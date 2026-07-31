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மீண்டும் CSK வரும் ராஜஸ்தான் வீரர்? ஜேமி ஓவர்ட்டனை டிரேட் செய்ய திட்டம்? முழு விவரம்

IPL Latest News: “எனக்கு சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடவே விருப்பம் உள்ளது. எனவே என்னை அணியில் இருந்து விடுவியுங்கள். ஏலத்தில் சிஎஸ்கே என்னை நிச்சயம் வாங்கும்” என ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் வீரர் ஒருவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 31, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:37 PM IST
மீண்டும் CSK வரும் ராஜஸ்தான் வீரர்? ஜேமி ஓவர்ட்டனை டிரேட் செய்ய திட்டம்? முழு விவரம்
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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