரர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கில்லாடியான சிஎஸ்கே, இந்த முறை இரண்டு இளம் வீரர்கள் மீது தலா 14.2 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்தது.
கார்த்திக் சர்மா: மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் வாங்கப்பட்ட கார்த்திக் சர்மா, தொடரின் ஆரம்பத்தில் கிடைத்த வாய்ப்புகளில் மிக மோசமாகச் செயல்பட்டார். இதனால் அவர் தற்போது ஆடும் லெவனில் இருந்தே நீக்கப்பட்டுள்ளார். 14 கோடி ரூபாய் வீரர் பெஞ்சில் அமர்ந்திருப்பது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியாக உள்ளது.
பிரசாந்த் வீர்: இவரும் 14.2 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டவர். தோற்கப்போகும் நிலையில் இருந்த ஒரு போட்டியில் மட்டும் சற்று அதிரடியாக விளையாடினார். ஆனால், அது வெற்றிக்கு உதவவில்லை. மற்ற போட்டிகளில் இவரும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தத் தவறியதால், இவரை வாங்கியதும் ஒரு தோல்வி முடிவாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
பிளேயர்களின் மோசமான ஆட்டத்துக்கு காரணம் என்ன?
20 கோடிக்கும் மேல் சம்பளம் வாங்கும் வீரர்கள், அந்த விலையின் அழுத்தத்தால் இயல்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தத் திணறுகிறார்கள். ரிஷப் பண்ட் போன்ற வீரர்கள் காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்த பிறகு பழைய வேகத்தை அடைய முடியாமல் தடுமாறுகிறார்கள். இந்த நட்சத்திர வீரர்கள் சோபிக்காத நிலையில், அடிப்படை விலைக்கு எடுக்கப்பட்ட பல இளம் இந்திய வீரர்கள் மிகச்சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 2ம் பாதியிலாவது அதிக தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட பிளேயர்கள் சிறப்பாக விளையாடுவார்களா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
