/IPL 2027ல் அதிரடி மாற்றம்.. 94 ஆக உயரும் போட்டிகள்! பிசிசிஐ மெகா பிளான்

இந்தியாவில் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஐபிஎல் டி20 தொடர், உலகளவில் மிக வெற்றிகரமான கிரிக்கெட் லீக் தொடராக உருவெடுத்துள்ளது. இதுவரை 19 சீசன்கள் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்திய நிலையில், அடுத்த ஆண்டு 20 வது சீசன் என்னும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மைல்கல்லை எட்டவுள்ளது. இதற்கான ஆரம்பகட்ட பணிகளை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தற்போதே தீவிரமாக தொடங்கி உள்ளது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சாம்பியன் கோப்பையை முத்தமிட்ட ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, அதே உத்வேகத்துடன் இந்த ஆண்டும் கோப்பையை தக்கவைத்து 'பேக்-டு-பேக்' சாம்பியனாக சாதனை படைத்தது. இதனால், அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள 20 வது சீசனில் ஆர்சிபி ஹாட்ரிக் அடிக்குமா அல்லது சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா போன்ற முன்னாள் சாம்பியன்கள் மீண்டும் கம்பேக் கொடுப்பார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே இப்போதே உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
வழக்கமாக ஐபிஎல் போட்டிகள் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கி மே மாதம் இறுதி வரை நடத்தப்படும். இந்த ஆண்டு மார்ச் 28 முதல் மே 31 வரை போட்டிகள் நடைபெற்றன. இருப்பினும், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் நிலவிய கடுமையான கோடை வெயில் காரணமாக, மைதானத்தில் விளையாடிய உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் உடல்ரீதியாக பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர். வீரர்களின் இந்த சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, 2027 ஐபிஎல் தொடரைச் சற்று முன்கூட்டியே நடத்த பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது.
இப்படி முன்கூட்டியே தொடங்குவதன் மூலம் மே மாதத்தின் மிக கடுமையான வெயிலை தவிர்க்க முடியும் என பிசிசிஐ கருதுகிறது.
அதேசமயம் அடுத்த சீசனில் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்த்தப்படவுள்ளது. தற்போதைய சீசன் வரை மொத்தம் 74 போட்டிகள் மட்டுமே நடத்தப்பட்டு வந்தன. ஆனால், 2027 சீசனில் போட்டிகளின் எண்ணிக்கையை 94 ஆக அதிகரிக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது.
போட்டிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், அட்டவணையில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டியிருக்கும். குறிப்பாக, ஒரே நாளில் இரண்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும் நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம்.
அதே சமயம் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை 94 ஆக உயர்த்தப்படும் பட்சத்தில், வீரர்களின் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது. அதே நேரத்தில் தொடர் முன்கூட்டியே தொடங்கப்படுவதால், உலக கோப்பை அல்லது பிற சர்வதேச ஐசிசி தொடர்களுக்கு தயாராக வீரர்களுக்கு போதிய கால அவகாசம் கிடைக்கும்.
மேலும், மெகா ஏலமா அல்லது மினி ஏலமா, வீரர்களின் வரத்து எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பது போன்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்து வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.