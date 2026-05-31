/IPL Final : குஜராத் ஜெயிக்க இன்னும் வாயிருக்கு... ஆர்சிபி கனவு 'இவர்களின்' கையில்...!

IPL Final 2026 Updates : ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டியில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 155 ரன்களை அடித்தது. வாஷிங்டன் சுந்தர் அரைசதம் அடித்தார். வெறும் 156 ரன்களே ஆர்சிபி அணிக்கு இலக்கு என்றாலும், இன்னும் ஆட்டம் முடியவில்லை. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு என்ன வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL Final 2026, RCB vs GT Match Updates : ஐபிஎல் 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் பரபரப்பான முதல் பாதி முடிந்திருக்கிறது. முதல் பாதியை முழுமையாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிதான் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. ஆர்சிபி அணி எவ்வித அவசரமும் காட்டாமல் நிதானமாக விளையாடினாலே 2வது கோப்பையை வென்றுவிடலாம் என்ற சூழல் தற்போது உள்ளது.
ஆர்சிபி அணி டாஸ் வென்றபோதே, அந்த அணி 30% ஐபிஎல் கோப்பையை நெருங்கிவிட்டதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் அஸ்வின், டாஸிற்கு பின் தெரிவித்திருந்தார். தற்போது குஜராத்தை 155 ரன்களுக்கு சுருட்டியதன் மூலம், இன்னும் 30% கோப்பையை நெருங்கிவிட்டது ஆர்சிபி என்றே சொல்லலாம். 60% கோப்பையில் கைவைத்திருக்கும் ஆர்சிபி, அதை தூக்கிக் கொண்டாட இந்த சேஸ்ஸிங்கை சிறப்பாக அமைத்தாலே போதுமானது.
Winning the toss takes the men in red 30 percent closer to a title defence!— Ashwi (@ashwinravi99) May 31, 2026
குஜராத் அணி கூடுதலாக 22 ரன்களை அடித்திருக்க வேண்டும் என கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் பிரசன்னா அகோரம் (Pdogg) தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சேஸ்ஸிங்கில் முன்னணியில் இருக்க ஆர்சிபி பவர்பிளேவில் 45 ரன்களை அடித்தால் போதும் என்றும் 1 விக்கெட்டை இழந்தாலும் பிரச்னையில்லை என்றும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
156 target for RCB on a bowler friend pitch which is 22 runs short than the average winning score. RCB needs to be 45/1 after power play to stay ahead of this chase.— Prasanna (@prasannalara) May 31, 2026
பவர்பிளேவில் குஜராத் அணி 3-4 விக்கெட்டை எடுத்தால் அந்த அணிக்கு பெரியளவில் வாய்ப்புள்ளது. சிராஜ், ரபாடா, ஹோல்டர், அர்ஷத் கான் என சிறந்த பந்துவீச்சாளர்கள் அணியில் உள்ளனர். இவர்கள் பவர்பிளேவில் சிறப்பாக பந்துவீசி ஆர்சிபியை கட்டுப்படுத்தினால், அடுத்த மிடில் ஓவர் ரஷித் கானின் கைகளில் உள்ளது. பவர்பிளேவிலும், மிடில் ஓவரிலும் 6-7 விக்கெட்டை எடுக்க வேண்டிய நிலையில் குஜராத் உள்ளது.
மறுபக்கம், ஆர்சிபி அணிக்கு சேஸ்ஸிங் கிங் விராட் கோலி இருக்கும் நிலையில் அவர் கடைசி வரை நின்று ஆட்டத்தை முடித்துக்கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய பந்தில் சிராஜ் மற்றும் ரபாடா பந்துவீச்சை தாக்குப்பிடித்து, விக்கெட்டை விடாமல் சீராக ரன்களை சேர்த்தாலே ஆர்சிபி அணி இன்று கோப்பையை தட்டித்தூக்குவது உறுதியாகிவிடும். அதன்மூலம், சிஎஸ்கே (2010, 2011) மற்றும் மும்பையின் (2019, 2020) வரிசையில் ஆர்சிபி அணியும் தொடர்ச்சியாக 2வது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளது.
ஆர்சிபி அணிக்கு விராட் கோலி, ரஜத் பட்டிதார், குர்னால் பாண்டியா ஆகியோரின் ஆட்டம் இன்று முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இவர்களால் அதிரடியும் காட்ட முடியும், நிதானமும் காட்ட முடியும். 156 ரன்கள் சேஸ்ஸிங் கொண்ட அதிக அழுத்தமும் கொண்ட இறுதிப்போட்டியில் இந்த குணாதிசயங்கள் மிகவும் அவசியமானவை.
குஜராத் அணியின் பேட்டிங் வாஷிங்டன் சுந்தர் 37 பந்துகளில் 5 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் அடித்தார். ஆர்சிபி பந்துவீச்சில் ரஷிக் சலாம் 3, புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் ஹேசில்வுட் 2, குர்னால் பாண்டியா 1 விக்கெட்டை எடுத்தனர்.