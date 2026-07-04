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நேதன் எல்லீஸ் தர்றோம்.. இந்த வீரரை தாங்க! பஞ்சாப் கிங்ஸிடம் டீல் பேசும் சிஎஸ்கே?

CSK Latest Trade News: ஆஸ்திரேலியா வீரர் நேதன் எல்லிஸை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டிரேட் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டிரேட் பேச்சுவார்த்தை குறித்த முழு தகவலை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:25 PM IST
நேதன் எல்லீஸ் தர்றோம்.. இந்த வீரரை தாங்க! பஞ்சாப் கிங்ஸிடம் டீல் பேசும் சிஎஸ்கே?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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