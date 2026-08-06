/MI வரும் ஜெய்ஸ்வால்? பதிலுக்கு இவரா? ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வைத்த செக்!

வரும் ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கான வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் அனைத்து அணிகளுமே மிக தீவிரமாக களம் இறங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, தங்களின் வயதான சீனியர் வீரர்களை வேறு அணிகளுக்கு அனுப்பிவிட்டு, எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு துடிப்புமிக்க இளம் வீரர்களை பட்டாளமாக சேர்க்கும் முயற்சியில் அணிகள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. கடந்த காலங்களில் சாதிக்க தவறிய அணிகள் எப்படியாவது கோப்பையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருக்க, சில முன்னணி அணிகளோ தங்களின் சீனியர் நட்சத்திரங்களை அந்த அணிகளுக்குத் தந்து, வளர்ந்து வரும் இளம் திறமைகளை கைப்பற்ற திட்டமிட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது நட்சத்திர பேட்டர் சூர்யகுமார் யாதவை டிரேடிங் மூலம் வேறு அணிக்கு அனுப்பிவிட்டு, அதற்கு பதிலாக ஒரு தரமான இளம் இந்திய பேட்டரை கைப்பற்ற காய்களை நகர்த்தி வருகிறது. இதற்காக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை அணுகிய மும்பை நிர்வாகம், சூர்யகுமாருக்கு பதிலாக யாஷஸ்வி ஜெய்ஷ்வாலை தருமாறு கேட்டுள்ளது.
ஆனால், ராஜஸ்தான் அணி இதற்கு சற்றும் அசராமல் ஒரு நிபந்தனையை விதித்துள்ளது. அதாவது, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் திலக் வர்மா ஆகிய இருவரையும் தந்தால் மட்டுமே ஜெய்ஷ்வாலை விடுவிக்க முடியும் என அதிரடியாக தெரிவித்து விட்டது. மும்பை அணி சூர்யகுமாருடன் விக்கெட் கீப்பர் ராபின் மின்ஸை தர முன்வந்தும், ராஜஸ்தான் நிர்வாகம் அதை ஏற்க மறுத்துவிட்டது.
முன்னதாக, இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை வாங்கவும் மும்பை அணி முயற்சித்தது. ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் ஆகிய இருவரையும் தருவதாக கூறியும், சூர்யவன்ஷியை எந்த சூழலிலும் தர முடியாது என ராஜஸ்தான் திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டது. தற்போது ஜெய்ஷ்வால் விஷயத்திலும் திலக் வர்மையை கேட்டு மும்பை அணிக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளது ராஜஸ்தான்.
மற்றொரு புறம், ஹர்திக் பாண்டியாவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு அனுப்பிவிட்டு, சிஎஸ்கேவின் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் ஷிவம் துபே ஆகியோரை கேட்க மும்பை முயன்றது. ஆனால், சிஎஸ்கே இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அதன் பிறகு துபே மற்றும் டிவோல்ட் பிரேவிஸை கேட்டபோதும் சிஎஸ்கே மறுத்துவிட்டது.
இறுதியில், ஷிவம் துபே மற்றும் கலீல் அகமது ஆகியோரை மட்டுமே தர முடியும் என சிஎஸ்கே கட் அண்ட் ரைட்டாக கூறிவிட்டது. ஹர்திக் பாண்டியாவும் சிஎஸ்கேவிற்கு செல்லவே விருப்பம் காட்டியதால், வேறு வழியின்றி மும்பை இந்த டீலுக்கு சம்மதித்தது.
ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங்கில் எதிர்பார்த்த இளம் வீரர் கிடைக்காததால், தற்போது சூர்யகுமார் யாதவை வைத்து எப்படியாவது ஒரு சிறந்த இளம் இந்திய வீரரை கைப்பற்ற மும்பை தீவிரமாக முயன்று வருகிறது. ராஜஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை படியவில்லை என்றால், மற்ற அணிகளுடன் பேசி தனது இலக்கை அடைய மும்பை நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.