சூர்யவன்ஷி புயலால்... ராஜஸ்தான் மிரட்டல் வெற்றி - ஆர்சிபிக்கு முதல் வெற்றி!

IPL 2026, RR vs RCB Highlights: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 16வது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதின. மழை காரணமாக ஆட்டம் இரவு 8.40 மணிக்கு தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் துஷார் தேஷ்பாண்டேவுக்கு பதில் பிரிஜ்ஜேஷ் சர்மா அணிக்குள் வந்தார். ஆர்சிபி அணியில் ஜேக்கப் டஃபிக்கு பதில் ஜாஷ் ஹேசில்வுட் அணிக்குள் கொண்டுவரப்பட்டார். தொடர்ந்து ஆர்சிபி அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
பட்டிதார் அடித்த அரைசதம்
பில் சால்ட் 0, படிக்கல் 14, விராட் கோலி 32, குர்னால் பாண்டியா 1, ஜித்தேஷ் சர்மா 5, டிம் டேவிட் 13, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 22 என சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் சற்று நிலைத்து நின்று விளையாடினார். 14 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட்டுக்கு 125 ரன்களை எடுத்திருந்தது. வெங்கடேஷ் ஐயர் இம்பாக்ட் வீரராக 9வது வீரராக உள்ளே வந்தார்.
இங்கிருந்து ரஜத் பட்டிதார் - வெங்கடேஷ் ஐயர் ஜோடி சிறப்பாக விளையாடினர். இந்த ஜோடி 19 பந்துகளில் 41 ரன்களை குவித்தது. பட்டிதார் 40 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸரை பறக்கவிட்டு 63 ரன்களை குவித்தார்.
202 ரன்கள் இலக்கு
கடைசி ஓவரில் அதிரடி காட்டிய வெங்கடேஷ் ஐயர் மொத்தம் 15 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர், 1 பவுண்டரி 29 ரன்களை அடித்தார். இதனால், 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 201 ரன்களை ஆர்சிபி குவித்தது. ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், பிரிஜ்ஜேஷ் சர்மா தலா 2 விக்கெட்டையும், சந்தீப் சர்மா, ரவீந்திர ஜடேஜா தலா 1 விக்கெட்டையும் பெற்றனர்.
சூர்யவன்ஷி புயல்
தொடர்ந்து, 202 ரன்களை நோக்கி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் சீறிப்பாய்ந்தது. ஜெய்ஸ்வால் 13 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார். ஆனால், சூர்யவன்ஷி ஆர்சிபி பௌலர்களை புரட்டி எடுத்தார். ஹசில்வுட், புவனேஷ்குமார், அபிநந்தன் சிங் ஆகியோரை பவர்பிளேவில் வெளுத்தெடுத்தார். இதனால் பவர்பிளே முடிவில் 97 ரன்களை ராஜஸ்தான் எடுத்தது, ஒரு விக்கெட்தான் சரிந்திருந்தது.
குர்னால் பாண்டியா 9வது ஓவரை வீசினார். அதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்டமிழந்தார். 26 பந்துகளில் 8 பவுண்டரி, 7 சிக்ஸர் உடன் 78 ரன்களை அடித்தார். வந்த முதல் பந்திலேயே ஹெட்மயர் டக்அவுட்டானார். ரியான் பராக் 3 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். 9.4 ஓவரில் 134/4 என ஸ்கோர் இருந்தது.
ஆட்டநாயகன் சூர்யவன்ஷி
அதன்பின்னர், ஜடேஜா - துருவ் ஜூரேல் ஜோடி 50 பந்துகளுக்கு 68 ரன்களை அடித்து ஆட்டத்தை முடித்து வைத்தது. 2 ஓவர்கள் மிச்சம்வைத்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. துருவ் ஜூரேல் 43 பந்துகளில் 8 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர் என 81 ரன்களையும், ரவீந்திர ஜடேஜா 25 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி மட்டுமே அடித்து 24 ரன்களை எடுத்தார். ஆட்டநாயகனாக சூர்யவன்ஷி வென்றார்.
https://t.co/X76bJjmq1j#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvRCB | @rajasthanroyals pic.twitter.com/eNq8gglcrL
— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2026
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ