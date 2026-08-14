/Explainer : ஐபிஎல் தொடரில் இம்பாக்ட் பிளேயர் விதி வேணுமா...? வேண்டாமா...?

IPL Impact Player Rule Need or Not Explainer: கிரிக்கெட் என்பது பாரம்பரியமாக 11 வீரர்கள் மட்டுமே விளையாடக்கூடியதுதான். பேட்டிங் அணியில் 2 பேட்டர்கள் இருப்பார்கள், 9 பேர் பெவிலியனில் இருப்பார்கள். பந்துவீசும் அணியில் ஒருவர் விக்கெட் கீப்பிங் செய்ய, மற்றொருவர் பந்துவீசுவார். இதுதான் கிரிக்கெட்டில் வழக்கமாக இருந்தது.
ஆனால், டி20 கிரிக்கெட் போட்டி இந்த விதியை உடைத்து புதிய வெளியை திறந்துவிட்டது. அதாவது ஒரு அணியில் 12 வீரர்கள் விளையாடும் வகையிலான விதிகள் தோன்றின. ஐபிஎல் தொடரில் இடம்பெற்றிருக்கும் Impact Player விதி, பெரிதும் விவாதிக்கப்படும் விதியாக உள்ளது. இந்த விதியின் இருப்பதால் கிரிக்கெட்டுக்கு சாதகம் என்ன?, பாதகம் என்ன? உள்ளிட்ட அனைத்தையும் இங்கு அலசலாம்.
ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு சிக்கல்: இம்பாக்ட் வீரர்களின் விதியால் ஆல்-ரவுண்டர்களின் தேவை குறைகிறது. அதாவது, ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேட்டர் மற்றும் ஸ்பெஷலிஸ் பௌலரை ஒரு ஆல்-ரவுண்டருக்கு பதில் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இதன்மூலம் ஆல்-ரவுண்டர்களின் அவசியம் குறைகிறது.
பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சிக்கல்: அச்சமின்றி பேட்டர்கள் விளையாடுவதால் பந்துவீச்சாளர்கள் அதிக ரன்களை கொடுக்கும் வகையில் அமைகிறது. இது ஆட்டத்தில் பேட் - பால் இடையே சமமான போட்டியை அளிக்கவில்லை என கருதப்படுகிறது. கூடுதல் பந்துவீச்சாளர்களை பயன்படுத்தலாம் என்றாலும் இதனால் பேட்டர்களுக்கே அதிக சாதகமாக இருக்கிறது. சின்ன மைதானங்கள், பனிப்பொழிவு கூடுதல் சாதகத்தை கொடுக்கின்றன.
அதிகமாகும் வீரர்களுக்கான வாய்ப்பு: இந்தியாவில் கொட்டிக் கிடக்கும் வீரர்களுக்கு ஐபிஎல் அணிகளில் வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிதாகிறது. எனவே, சிறப்பாக விளையாடும் வீரருக்கு இந்த விதி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருகிறது. இதனால், இந்தியாவின் மூலை முடுக்கில் இருந்து கிரிக்கெட் விளையாட வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.
பின்புலம் தேவையில்லை: மேலும், எவ்வித கிரிக்கெட் பின்புலமும், உள்நாட்டு கிரிக்கெட் அனுபவமும், பரிட்சயமும் இல்லாதவர்களும் ஐபிஎல் தொடரை நோக்கி வர இந்த விதி வழிசெய்கிறது.
இம்பாக்ட் வீரர் விதி இருப்பதால் அணிக்கு கூடுதல் டெப்த் கிடைக்கிறது. ஜடேஜா போன்ற வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் போது, நான் முன்னதாகவே களமிறங்கி அவர்களின் வாய்ப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. கடைசி 2 - 3 ஓவர்கள் மட்டுமே நான் களமிறக்கி 10 முதல் 15 பந்துகளை அதிரடியாக எதிர்கொள்வதே அணிக்கு போதுமானதாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கிறது.
இம்பாக்ட் வீரர் விதி போட்டியை மேலும் விறுவிறுப்பானதாக மாற்றுகிறது என்பது உண்மைதான். ஆனால் அதேநேர்ததில் ஆட்டத்தின் முடிவுகள் மற்றும் அணிகளின் வியூகங்களின் இது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பேட்டிங்கில் உள்ள கூடுதல் பலம் காரணமாக அணிகள் முதல் பந்தில் இருந்தே முழு தீவிரத்துடன் விளையாட முடிகிறது.
விளையாட்டு என்பது பொழுதுபோக்காக இருக்கலாம். ஆனால் இதில் எந்தவொரு சமநிலையும் இல்லை. பந்துவீச்சாளர்கள் ஒவ்வொரு பந்திலும் சிக்ஸரோ அல்லது பவுண்டரியோ செல்லக்கூடும் என்ற அச்சத்திலேயே பந்துவீசுகின்றனர். நான் இதற்கு முன்பு எப்போதுமே இதுபோன்ற ஒரு சூழலை சந்தித்ததில்லை.
நான் இம்பாக்ட் பிளேயர் விதியின் பெரிய ரசிகரன் இல்லை. இது இந்திய அணியில் ஆல்-ரவுண்டர்களின் வளர்ச்சியை பின்னுக்கு தள்ளும். கிரிக்கெட் என்பது 12 வீரர்களால் விளையாடப்படுவதில்லை, 11 வீரர்களால் மட்டுமே விளையாடப்பட வேண்டும்.
தயவு செய்து இம்பாக்ட் பிளேயர் விதியை நீக்குங்கள். ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஆடுகளங்கள் ஏற்கெனவே பேட்டிங்கிற்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளன. முன்னர் 1 அல்லது 2 விக்கெட்டை ஆரம்பத்திலேயே எடுத்துவிட்டால் பந்துவீச்சு அணியின் கை ஓங்கும். ஆனால் இப்போது எக்ஸ்ட்ரா பேட்டர் இருப்பதால் விக்கெட்டுகள் விழுந்தாலும் பேட்டர்கள் பயமின்றி சிக்ஸர்களை அடிக்கிறார்கள். இதனால் பௌலர்களுக்கு ஆட்டத்தில் எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை.
உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக எனக்கு இந்த விதி சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை. இந்த விதியால் ஆல்-ரவுண்டர்களின் பங்கு ஆபத்தில் உள்ளது. அணிகள் ஒரு பேட்டர் அல்லது பந்துவீச்சாளரை இம்பாக்ட் வீரராக கொண்டு வருகிறார்கள். இதனால் எதற்கு ஆல்-ரவுண்டர் என்ற எண்ணம் நிர்வாகங்களுக்கு உருவாகி, ஆல்-ரவுண்டர்களின் பயன்பாடு குறைந்துவிட்டது.
இம்பாக்டே வீரர் விதி அறிமுகமான பிறகு டி20 போட்டிகளில் பந்துவீசுவது மிகப்பெரிய சவாலாக மாறியிருக்கிறது. பேட்டர்களுக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டு, பந்துவீச்சாளர்களின் நிலை கடினமாகி உள்ளது.
இம்பேக்ட் பிளேயர் விதி போட்டிக்கான திட்டமிடலுக்கும் வியூகங்களும் அதிக மதிப்பு தருகிறது. பனிப்பொழிவு காரணியால் ஒருதலைப்பட்சமா மாறக்கூடிய போட்டிகளில், 2வது பந்துவீசும் அணிக்கு ஒரு சமமான வாய்ப்பை இந்த விதி உறுதி செய்கிறது. இந்த விதி துருவ் ஜூரேல், ஷாபாஸ் அகமது போன்ற திறமையான இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க உதவியது.
விளையாட்டின் விறுவிறுப்பை அதிகரிக்கவும், ரசிகர்களை ஈர்க்கவும் இதுபோன்ற புதுமையான விதிகள் அவசியம். காயமடையும் வீரர்களுக்கு மாற்றாகவும், போட்டியின் சூழலுக்கு ஏற்ப உடனடியாக முடிவெடுத்து ஆட்டத்தைத் திருப்புவதற்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கும் கேப்டன்களுக்கும் இது அருமையான வாய்ப்பு வழங்குகிறது.
ரசிகர்களுக்கு அதிரடியும், அதிக ரன்கள் அடிக்கப்படும் போட்டிகளே பிடிக்கும். இம்பேக்ட் பிளேயர் விதி டி20 கிரிக்கெட்டில் பொழுதுபோக்கு அம்சத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கிறது. போட்டிகள் கடைசி வரை விறுவிறுப்பாகச் செல்கின்றன. அதோடு, திறமையான இளம் வீரர்களுக்குத் தங்களை நிரூபிக்க கூடுதல் வாய்ப்புகளையும் இந்த விதி வழங்குகிறது.
2027 ஐபிஎல் சீசன் முடியும் வரை இம்பாக்ட் வீரர் விதி இருக்கும். எனவே, 2028 மெகா ஏலம் வரும்போது இம்பாக்ட் வீரர் விதி இருக்குமா, இல்லையா என்பது தெரிந்துவிடும்.
இம்பாக்ட் பிளேயர் விதி பொழுதுபோக்கையும் ரன் குவிப்பையும் அதிகரித்தாலும், ஆல்-ரவுண்டர்களின் வளர்ச்சியையும் பந்துவீச்சாளர்களின் சமநிலையையும் வெகுவாக பாதிக்கிறது. எனவே, சர்வதேச கிரிக்கெட் விதிமுறைகளுடன் ஒத்துப்போகும், கிரிக்கெட் பாரம்பரிய சமநிலையை காக்க இம்பாக்ட் வீரர் விதியை நீக்குவதே சிறந்தது. பல வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள், பார்வையாளர்களின் கருத்து இதுவாகவே உள்ளது.
இல்லையெனில், டி20 கிரிக்கெட்டில் விறுவிறுப்பும், சுவாரஸ்யமும் தேவையென்றால் குறிப்பிட்ட ஓவர்களுக்குள் மட்டுமே இம்பாக்ட் வீரரை பயன்படுத்தலாம் போன்ற வேறு ஏதாவது கட்டுப்பாடுகளுடன் இந்த விதியை அமல்படுத்துவதே சரியான தீர்வாக இருக்கும்.