/படுகுழியில் இந்திய அணி... காரணம் ஐபிஎல் - மாற்ற வேண்டிய 3 முக்கிய விஷயங்கள்

Impact Of IPL In Team India Batters : இந்திய டி20 அணியின் நிலைமை மிக மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறது. 2024, 2026 என தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கா, வெறும் மூன்று மாதத்தில் இப்படி ஒரு நிலைமை என கிரிக்கெட் உலகே ஷாக் ஆகி உள்ளது.
மார்ச் மாதம் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்த டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற பின்னர் இந்திய அணி வீரர்கள், சுமார் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் ஐபிஎல் போட்டிகளில்தான் விளையாடினர். அதன் பின் தற்போது அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து மண்ணில் டி20ஐ தொடரை கேட்டைவிட்டுள்ளது இந்திய அணி.
டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாடிய பெரும்பாலான வீரர்கள் நடப்பு தொடரிலும் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஹர்திக் பாண்டியா, பும்ரா ஆகியோர் இல்லாமல் இந்திய அணி விளையாடுகிறது, சூர்யகுமார் யாதவ் இல்லாவிட்டாலும் அது பெரியளவில் இழப்பாக பார்க்கப்படவில்லை. அப்படியிருக்க, இந்திய அணிக்கு இப்போது என்ன பிரச்னை என்ற கேள்வியே வருகிறது.
அதற்கு பல வல்லுநர்கள கைக்காட்டுவது ஐபிஎல் தொடரை நோக்கிதான். ஐபிஎல் தொடர்தான் இந்திய அணி வீரர்களை ஒற்றைச் சூழலுக்கு பழக்கிவிட்டிருக்கிறது என்றும்; அயலக சூழலை தகவமைத்துக்கொண்டு விளையாட இந்திய அணி வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக திணறுகின்றனர் என்றும் குரல்கள் ஓங்கி ஒலிக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. பேட்டர்களுக்கு பிரச்னையாக இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரின் அம்சங்களை இதோ:
ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு முக்கிய பேட்டர் ஆட்டமிழந்துவிட்டால், அவரை வெளியேற்றிவிட்டு கூடுதலாக ஒரு பேட்டரை விளையாட வைக்கலாம். எனவே, நீண்ட பேட்டிங் வரிசை இருக்கிறது என்பதால் வீரர்கள் தைரியமாக பெரிய பெரிய ஷாட்களுக்கு போவார்கள். இதனால் அடிக்கடி 200 ரன்களை அணிகள் கடந்தன.
ஆனால், இங்கு கதை வேறு. வீரர்கள் தங்களின் விக்கெட்டை கவனத்துடன் கையாண்டு ரன்களை சேர்க்க வேண்டும். உலகக் கோப்பையில் இவை எதுவும் இல்லாமலேயே இந்தியா வென்றதே என நீங்கள் கேட்கலாம், இந்திய துணை கண்டத்தில் நடந்தது கூடுதல் சாதகமாக அமைந்ததை கவனிக்க வேண்டும்.
இந்தியாவில் பவுண்டரிகளின் அளவு சிறியது. இதனால் பேட்டில் சரியாக படவில்லை என்றாலும் கூட பந்து சிக்ஸருக்கு போகும். பேட்டர்களுக்கு இது பெரிய சாதகமான விஷயம். எனவே, குறுகிய பவுண்டரி இருக்கும் பகுதிகளையே டார்கெட் செய்தால் கூட ரன்களை குவித்துவிடலாம்.
ஆனால், இங்கிலாந்து கதையே வேறு. சதுர வடிவிலான பவுண்டரிகளே இங்கு அதிகம். அதுவும் நீண்ட பவுண்டரிகள். இவற்றில் நீங்கள் கச்சிதமான ஷாட்களை விளையாடாவிட்டால் ஆட்டமிழக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்திய அணி வீரர்களுக்கு இதுவும் பெரிய பிரச்னை.
இதுதான் முக்கியமான ஒன்று. பேட்டர்களுக்கு மட்டும் சாதகமாக இருக்கும் ஆடுகளங்கள் இந்தியாவில் அதிகம். கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் அகமதாபாத் மைதானத்தில் மட்டுமே பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஏற்ற ஆடுகளங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இந்தியாவில் ஆடுகளத்தில் இருந்து பெரியளவுக்கு பவுன்ஸ் கிடைக்காது. ஓரிரு சூழலில் மட்டுமே சீம், ஸ்விங் ஆகியவை பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
இங்கிலாந்திலும் தட்டையான ஆடுகளங்கள் தானே என நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் புதிய பந்தில் எப்போதும் இங்கு பௌலர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும். நல்ல லைன் மற்றும் லெந்தில் பந்துவீசினால் நிச்சயம் இங்கு பௌலர்களால் விக்கெட்டை எடுக்க முடியும். எனவே, கடினமான சூழலிலும் பேட்டிங் செய்யும் திறனை பேட்டர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.