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MI வரும் ஜெய்ஸ்வால்? பதிலுக்கு இவரா? ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வைத்த செக்!

MI - RR Trade: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் டீல் பேசி இருக்கிறது. அதாவது சூர்யகுமார் யாதவ் தருகிறோம்.. நீங்கள் ஜெய்ஸ்வால் தாருங்கள் என கேட்டுள்ளது. அதற்கு ஆர்ஆர் அணி சூர்யகுமார் யாதவுடன் சேர்த்து மற்றொரு வீரரையும் கேட்டுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 06, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:32 PM IST
MI வரும் ஜெய்ஸ்வால்? பதிலுக்கு இவரா? ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வைத்த செக்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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