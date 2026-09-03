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மும்பையை விட்டு ஹர்திக்.. டெல்லியை விட்டு ராகுல்? இருவருக்கும் ஒரே அணி குறி!

ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்கு தற்போதில் இருந்தே வீரர்கள் டிரேடிங் தொடர்பான பேச்சுகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளிட்ட முக்கிய இந்திய வீரர்களை சுற்றி வெளியாகும் தகவல்கள் கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. தற்போது இந்த பட்டியலில் கே.எல். ராகுலும் இணைந்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 03, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:25 PM IST
மும்பையை விட்டு ஹர்திக்.. டெல்லியை விட்டு ராகுல்? இருவருக்கும் ஒரே அணி குறி!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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மும்பையை விட்டு ஹர்திக்.. டெல்லியை விட்டு ராகுல்? இருவருக்கும் ஒரே அணி குறி!
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