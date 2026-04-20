ஐபிஎல் 2026: அதிக ரன்கள், அதிக விக்கெட்டுகள், புள்ளிப்பட்டியல் - முழு அப்டேட்!

இந்தியாவில் தற்போது நடைபெற்று வரும் 19வது ஐபிஎல் சீசன் டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து, விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அதிக ரசிகர்கள் பட்டாளங்களை கொண்ட சென்னை மற்றும் மும்பை அணிகள் தடுமாறி வருகின்றன. இதுவரை நடந்து முடிந்துள்ள லீக் போட்டிகளின் அடிப்படையில், எந்த அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னிலையில் உள்ளது, அதிக ரன்கள் குவித்து ஆரஞ்சு தொப்பியை வசப்படுத்தியவர் யார் மற்றும் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி பர்ப்பிள் தொப்பியை தட்டிப்பறித்தவர் யார் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு?
ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவிக்கும் வீரருக்கு ஆரஞ்சு தொப்பி வழங்கப்படும். இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் வீரரான 15 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியாக விளையாடி ஆரஞ்சு தொப்பியை தன்வசப்படுத்தியிருந்தார். பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெறும் 26 பந்துகளில் 78 ரன்கள் விளாசி அவர் முதலிடத்தை பிடித்திருந்தார். அதன் பிறகு சமீபத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 34 பந்துகளில் 49 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி மீண்டும் ஃபார்முக்கு திரும்பி ஆரஞ்சு தொப்பியை தட்டிப்பறித்துள்ளார். அவரை முந்தி தற்போது ஹென்ரிச் கிளாசென் 283 ரன்களுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.
Punjab Kings remain untouched at the top of the table
டாப் 5 பேட்ஸ்மேன்கள் (அதிக ரன்கள்):
1. ஹென்ரிச் கிளாசன் (SRH) - 283 ரன்கள்
2. சுப்மன் கில் (GT) - 251 ரன்கள்
3. விராட் கோலி (RCB) - 247 ரன்கள்
4. வைபவ் சூர்யவன்ஷி (RR) - 246ரன்கள்
5. ரஜத் படிதார் (RCB) - 230 ரன்கள்
பர்ப்பிள் கேப் யாருக்கு?
தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் பந்துவீச்சாளருக்கு பர்ப்பிள் தொப்பி வழங்கப்படும். தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த தொப்பிக்கான ரேஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பந்துவீச்சாளர்களிடையே கடுமையாக உள்ளது. சிஎஸ்கே அணியின் அன்ஷுல் கம்போஜ் 13 விக்கெட்களும், குஜராத் அணியின் பிரசித் கிருஷ்ணா 11 விக்கெட்களும் வீழ்த்தி அடுத்தடுத்த இடத்தில் உள்ளனர்.
டாப் 5 பந்துவீச்சாளர்கள் (அதிக விக்கெட்டுகள்):
1. அன்ஷுல் கம்போஜ் (CSK) - 13 விக்கெட்டுகள்
2. பிரசித் கிருஷ்ணா (GT) - 11 விக்கெட்டுகள்
3. பிரின்ஸ் யாதவ் (LSG) - 11 விக்கெட்டுகள்
4. புவனேஷ்வர் குமார் (RCB) - 10 விக்கெட்டுகள்
5. ரவி பிஸ்னாய் (RR) - 10 விக்கெட்டுகள்
இளம் வீரர்களின் ஆதிக்கம்
இந்த சீசனில் எம்.எஸ். தோனி, விராட் கோலி போன்ற சீனியர் வீரர்களின் ஆட்டத்தை காண ரசிகர்கள் காத்திருந்த நிலையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அன்ஷுல் கம்போஜ் போன்ற இளம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வீரர்களின் அபாரமான ஆட்டம் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஐபிஎல் 2026 தொடர் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வரும் நிலையில், பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போகும் அணிகள் எவை மற்றும் ஆரஞ்சு, பர்ப்பிள் தொப்பிகளை இறுதிவரை தக்கவைக்க போகும் வீரர்கள் யார் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
