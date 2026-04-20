English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
IPL டீம் ஓனரே... பில்லி சூனியம் வச்சாரு... யாரை சொல்கிறார் லலித் மோடி?

Lalit Modi: சிவம் துபேவுக்கு பில்லி சூனியம் வைத்ததாக வீடியோக்கள் பரவிய நிலையில், ஐபிஎல் அணி உரிமையாளரே எதிரணி வீரர்கள் மீது இதுபோன்ற மாந்திரீக செயலை செய்ததாக ஐபிஎல் தொடரின் முன்னாள் தலைவர் லலித் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:10 PM IST
  • 2011ஆம் ஆண்டில் இச்சம்பவம் நடந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
  • இதுகுறித்த ஆதாரங்களும் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
  • இதுகுறித்து அவர் எச்சரிக்கையும் கொடுத்ததாக தெரிவித்தார்.

Trending Photos

IPL Latest News Updates, Lalit Modi: உலகளவில் பல்வேறு டி20 தொடர்கள் நடைபெற்றாலும், ஐபிஎல் தொடரை போன்று பணம் கொழிக்கும் தொடர் வேறில்லை. கடந்த 19 ஆண்டுகளாக தரம் குறையாமல், விறுவிறுப்பாக, வெற்றிகரமாக ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஐபிஎல் தொடர் என்றாலே சர்ச்சைகளும், விவகாரங்களும், பிரச்னைகளும் இல்லாமல் இருக்காது. அது 2008ஆம் ஆண்டு முதல் சீசனில் தொடங்கி, தற்போது நடைபெற்று வரும் 19வது சீசன் வரை எந்த விதிவிலக்கும் இல்லை. 

பல்வேறு தடைகளை தகர்த்து ஐபிஎல் தொடர் இந்தளவிற்கு வளர்ந்து நிற்பதற்கு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் பலமான உட்கட்டமைப்பு ஆகியவை முக்கிய காரணமாக உள்ளன. 

ஐபிஎல் தொடரின் அசுர வளர்ச்சி

வெறும் 8 அணிகளுடன் ஆரம்பித்த ஐபிஎல் தொடர் தற்போது 10 அணிகளுக்கான தொடராக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இடையிடையே பல அணிகள் கலைந்தாலும் தடைபடாமல் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. 2008ஆம் ஆண்டில் சராசரியாக 8 அணிகளின் மதிப்பு 90 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. அது தற்போது 2026இல் சராசரியாக 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உள்ளது. சுமார் 16 மடங்கள் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 

அசுர வளர்ச்சியை கண்டுள்ள ஐபிஎல் தொடரின் நிறுவனர் ஆவார். ஐபிஎல் தொடரின் முதல் தலைவர் இவர்தான். 2010ஆம் ஆண்டுவரை ஐபிஎல் தொடரின் தலைவராகவும் இருந்தார். அதன்பின் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து அவர் தடை செய்யப்பட்டார், அமலாக்கத்துறை அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது, அவர் லண்டனுக்கு தப்பிச் சென்றது ஆகியவை தனிக்கதை.

வைரலாகும் பில்லி சூனிய வீடியோ

தற்போது லண்டனில் இருந்துகொண்டு ஐபிஎல் தொடர் குறித்தும், இந்திய கிரிக்கெட் குறித்தும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் லலித் மோடி தொடர்ச்சியாக கருத்து தெரிவித்து வருகிறார். 

அந்த வகையில், சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரலான SRH அணி ரசிகரின் பில்லி சூனிய வீடியோவும், சிஎஸ்கே அணி புகார் செய்ததாக பரவும் போலி கடிதத்தையும் குறிப்பிட்டு தற்போது லலித் மோடி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஹைதராபாத் போட்டியில் நடந்தது என்ன?

நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 18) அன்று ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் சிஎஸ்கே - எஸ்ஆர்ஹெச் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இப்போட்டியில் பார்வையாளர் ஒருவர், கையில் எலுமிச்சை பழத்தை வைத்துக்கொண்டு, வாயில் மந்திரம் சொல்வதை போன்று செய்கை செய்ய, அடுத்த நொடியே சிவம் துபே ஆட்டமிழப்பதை போன்று வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்

இந்த வீடியோவை இணையத்தில் நேற்று வைரலானது. சிவம் துபேவின் விக்கெட் சரிய வேண்டும் என அந்த ரசிகர் மாந்திரீகம் செய்ததாகவும், அதனால் உடனே விக்கெட் விழுந்துவிட்டதாக நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் செய்து வந்தனர். இந்த வீடியோவில் காட்டப்பட்டது உண்மையா... பொய்யா... என்பதை தாண்டி இந்த சம்பவத்திற்கு ஐபிஎல் நிர்வாகத்திடம் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் புகார் அளிப்பதை போன்ற போலி புகாரும் இணையத்தில் வைரலாகின.

லலித் மோடி வைத்த குற்றச்சாட்டு

இந்நிலையில், இந்த வீடியோ மற்றும் கடிதம் இரண்டையும் பார்த்த லலித் மோடி அவரது X பக்கத்தில் பல்வேறு பதிவுகளை போட்டுள்ளார். குறிப்பாக, தொடக்க கால கட்டங்களில் ஐபிஎல் அணி உரிமையாளர் ஒருவரும் இதுபோன்று பில்லி சூனியம், மாந்திரீகம் உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டதாக லலித் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

2011இல் நடந்த சம்பவம்

இதுகுறித்த ஒரு பதிவில், "ஒரு அணியின் உரிமையாளர் எதிரணிக்கு இதை (மாந்திரீகம் போன்ற செயல்) இதை செய்வதை நான் பதிவிட்டது நினைவிருக்கிறது. அதாவது, எதிரணியின் டிரெஸ்ஸிங் ரூமிலேயே அவர்கள் இதை செய்திருக்கிறார்கள். 

2011ஆம் ஆண்டில் இது நடந்தபோதே, உறுதியான ஆதாரங்களுடன் எனக்கு எச்சரிக்கை வந்ததால், நான் எதிரணி உரிமையாளர்களை இதுகுறித்து எச்சரித்திருந்தேன். எனது குழுவினர் வெளியிட முடிவு செய்தபடி, இந்த செயல்கள் யாரால், எப்படி நடத்தப்பட்டன என்பதை திரைப்படம் / தொலைக்காட்சி தொடரில் நான் வெளிப்படுத்துவேன்" என்றார். 

இதனால், ஐபிஎல் ரசிகர்கள் இடையே பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 2011ஆம் ஆண்டில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, ஆர்சிபியை இறுதிப்போட்டியில் வீழ்த்தி 2வது முறையாக கோப்பையை வென்றது நினைவுக்கூரத்தக்கது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IPLCSKLalit ModiIPL NewsBlack Magic

Trending News