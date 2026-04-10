ஒரே டி20 போட்டியில் 549 ரன்கள்! இந்த ஐபிஎல் மேட்ச் ஞாபகம் இருக்கா?

IPL Record Match: டி20 போட்டி ஒன்றில் 549 ரன்கள் குவிக்கப்பட்ட ஒரு ஐபிஎஎல் போட்டியை பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவலையே இங்கு விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:58 PM IST
IPL Record Match: கிரிக்கெட்டில் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு என்று சில மோசமான நாட்கள் இருக்கும். ஆனால், 2024 ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு இடையே நடந்த அந்தப் போட்டி இருக்கிறதே... அது பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஒரு கனவு கலந்த பயங்கரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் எல்லாம் கழுத்து வலிக்க வலிக்க பந்து வானத்தில் போவதையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒரே போட்டியில் 549 ரன்கள். இது ஏதோ கணினி விளையாட்டில் நடக்கும் ஸ்கோர் போலத் தெரிந்தாலும், நிஜத்தில் நடந்த ஒரு வரலாற்றுச் சம்பவம்.

ஹைதராபாத் அதிரடி ஆட்டம்

பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் என்றாலே சிக்ஸர்களுக்குப் பஞ்சம் இருக்காது. ஆனால் அன்று ஹைதராபாத் பேட்ஸ்மேன்கள் ஆடிய ஆட்டம் வேறு ரகம். முதலில் பேட்டிங் செய்த ஹைதராபாத் அணியின் டிராவிஸ் ஹெட், ஆடுகளத்தில் இறங்கியது முதலே ஆர்சிபி பந்துவீச்சாளர்களைப் பந்தாடினார். வெறும் 41 பந்துகளில் சதம் அடித்த அவர், பந்து எங்கே விழுந்தாலும் அதை சிக்ஸர் லைனுக்கு அந்தப் பக்கம் தான் அனுப்பினார். அவருக்குப் பின் வந்த ஹென்றி கிளாசன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போனார். நீ அடித்தால் நானும் அடிப்பேன் என்பது போல 7 பிரம்மாண்ட சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டார். கடைசியில் அப்துல் சமத் வெறும் 10 பந்துகளில் 37 ரன்கள் எடுக்க, ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர் முடிவில் 287 ரன்கள் குவித்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவே ஒரு அணி எடுத்த மிக உயர்ந்த ஸ்கோர்.

பந்துவீச்சாளர்களின் பரிதாப நிலை

அந்தப் போட்டியில் பந்து வீசிய ஆர்சிபி வீரர்களின் முகத்தைப் பார்க்கவே கஷ்டமாக இருந்தது. பந்தை எங்கே போடுவது என்றே அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை. லெந்த் பந்து போட்டால் சிக்ஸர், யார்க்கர் முயற்சித்தால் பவுண்டரி என மைதானத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் பந்து சிதறியது. அந்தப் போட்டியில் வீசப்பட்ட 240 பந்துகளில், அதாவது இரண்டு இன்னிங்ஸும் சேர்த்து 81 பந்துகள் பவுண்டரிக்கும் சிக்ஸருக்கும் சென்றன. அதாவது சராசரியாக ஒவ்வொரு 3 பந்துக்கும் ஒருமுறை பந்து எல்லைக்கோட்டைத் தாண்டியது.

ஆர்சிபியின் பதிலடி

288 ரன்கள் என்ற இலக்கைப் பார்த்தாலே பாதி அணிகள் சோர்ந்துவிடும். ஆனால், ஆர்சிபி அன்று மண்டியிடத் தயாராக இல்லை. விராட் கோலியும், டூ பிளசிஸும் அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர். கோலி அவுட் ஆன பிறகு வந்த வீரர்கள் சொதப்பினாலும், அனுபவ வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் ஒரு தனிப் பிளேயராக போராடினார். வயது வெறும் நம்பர் தான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் கார்த்திக் ஆடிய ஆட்டம் மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. 35 பந்துகளில் 83 ரன்கள். அவர் அடித்த சிக்ஸர்கள் ஒவ்வொன்றும் மைதானத்தின் மேற்கூரையைத் தொட்டன. ஒரு கட்டத்தில் ஆர்சிபி இந்த இமாலய இலக்கை எட்டிவிடும் என்றே தோன்றியது. ஆனால் 262 ரன்களுக்கு ஆர்சிபி முடங்கியது. 25 ரன்களில் தோற்றாலும், அவர்கள் காட்டிய அந்தப் போராட்ட குணம் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தது.

இந்தப் போட்டியில் என்ன சாதனை?

இந்த ஒரு போட்டியில் மட்டும் 38 சிக்ஸர்கள் பறந்தன. கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு டி20 போட்டியில் இத்தனை சிக்ஸர்கள் அடிக்கப்பட்டது அதுவே முதல் முறை. மேலும், இந்த டி20 போட்டியில் அடிக்கப்பட்ட மொத்த ரன்கள் 549. அடிக்கப்பட்ட மொத்த பவுண்டரிகள் 43. இன்று 2026 ஐபிஎல் சீசனில் நாம் இருந்தாலும், 2024 ஆம் ஆண்டில் நடந்த அந்த மேட்ச் இன்றும் ஒரு மிரட்டலான சாதனையாகவே இருக்கிறது. பந்துவீச்சாளர்கள் வேண்டாம்டா சாமி என்று கதறிய போட்டி என்று கூட சொல்லலாம்.

