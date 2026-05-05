தூபே நீக்கம்... பிளேயிங் லெவனில் 2 மாற்றம் - சேஸ்ஸிங் செய்யும் CSK

DC vs CSK Match Updates: ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்துள்ளது. சிஎஸ்கே அதன் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளது.
தோனி இல்லை
இன்றைய போட்டியிலும் தோனி விளையாட மாட்டார் என முன்னரே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதுவரை 9 போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி விளையாடியிருக்கிறது, எதிலுமே தோனி விளையாடவில்லை.
பிளேயிங் 11 மாற்றம்
டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்துள்ளது. சிஎஸ்கே அணியில் தூபே, பிரசாந்த் வீர், ராமகிருஷ்ண கோஷ் ஆகியோருக்கு பதில் அகேல் ஹொசைன், குர்ஜப்னீத் சிங் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். சிவம் தூபே மற்றும் சர்பராஸ் கான் இம்பாக்ட் வீரர் பட்டியலில் உள்ளனர். டெல்லி அணியில் கைல் ஜேமீசன் பதிலாக லுங்கி இங்கிடி சேர்க்கப்பட்டார்.
பிளே ஆப் வாய்ப்பு யாருக்கு?
இதுவரை சிஎஸ்கே 4 வெற்றிகளை குவித்துள்ளது. 8 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் சிஎஸ்கே இருக்கிறது. இன்று (மே 5) இரவு டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டியில் வெல்லும் அணிக்கே பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும்.
முந்தப்போவது யார்?
சிஎஸ்கே அணி மும்பையை அணியையும், டெல்லி அணி ராஜஸ்தான் அணியையும் வீழ்த்தி பெரும் நம்பிக்கையுடன் இந்த போட்டியை இரு அணிகளும் எதிர்கொள்கின்றன. நெட் ரன்ரேட்டில் சிஎஸ்கே முந்தியிருக்கிறது. இரு அணிகளுமே தலா 9 போட்டிகளில்தான் விளையாடியிருக்கிறது. இன்று சிஎஸ்கே வென்றால் அதே 6வது இடத்திலேயே இருக்கும், டெல்லி வென்றால் 6வது இடத்திற்கு வரும்.
பிளேயிங் லெவன் விவரம்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் ஷர்மா, டிவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது, அன்சுல் காம்போஜ், முகேஷ் சௌத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: பதும் நிசங்கா, கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), கருண் நாயர், ஸ்டப்ஸ், நிதிஷ் ராணா, அக்சர் பட்டேல் (கேப்டன்), அஷுடோஷ் சர்மா, மிட்செல் ஸ்டார்க், லுங்கி இங்கிடி, குல்தீப் யாதவ், நடராஜன்.
