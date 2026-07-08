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படுகுழியில் இந்திய அணி... காரணம் ஐபிஎல் - மாற்ற வேண்டிய 3 முக்கிய விஷயங்கள்

இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிராக டி20ஐ தொடர்களை இழந்திருக்கும் சூழலில், அவர்களின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் ஐபிஎல் தொடர் தான் என கூறினால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா...? ஆம், அது உண்மைதான். அது எப்படி...? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 08, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:17 PM IST
படுகுழியில் இந்திய அணி... காரணம் ஐபிஎல் - மாற்ற வேண்டிய 3 முக்கிய விஷயங்கள்
Image Credit: Image Source : Team India, Shreyas Iyer and Ishan Kishan | Image Credit : X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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