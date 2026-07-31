/மீண்டும் CSK வரும் ராஜஸ்தான் வீரர்? ஜேமி ஓவர்ட்டனை டிரேட் செய்ய திட்டம்? முழு விவரம்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. அதன்பின்னர் மூன்று ஆண்டுகளாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட செல்ல முடியாமல் தடுமாறியது. இதனை சரி செய்யவே கடந்த ஐபிஎல்லின்போது சில மாற்றங்களை செய்தனர். ஆனால் அதுவும் அவர்களுக்கு கைக்கொடுக்கவில்லை. அதாவது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கிவிட்டு அந்த அணிக்கு ரவிந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரனை கைமாற்றினர்.
இதில்தான் மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியதால் ஏற்கனவே பலமாக இருந்த டாப் ஆர்டர் கூடுதல் பலமடைந்தது. ஆனால் மிடில் ஆர்டர் தனது பலத்தை இழந்தது. அதாவது ஆல்-ரவுண்டர் ஜடேஜா சென்றபின் அந்த இடம் இன்னும் காலியாக உள்ளது. அவரது இடத்தை வேறு யாராலும் கடந்த சீசனில் நிரப்ப முடியவில்லை. குறிப்பாக சாம் கரன் சிஎஸ்கேவில் இருந்து வெளியேறிய பின்னர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். அதன் காரணமாக சஞ்சு சாம்சனின் டிரே சிஎஸ்கேவுக்கு சாதகமாக அமையவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக மீண்டும் விளையாட சாம் கரன் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கடந்த சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்ட சாம் கரன், முழு உடற்தகுதியுடன் இருந்தபோதிலும் ஒரு போட்டியில் கூட களமிறங்கவில்லை. T20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடரில் ஏற்பட்ட காயம் குணமடைந்த பிறகும், அவர் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க இந்தியா வரவில்லை.
தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நிர்வாகத்தை தொடர்புகொண்டுள்ள சாம் கர்ரன், “எனக்கு சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடவே விருப்பம் உள்ளது. எனவே என்னை அணியில் இருந்து விடுவியுங்கள். ஏலத்தில் சிஎஸ்கே என்னை நிச்சயம் வாங்கும்” என்று கேட்டுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் கார்த்திக் சர்மா மற்றும் பிரசாந்த் வீர் ஆகியோரை விடுவிக்கும் பட்சத்தில், அவர்களிடம் கைவசம் ரூ. 28 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை கிடைக்கும். இந்த தொகையை கொண்டு ஏலத்தில் சாம் கரன் மற்றும் ஹேரி ப்ரூக் ஆகிய இருவரையும் எளிதாக வாங்க முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபுறம், ஏலம் வரை செல்லாமல் நேரிடையாக சாம் கரனை சிஎஸ்கேவுக்கு 'டிரேடிங்' முறையில் கொடுத்துவிட்டு, மாற்றாக சிஎஸ்கேவின் ஜேமி ஓவர்ட்டனை பெற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் திட்டம் வகுத்து வருகிறதாம்.
ஐபிஎல் 2026 சீசனில் ஜேமி ஓவர்ட்டன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். 8 இன்னிங்ஸ்களில் 158.14 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் 13 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் உட்பட 136 ரன்களை குவித்தார். பந்துவீச்சில் 28 ஓவர்கள் வீசி 8.89 எகனாமியில் 14 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். குறிப்பாக, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 18 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதனால், ஓவர்ட்டனை பெறுவது தங்கள் அணிக்குப் பலம் சேர்க்கும் என ராஜஸ்தான் கருதுகிறது. ஒருபக்கம் ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மற்றொருபுறம் சாம் கரனையும் அணிக்குள் கொண்டுவர அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.