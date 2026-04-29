14 போட்டிகளிலும் விளையாடாத வீரருக்கு சம்பளம் கிடைக்குமா? ஐபிஎல் விதி என்ன?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறையாக அனைத்து 10 அணிகளும் தலா 25 வீரர்கள் கொண்ட முழுமையான அணியை தேர்வு செய்துள்ளன. அவரின் சம்பள விவரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 29, 2026, 09:38 AM IST
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சீசனுக்காக ஒவ்வொரு அணிக்கும் 125 கோடி ரூபாய் சேலரி பர்ஸ் ஒதுக்கப்பட்டது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக அனைத்து 10 அணிகளும் தலா 25 வீரர்கள் கொண்ட முழுமையான அணியை தேர்வு செய்துள்ளன. கடந்த மெகா ஏலத்தில் லக்னோ அணிக்காக ரிஷப் பண்ட் 27 கோடிக்கும், கொல்கத்தா அணிக்காக ஆஸ்திரேலிய வீரர் கேமரூன் கிரீன் 25.20 கோடிக்கும் ஏலம் போய் சாதனை படைத்தனர். நடப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில், ஏலத்தில் கோடிக்கணக்கில் விலைக்கு வாங்கப்பட்ட பல நட்சத்திர வீரர்கள் பல்வேறு காரணங்களால் சில போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிவிட்டு அல்லது முழு தொடரிலும் பங்கேற்காமல் பாதியிலேயே விலகும் சூழ்நிலைகள் உருவாகின்றன. இப்படிப்பட்ட சமயங்களில், அவர்களுக்கு ஏலத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முழு தொகையும் வழங்கப்படுமா அல்லது விளையாடிய போட்டிகளுக்கு மட்டுமே சம்பளம் வழங்கப்படுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழலாம். இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சம்பளம் எப்படி வழங்கப்படுகிறது?

ஏலத்தில் ஒரு வீரருக்கு நிர்ணயிக்கப்படும் தொகை நேரடியாகவோ அல்லது ஒரே தவணையிலோ அவரது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது. TDS போக மீதமுள்ள தொகை மூன்று முக்கிய தவணைகளாக பிரித்து வழங்கப்படும். அதன்படி சீசன் தொடங்குவதற்கு முன் மொத்த சம்பளத்தில் 15% வழங்கப்படும். சீசன் நடைபெறும் போது மொத்த சம்பளத்தில் 65% வழங்கப்படும். சீசன் முடிந்த பிறகு மீதமுள்ள 20% வழங்கப்படும். உதாரணமாக, ஒரு இந்திய வீரர் 8 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டால், அதில் 30% TDS வரியாக சுமார் 2.40 கோடி ரூபாய் கழிக்கப்படும். மீதமுள்ள 5.60 கோடி ரூபாய் மட்டுமே மேற்கண்ட மூன்று தவணைகளில் அவரது கணக்கில் செலுத்தப்படும். 

ஒரு வீரர் முழு சீசனிலும் விளையாடாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

ஐபிஎல் தொடரில் வீரர்களின் சம்பளம் அவர்கள் விளையாடும் போட்டிகளை பொறுத்து மூன்று முக்கிய காரணிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒரு வீரர் ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே காயமடைந்துவிட்டாலோ அல்லது வேறு காரணங்களுக்காக விலகிவிட்டாலோ, அணி நிர்வாகம் அவருக்கு எவ்வித சம்பளமும் வழங்க தேவையில்லை. உதாரணமாக, கொல்கத்தா அணியின் ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக இந்த சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பே விலகிவிட்டதால் அவருக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட மாட்டாது. ஆனால், காயம் காரணமாக விலகினால் அவரது மருத்துவ செலவுகளை அணி நிர்வாகமே முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறது. 

பாதியில் விலகுதல்

ஒரு வீரர் சில போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிவிட்டு, இடையில் தேசிய அணிக்காக விளையாட சென்றாலோ அல்லது காயம் காரணமாக தொடரின் பாதியிலேயே விலகினாலோ, அவருக்கு புரோ-ரேட்டா அடிப்படையில் சம்பளம் வழங்கப்படும். அதாவது, அவர் அணியுடன் எத்தனை போட்டிகளுக்கு பயணிக்கிறாரோ அதற்கேற்றவாறு மட்டுமே சம்பளம் கணக்கிடப்படும். ஒரு வீரர் சீசன் முழுவதும் அணியுடன் இணைந்து பயணம் செய்து, ஆனால் அவருக்கு ஆடும் லெவனில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கவலைப்பட தேவையில்லை. அவர் எந்த தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டாரோ, அந்த முழு தொகையும் TDS போக அவருக்கு சம்பளமாக வழங்கப்படும்.

போட்டி கட்டணம்

2026 ஐபிஎல் தொடரின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக, வருடாந்திர ஏல தொகையை தாண்டி வீரர்களுக்கு தனி போட்டி கட்டணம் வழங்கப்படுகிறது. Playing 11ல் இடம்பெறும் ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒரு போட்டிக்கு 7.5 லட்சம் ரூபாய் கூடுதல் கட்டணமாக வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு வீரர் லீக் சுற்றின் அனைத்து 14 போட்டிகளிலும் விளையாடினால், ஏல தொகையை தாண்டி அவருக்கு கூடுதலாக 1.05 கோடி ரூபாய் மேட்ச் ஃபீ ஆக மட்டுமே கிடைக்கும். இந்த சம்பள கட்டமைப்பானது அணி நிர்வாகத்திற்கும் வீரர்களுக்கும் இடையிலான நிதி பரிமாற்றங்களை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்கும் 10 அணிகளின் பெயர்கள்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (Chennai Super Kings)

மும்பை இந்தியன்ஸ் (Mumbai Indians)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (Royal Challengers Bengaluru)

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (Kolkata Knight Riders)

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (Sunrisers Hyderabad)

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (Rajasthan Royals)

குஜராத் டைட்டன்ஸ் (Gujarat Titans)

லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் (Lucknow Super Giants)

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் (Delhi Capitals)

பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings)

