/IPL 2026: மீண்டும் சாம்பியனாகுமா RCB? குவாலிபையர் 1 டேட்டா சொல்லும் ஜோசியம்

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026ல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சாம்பியனாக வாய்ப்பு அதிகம் என குவாலிஃபையர் ஒன் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் லீக் சுற்றுகள் விறுவிறுப்பாக நிறைவடைந்து, தற்போது பிளே ஆப் சுற்றுகளுக்கான அட்டவணை முழுமையாக தயாராகிவிட்டது. ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த இறுதி கட்டப் போட்டிகள் மே 26 முதல் தொடங்குகின்றன. நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு இந்த முறையும் கோப்பையை வென்று, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை தக்க வைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அதற்கு சாதகமாக சில ஆச்சரியமான புள்ளிவிவரங்களும், ராசியான முடிவுகளும் அமைந்துள்ளன.
மே 26 குவாலிபையர் 1: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் – தர்மசாலா மைதானம்.
மே 27 எலிமினேட்டர்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் – முல்லான்பூர் மைதானம்.
மே 29 குவாலிபையர் 2: குவாலிபையர் 1ல் தோற்கும் அணி vs எலிமினேட்டரில் வெல்லும் அணி – முல்லான்பூர் மைதானம்.
மே 31 இறுதிப்போட்டி: அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் மகா இறுதிப்போட்டி நடைபெறுகிறது.
மே 26 அன்று தர்மசாலா மைதானத்தில் நடைபெறும் குவாலிஃபையர் 1 போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தப்போவது சாதாரண அணிகள் அல்ல, இந்திய கிரிக்கெட்டின் இரு பெரும் தூண்களாக உள்ள விராட் கோலியின் RCB அணியும், சுப்மன் கில்லின் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் இதில் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன. இந்த சீசனில் குஜராத் அணி தர்மசாலா மைதானத்தில் இன்னும் ஒரு போட்டி கூட விளையாடவில்லை. ஆனால், ஆர்சிபி ஏற்கனவே இங்கு ஒரு போட்டியில் விளையாடி வெற்றியும் பெற்றுள்ளது.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஆர்சிபி அணி இதுவரை 3 முறை குவாலிபையர் 1 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளது. அதில் 2 போட்டிகளில் வெற்றியும், ஒன்றில் தோல்வியும் கண்டுள்ளது. இதில் சுவாரசியமான விஷயம் என்னவென்றால், கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஆர்சிபி அணி குவாலிபையர் 1 போட்டியில் அப்போதைய குஜராத் லயன்ஸ் அணிக்கு எதிராகவே விளையாடியது. அந்தப் போட்டியில் மிரட்டலாக வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கும் தகுதி பெற்றது. தற்போது 10 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் குவாலிபையர் 1ல் குஜராத் அணியை ஆர்சிபி எதிர்கொள்வது ரசிகர்களுக்கு பழைய நினைவுகளையும், நம்பிக்கையையும் கொடுத்துள்ளது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டைப் போலவே, இந்த ஆண்டின் பிளே ஆப் சுற்றிலும் ஐபிஎல்லின் வெற்றிகரமான அணிகளான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆகிய இரு அணிகளும் தகுதி பெறவில்லை. சிஎஸ்கே, மும்பை அணிகள் இல்லாதது ஆர்சிபி அணிக்கு கோப்பையை வெல்வதற்கான வாய்ப்பை மிக எளிதாக்கியுள்ளதாக கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு பிளே ஆப் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது முதல் ஒரு ஆச்சரியமான சாதனை நீடித்து வருகிறது. குவாலிபையர் 1 போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே பெரும்பாலான சீசன்களில் கோப்பையையும் வென்றுள்ளது. இதுவரை நடந்துள்ள 14 பிளே ஆப் வரலாற்றில், 11 முறை குவாலிபையர் 1ல் வெற்றி பெற்ற அணியே சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. குவாலிபையர் 1ல் தோற்று, பின்னர் குவாலிபையர் 2 வழியாக வந்து கோப்பை வென்ற ஒரே அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் மட்டுமே. இருமுறை அப்படி கோப்பையை வென்றுள்ளது மும்பை அணி.
எனவே, கடந்த ஆண்டைப் போலவே இந்த ஆண்டும் ஆர்சிபி அணி குவாலிபையர் 1 போட்டியில் வெற்றி பெற்றால், அவர்கள் 2026 ஐபிஎல் கோப்பையை தூக்குவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிடும். சரித்திரம் மீண்டும் திரும்புமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.