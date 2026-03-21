RCB அணியில் யஷ் தயாளை காணவில்லை... ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா...?

IPL 2026 RCB: போக்சோ உள்பட இரண்டு பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகியிருக்கும் யஷ் தயாள் தற்போது ஆர்சிபி அணியின் பயிற்சியிலும் ஈடுபடவில்லை; அணி விளம்பரங்களில் அவரது முகமும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இந்நிலையில், யஷ் தயாள் அணியில் தொடர்கிறாரா இல்லையா என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 21, 2026, 07:27 AM IST
  • மார்ச் 28இல் ஆர்சிபி அணி முதல் போட்டியை விளையாடுகிறது.
  • இதுவரை முதல்கட்ட அட்டவணை மட்டுமே வெளியாகி உள்ளது.
  • விரைவில் 2ம் கட்ட அட்டவணை வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.

ஐபிஎல் 2026 யஷ் தயாள்: 19வது ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி பெங்களூரு நகரில் கோலாகலமாக தொடங்க இருக்கிறது. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் ஐபிஎல் தொடரை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.

ஆர்சிபி vs எஸ்ஆர்ஹெச் போட்டி

முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் எதிர்கொள்கிறது. தற்போது முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை முதற்கட்டமாக வெளியாகி உள்ளது. விரைவில் 2ம் கட்ட அட்டவணை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முடிவுக்கு வந்த ஆர்சிபியின் காத்திருப்பு

நீண்ட காலம் போராடி ஆர்சிபி அணி கடந்தாண்டுதான் முதல்முறையாக கோப்பையை வென்றிருந்தது. அனில் கும்ப்ளே, ராகுல் டிராவிட், டேனியல் வெட்டோரி, விராட் கோலி, பாப் டூ பிளெசிஸ் உள்ளிட்ட பல முன்னணி கேப்டன்கள் இருந்தும் ஆர்சிபி அணியால் கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை. ஆனால், ரஜத் பட்டிதார் முதன்முதலாக தலைமை தாங்கியபோதே கோப்பையை வென்று ஆர்சிபியின் கெட்ட காலம் முடிவுக்கு வந்தது.

ஆர்சிபி கழட்டிவிட்ட வீரர்கள்

2025 மெகா ஏலத்தில் ஆர்சிபி சிறப்பான அணியை கட்டமைத்தது. பேட்டிங், பந்துவீச்சு என அனைத்திலும் சிறப்பான காம்பினேஷனை ஆர்சிபி கடந்த சீசனில் கண்டடைந்தது. அதே பலத்துடன் ஆர்சிபி அணி 2026 சீசனையும் எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன், லியம் லிவிங்ஸ்டன், மயங்க் அகர்வால், லுங்கி இங்கிடி, டிம் சைஃபர்ட், ஸ்வஸ்திக் சிக்காரா, மனோஜ் பண்டகே, மோகித் ராத்தீ உள்ளிட்ட வீரர்களை விடுவித்தது.

ஆர்சிபி ஏலத்தில் எடுத்த வீரர்கள்

தொடர்ந்து மினி ஏலத்தில் வெங்கடேஷ் ஐயர், சத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், விக்கி ஓஸ்த்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா, கனிஷ்க் சௌகான், ஜார்டன் காக்ஸ், ஜேக்கப் டஃப்பி உள்ளிட்ட வீரர்களை ஆர்சிபி அணி எடுத்தது.

பலமான பந்துவீச்சு படை

கடந்த சீசனில் ஆர்சிபி அணி கோப்பையை வெல்ல அவர்களின் சிறந்த பேட்டிங் மட்டுமின்றி, உலகத்தர பந்துவீச்சும் ஒரு காரணம். அதிலும் ஹேசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார், யஷ் தயாள் ஆகியோர் முக்கிய வீரர்களாக திகழ்ந்தனர். அந்த வகையில், ஹேசில்வுட் தொடக்கத்தில் ஒரு சில போட்டிகளை தவறவிடுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆர்சிபி அணி தற்போது பெங்களூருவில் பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது.

பயிற்சிக்கு வராத யஷ் தயாள் 

பல வீரர்கள் பயிற்சியில் இணைந்துவிட்ட நிலையில், இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான யஷ் தயாளை பயிற்சியிலும் காணவில்லை, அணியின் பேருந்திலும் அவரது புகைப்படமும் இடம்பெறவில்லை. பாலியல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய யஷ் தயாளை, மினி ஏலத்தில் ஆர்சிபி அணி தக்கவைத்திருந்தது. ஆனால் யஷ் தயாளை பயிற்சியில் எங்கும் காணவில்லை என்ற நிலையில், அவர் அணியில் தொடர்கிறாரா இல்லையா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

யஷ் தயாள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் என்னென்ன? 

உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த யஷ் தயாள் மீது இரண்டு பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன. இரண்டு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சிறுமி உள்பட இரண்டு பெண்களிடம் யஷ் தயாள் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

கடந்தாண்டுதான் யஷ் தயாள் மீதான குற்றச்சாட்டு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. 2025ஆம் ஆண்டில் யஷ் தயாள் மீது, உத்தர பிரதேசத்தின் காசியபாத் நகரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி தன்னை பாலியல் ரீதியாக சுரண்டியதாக பெண் ஒருவர் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். அதேநேரத்தில், யஷ் தயாளுக்கு அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் முன் ஜாமீன் அளித்தது. 

தொடர்ந்து, ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் சிறுமியை பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக யஷ் தயாள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பதாக யஷ் தயாள் தரப்பு உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து, கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் அவருக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி, இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் ஸ்வேதா புண்டிரை, யஷ் தயாள் திருமணம் செய்துகொண்டார். 

ஆர்சிபியில் இருக்கிறாரா யஷ் தயாள்?

இந்நிலையில், கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ. 5 கோடிக்கு தக்கவைத்த யஷ் தயாள் குறித்து ஆர்சிபி அணி இதுவரை எந்தவித விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. இந்தச் சூழலில், யஷ் தயாளை பயிற்சியிலும் காணவில்லை, அணியின் விளம்பரத்திலும் அவரது முகமும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இதனால் யஷ் தயாள் ஆர்சிபி அணியின் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதுவரை ஆர்சிபி அணியில் அவர் தொடர்கிறாரா இல்லையா என்பது இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை. 

