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Explainer : ஐபிஎல் தொடரில் இம்பாக்ட் பிளேயர் விதி வேணுமா...? வேண்டாமா...?

IPL Impact Player Rule : ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் 2023ஆம் ஆண்டு முதல் இம்பாக்ட் பிளேயர் விதி உள்ளது. இந்த விதி அறிமுகமான பின்னர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல் தொடரில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன, இந்த விதி கடும் தாக்கத்தையும் செலுத்துகிறது. அந்த வகையில், இம்பாக்ட் பிளேயர் விதி இனி ஐபிஎல் தொடருக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 14, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:27 PM IST
Explainer : ஐபிஎல் தொடரில் இம்பாக்ட் பிளேயர் விதி வேணுமா...? வேண்டாமா...?
Image Credit: IPL Impact Player Rule | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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