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IPL 2027ல் அதிரடி மாற்றம்.. 94 ஆக உயரும் போட்டிகள்! பிசிசிஐ மெகா பிளான்

IPL Latest News: 2027 ஐபிஎல் தொடரை மார்ச் 10 ஆம் தேதியே தொடங்கவும், போட்டிகளின் எண்ணிக்கையை 92 ஆக உயர்த்தவும் பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 18, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:44 PM IST
IPL 2027ல் அதிரடி மாற்றம்.. 94 ஆக உயரும் போட்டிகள்! பிசிசிஐ மெகா பிளான்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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