சூர்யவன்ஷியின் மிரட்டல் அடி: சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அபார வெற்றி

Vaibhav Suryavanshi : ஐபிஎல் 2026 தொடரின் விறுவிறுப்பான மூன்றாவது ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சப்பாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிஎஸ்கே மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
ஆரம்பமே சிஎஸ்கே சொதப்பல்
போட்டியின் தொடக்கத்தில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரியான் பராக், முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். பனிப்பொழிவு மற்றும் மைதானத்தின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவை எடுத்தார். இந்த முடிவு அந்த அணிக்குச் சாதகமாக அமைந்தது. முதலில் பேட்டிங் இறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ராஜஸ்தான் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் நந்த்ரே பர்கர் ஆகியோரின் அசுர வேகத்தில் சிஎஸ்கே வரிசையாக விக்கெட்டுகளை இழந்தது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 6 ரன்களிலும், சஞ்சு சாம்சன் 6 ரன்களிலும் என முக்கிய வீரர்கள் இருவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
சிஎஸ்கே அணியின் தடுமாற்றம்
மிடில் ஆர்டரில் வந்த வீரர்களும் ராஜஸ்தான் அணியின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறினர். ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், ஜேமி ஓவர்டன் மட்டும் தனி ஆளாகப் போராடினார். அவர் 36 பந்துகளில் 43 ரன்கள் எடுத்து அணி ஓரளவு கௌரவமான ஸ்கோரை எட்ட உதவினார். இருப்பினும், ராஜஸ்தான் அணியின் ரவீந்திர ஜடேஜா தனது சுழற்பந்து வீச்சால் சிஎஸ்கேவின் பின்வரிசையை நிலைகுலையச் செய்தார். இறுதியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 19.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 127 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அதிரடி ஆட்டம்
128 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு, 15 வயதே ஆன இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஒரு மின்னல் வேகத் தொடக்கத்தைக் கொடுத்தார். தொடக்கம் முதலே சென்னை அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்த சூர்யவன்ஷி, வெறும் 15 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து சாதனை படைத்தார். அவர் மொத்தம் 17 பந்துகளில் 52 ரன்கள் விளாசி ஆட்டத்தின் போக்கை முற்றிலுமாக மாற்றினார். இதில், 4 பவுண்டரிகள், 5 சிக்சர்கள் விளாசி தள்ளினார். இவருடன் தொடக்க வீரராகக் களமிறங்கிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் நிதானமாக விளையாடி 38 ரன்கள் சேர்த்தார்.
ராஜஸ்தானின் அபார வெற்றி
சூர்யவன்ஷியின் அதிரடியால் ராஜஸ்தான் அணி பவர் பிளே ஓவர்களிலேயே வெற்றியை உறுதி செய்தது. சூர்யவன்ஷி ஆட்டமிழந்த பிறகு, துருவ் ஜூரெல் 18 ரன்களும், ரியான் பராக் 14 ரன்களும் எடுத்து ஜோடி சேர்ந்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 12.1 ஓவர்களிலேயே 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 128 ரன்கள் எடுத்து, 47 பந்துகள் மீதமுள்ள நிலையில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
ஆட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் ஆகிய இரண்டும் மிகச்சிறப்பாக இருந்தது. குறிப்பாக, இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் ஆட்டம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. மறுபுறம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டிங் வரிசை பலவீனமாகத் தெரிந்தது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன் சோபிக்கவில்லை. இந்த வெற்றி ராஜஸ்தான் அணியின் நெட் ரன் ரேட்டை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ