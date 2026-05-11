ஐபிஎல்லில் அதிர்ச்சி: இரண்டு அணிகள் வெளியேற்றம்... சிஎஸ்கேவுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐபிஎல் பிளேஆஃப் போட்டியிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது. மேலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : May 11, 2026, 01:50 PM IST
ஐபிஎல் 2026 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு செல்ல கிட்டத்தட்ட எட்டு அணிகள் கடுமையாக போட்டியிட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற முக்கியமான லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 2 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. அதேவேளையில், இந்த தோல்வியின் காரணமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐபிஎல் பிளேஆஃப் போட்டியிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது. மேலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. 

ஆர்சிபியின் திரில் வெற்றி

ராய்ப்பூரில் நடைபெற்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 166 ரன்கள் எடுத்தது. 167 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. 39 ரன்களுக்குள் முதல் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆர்சிபி தடுமாறியது. இருப்பினும், அதன்பிறகு களமிறங்கிய க்ருனால் பாண்டியா சிறப்பாக விளையாடி 73 ரன்கள் குவித்தார். கடைசி நேரத்தில் புவனேஷ்வர் குமார் அமைதியாக விளையாடி அணியை வெற்றிக்குக் கொண்டு சென்றார். மேலும், பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய அவர் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார். 

புள்ளிப்பட்டியல் நிலை

கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியை சந்தித்திருந்த ஆர்சிபி, இந்த வெற்றியின் மூலம் 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. நல்ல நெட் ரன் ரேட்டும் இருப்பதால், அந்த அணியின் பிளேஆஃப் வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது. இந்த சீசனிலும் ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் அணிக்கே உரிய நம்பிக்கையுடன் விளையாடி வருகிறது.

மும்பை, லக்னோ வெளியேற்றம்

மும்பை அணி இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால், பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்க வைத்திருக்க முடிந்திருக்கும். ஆனால் தோல்வியடைந்ததால், அந்த அணி புள்ளிப்பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அதிகாரப்பூர்வமாக பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. அதேபோல லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியும் இந்த சீசனில் மோசமாக விளையாடி வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்ததன் மூலம், லக்னோ அணி பத்தாவது இடத்தில் தள்ளப்பட்டு பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்தது.

சிஎஸ்கே vs லக்னோ

சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 53-வது லீக் ஆட்டத்தில், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் சென்னை அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஒரு திரில்லான வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 203 ரன்களை குவித்தது. சென்னை அணியின் சார்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேமி ஓவர்டன், தனது துல்லியமான பந்துவீச்சால் லக்னோ அணியின் முக்கிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். 204 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை துரத்திய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்குத் தொடக்கம் அமர்க்களமாக அமைந்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் நல்ல தொடக்கத்தை அளித்து விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும், இளம் வீரர் உர்வில் படேல் களமிறங்கி லக்னோ பந்துவீச்சாளர்களை சிதறடித்தார். 

குறிப்பாக, ஆவேஷ் கான் வீசிய ஓவரில் உர்வில் படேல் தொடர்ச்சியாக மூன்று சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு சேப்பாக்கம் மைதானத்தை உற்சாக கடலில் ஆழ்த்தினார். வெறும் 15 ஓவர்களிலேயே சென்னை அணி 165 ரன்களை குவித்து வலுவான நிலையில் இருந்தது. 19.2 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 208 ரன்களை எட்டிய சென்னை அணி, 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைத் தன்வசமாக்கியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் சென்னை அணி 12 புள்ளிகளுடன் தனது பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்து கொண்டது. 

சிஎஸ்கேவுக்கு வாய்ப்பு?

தற்போது முதல் நான்கு இடங்களில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜராத் மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் உள்ளன. மேலும், பிளேஆஃப் இடத்திற்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் கடுமையாக போட்டியிட்டு வருகின்றன. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் டெல்லி அணிகளுக்கும் இன்னும் சிறிய வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இன்னும் மீதமுள்ள லீக் போட்டிகள் அதிக சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

IPL Teams Points Table Position
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 5
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் 8
குஜராத் டைட்டன்ஸ் 3
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் 7
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 10
மும்பை இந்தியன்ஸ் 9
பஞ்சாப் கிங்ஸ் 4
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 6
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 1
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் 2

 

