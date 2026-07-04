/நேதன் எல்லீஸ் தர்றோம்.. இந்த வீரரை தாங்க! பஞ்சாப் கிங்ஸிடம் டீல் பேசும் சிஎஸ்கே?

2027 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு இன்னும் 8 மாத காலம் இருந்தாலும், தற்போதே அணிகளுக்கு இடையேயான டிரேட் பேச்சுவார்த்தை சூடுபிடித்து உள்ளது. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டிரேட் டீலில் இறங்கி இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
உலகின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவரான ஹர்திக் பாண்டியாவை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெளியேற்ற திட்டமிட்டு அதற்கான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் டிரேட் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஹர்திக் பாண்டியாவை தருவதாகவும் ஆனால் அவருக்கு பதிலாக ஆயூஷ் மாத்ரேவை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும் என்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் கேட்டுள்ளது.
இந்த டீலுக்கு சிஎஸ்கே அணி ஒப்புக்கொள்ளாததால், தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்கஸ் அணியிடம் சென்றுள்ளது. அங்கு கிட்டத்தட்ட டீல் முடிவுக்கு வர இருக்கிறது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி அங்கித் ரகுவன்ஷி மற்றும் ரமன்தீப் சிங்கை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒரு சிறந்த ஆல்-ரவுண்டரை எடுக்க முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது நேதன் எல்லிஸை விட்டுக்கொடுத்துவிட்டு, மார்கோ யான்சனை வாங்க பேசி வருகின்றனராம்.
சிஎஸ்கே அணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இந்த டீலுக்கு ஓகே சொல்லுமா? என்ற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கடந்த ஐபிஎல் தொடரின் முதல் பாதியில் ஒரு போட்டியில் கூட தோல்வி பெறாமல் அருமையாக விளையாடியது. ஆனால் அதன்பின்னர் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து தொடரைவிட்டு வெளியேறியது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் இந்த மோசமான செயல்பாட்டிற்கு அவர்களது டெத் பவுலிங்கும் ஒரு காரணம். அவர்களிடம் ஒரு நல்ல டெத் பவுலர் இல்லை. இதனால் நேதன் எல்லிஸை கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த அணி நிர்வாகம் நினைக்கும் என்பதால் இந்த டீல் நல்லபடியாக முடியவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நேதன் எல்லிஸுக்கு யுஷ்வேந்திர சஹாலை விட்டுக்கொடுக்கவே தயாராக உள்ளனர். ஆனால், சிஎஸ்கே அணி மார்கோ யான்சனை கேட்கிறது. இதன் காரணமாக பஞ்சாப் அணி நாங்கள் ஆலோசித்து முடிவை தெரிவிப்பதாக சிஎஸ்கே நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மார்கோ யான்சனின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாக இருக்கும். பிராவோ, ஷேன் வாட்சன் போன்ற வெளிநாட்டு வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர்கள் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது போலவே மார்கோ யான்சனும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என சிஎஸ்கே நிர்வாகம் நம்புகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடனான பேச்சுவார்த்தையை சிஎஸ்கே அணி தற்காலிகமாகவே நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இதற்கிடையில் நடக்கும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடனான டீல் முடிவடைந்தால், ஹர்திக் பாண்டியாவுக்காக நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையை சென்னை அணி முற்றிலுமாக கைவிட்டுவிடும்.
2027 ஐபிஎல் தொடரை முன்னிட்டு நடக்கும் ஏலத்திற்கு முன்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை வெளியேறி ஒரு பெரிய தொகையுடன் ஏலத்திற்கு வர உள்ளதாகவும் அங்கு தரமான வீரர்களை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.